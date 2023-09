Penélope Cruz impacta en el Louvre con un vestido de encaje y transparencias

París se llena de 'glamour'. Con motivo de la Semana de la Moda de la capital francesa, 'celebrities' de todo el mundo han viajado a la ciudad del amor. En los desfiles de las firmas más importantes hemos visto desde a Rosalía hasta Charlize Theron, entre muchas otras. Pero una de las presencias más impactantes de España ha sido la de Penélope Cruz, que brilla allá donde va.

Con motivo de la fiesta de Lancôme, las embajadoras de la firma de belleza acudieron al Museo Louvre de París con sus mejores galas. Y, por supuesto, Penélope ha vuelto a convertirse en una de las más impecables de la cita por su elección estilística.

La actriz madrileña escogió un impactante look negro de encajes y transparencias 'trampantojo', porque a pesar de parecer un vestido realmente es un 'dos piezas' formado por un mono y una sobrefalda.

El look 'trampantojo' de encajes de Penélope Cruz

Todas las invitadas, embajadoras de la marca que organizaba el evento, apostaron por looks impresionantes para la ocasión. Pero Penélope presumió de ese estilo tan elegante que derrocha de manera natural. Para esta cita escogió el look 'trampantojo' formado por un mono de encaje, totalmente transparente, de color negro, con escote bardot con detalle de lazo y tul, que además completó con una segunda pieza: una sobrefalda de tul tupida a juego, que dejaba sus piernas al descubierto. En definitiva, un look muy especial, digno de obra de arte por su confección, que pertenece a Giambattista Valli.

Asimismo, Penélope completó este impresionante look con unas sandalias negras, pendientes largos y un bonito labial rojo como protagonista de su 'beauty look', así como el pelo recogido.

Penélope Cruz con vestido de encaje en París Corbis via Getty Images

Junto a ella, otras importantes 'celebs' acudieron al evento. Entre ellas se encuentran Chiara Ferragni, que optó por un look 'preppy' con corbata, la española Georgina Amorós, o Amanda Seyfried.

