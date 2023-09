Victoria Federica lleva un look de más de 45.000 euros al desfile de Dior

Europa Press via Getty Images

Victoria Federica triunfa allá donde va. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, ha sabido hacerse hueco en el mundo de las 'influencers' de moda, convirtiéndose en una de las más observadas de España en los últimos años. Pero su éxito no se queda sólo en nuestro país, sino que traspasa fronteras. Es por esta razón que la nieta del rey emérito no falta a las citas 'fashion' internacionales más importantes.

La semana pasada Victoria Federica se convertía en el centro de atención de la Fashion Week de Milán, donde llevó looks de lo más atrevidos como un vestido mini negro con escote hasta el ombligo. Pero parece ser que su agenda de compromisos de septiembre continúa, y ahora la sobrina del rey Felipe VI ha volado hasta París para acudir a la Semana de la Moda de la capital francesa, donde firmas como Dior, Yves Saint Laurent o Pierre Cardin han presentado ya sus propuestas de primavera-verano 2024.

Durante la jornada de ayer, uno de los desfiles más esperados era el de Dior. La 'maison francesa' que conquista a expertas en moda y 'celebrities' de todo el mundo, motivo de ello han sido las asistentes al 'fron row' del 'fashion show', donde hemos podido ver a Jennifer Lawrence, Alexa Chung, Rosalía o Victoria Federica.

El look 'de lujo' de Victoria Federica

Para la ocasión, la 'it girl' de los Borbones ha elegido un look digno de comentar, pues está valorado en un total de 45.000 €. El estilismo estaba compuesto por un 'total look' de chaqueta y pantalón en color blanco roto.

Por un lado, la chaqueta es de estilo 'cropped', de corte camisero, con tiro recto y botonadura delantera. Por otro lado, el pantalón es de tiro alto y 'wide leg' del mismo color. Un conjunto que pertenece a la 'maison' francesa y que Victoria Federica ha combinado con unos zapatos de color negro con punta pronunciada.

A modo de accesorios, ha lucido un choker dorado y un bolso negro, que remataba el look a la perfección, así como unos anillos de oro y diamantes.

Si sumamos el valor de cada prenda que compone el estilismo de la nieta del rey Juan Carlos, estaríamos hablando de una chaqueta que tiene un precio de 2.900 € y un pantalón de 2.100 €. Asimismo, las joyas, que también son de Dior, son las que elevan al máximo el precio de este 'outfit', ya que tienen un precio de más de 40.000 €.

