Natalia, hija de Kobe Bryant, debuta como modelo en Milán

Las últimas semanas de la moda, celebradas en diferentes países de todo el mundo, entre ellos España, están dejando anécdotas y looks para el recuerdo. Precisamente la Fashion Week de Milán ha acogido las colecciones de grandes firmas como Fendi, Prada o Versace que hemos podido disfrutar sobre la pasarela con shows de lo más originales. Sobre la misma, también se han subido modelos icónicas como Claudia Schiffer o Irina Shayk, pero otras debutantes también han logrado acaparar la atención, como así ha sucedido con Natalia Bryant. La hija del Kobe Bryant ha cumplido su sueño y ha debutado en pasarela italiana a sus 20 años de edad.

Natalia Bryant desfila para Versace y Boss

"Ha sido una experiencia increíble, me lo he pasado genial y he sentido mucho amor y apoyo durante todo el proceso", escribía la hija del jugador del baloncesto en un post de Instagram en el que compartió una foto junto a Donatella Versace, quien le ha dado la oportunidad de subirse a la pasarela.

El look con el que Natalia Bryant triunfó en el desfile de la firma italiana estaba protagonizado por un vestido muy elegante de color negro, con escote en pico, manga corta y recto, así como con unas sandalias metalizadas.

Versace S24 Launchmetrics

A pesar de tener tan sólo 20 años, Natalia desfiló igual de bien que cualquiera de las compañeras con las que compartió pasarela, como Gigi Hadid o Kendall Jenner. Sin embargo, este no fue el único desfile para el que la hija del jugador de baloncesto trabajó en Italia, sino que también participó en el 'fashion show' de Boss de su colección otoño-invierno 2023, con un look con blusa burdeos de manga larga con cinturón, medias tupidas y zapatos negros con correa al tobillo.

Boss F23 Launchmetrics

Kobe Bryant falleció falleció el pasado 2020 a los 41 años en un accidente de helicóptero viajando con su hija Gianna, de 13 años. Desde entonces Natalia, su otra hija, ha continuado con su vida y ha ido formando su carrera como modelo. Actualmente tiene un total de 3 millones de seguidores en Instagram y también crea contenido en TikTok.

La joven comenzó su carrera como modelo con sólo 18 años, el pasado 2021, un año después del fallecimiento de su padre, y firmó con la agencia de modelos IMG Models, que representa a otras grandes como Cara Delevingne, Miranda Kerr, Bella Hadid, Gigi Hadid o la española Ester Expósito.

