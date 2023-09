Jenna Ortega, Chalize Theron y demás famosas lo confirman: enseñar la ropa interior está de moda

Este lunes arrancó la Semana de la Moda de París con varios desfiles que le pusieron la nota extravagante a la pasarela. Sin embargo, que algunos diseñadores hayan optado por looks más originales y excéntricos no significa que la pasarela parisina haya perdido la elegancia y la sofisticación que le caracteriza.

No fue hasta ayer que se presentó la nueva colección de Dior para la primavera/verano 2024, más esperadas de toda la Fashion Week. Esta vez, Maria Grazia Chiuri, directora creativa de la 'maison', sorprendió con una propuesta feminista que reflejaba el espíritu de grandes figuras del movimiento.

Como cabe esperar, tanto las estrellas que son imagen de la firma como aquellas que solamente les encantan sus diseños, estuvieron en el 'front-row' para admirar los diseños que iban presentando sobre la pasarela, no sin antes pasar por el 'photocall' para inmortalizar sus looks.

Charlize Theron, Jenna Ortega y Rosalía fueron algunas de muchas que se dejaron ver. Sin embargo, lejos de dejarnos seducir por nombres importantes, nos dimos cuenta de que muchas tenían algo más en común que la fama, llevando estilismos en los que el protagonista eran la ropa interior. Si bien hace unos meses te habríamos dicho que era una locura, perece ser que enseñar estas prendas será la gran tendencia de la temporada y así lo han llevado en el desfile de Dior.

Charlize Theron

Charlize Theron en el desfile de Dior SS24 Getty Images

La actriz sudafricana combinó un look de oficina con un estilismo completamente de fiesta, luciendo en la parte de arriba un maquillaje y peinado formal junto a una camisa blanca y, en la parte de abajo, un vestido de red con apliques. Si bien el conjunto en sí es bastante innovador y original, Theron convirtió su ropa interior en el centro de atención, llevando unas braguitas negras.

Jenna Ortega

Jenna Ortega en el desfile de Dior SS24 Getty Images

Por su parte, la actriz que da vida a Miércoles Addams en la serie de Netflix, escogió un conjunto de americana y falda plisada con silueta 'New Look', al cual acompañó con un 'tank top' negro transparente que dejaba a la vista el sujetador. De esta forma, Jenna consiguió quitarle peso al tejido del 'blazer' y crear un corte muy visible para que el traje no la 'engullera'.

Olivia Palermo

Olivia Palermo en el desfile de Dior SS24 Getty Images

La 'influencer' combinó tres estilos diferentes en un mismo look. Por un lado, tenemos la estética más urbana con una cazadora 'bomber'; después, el toque sexy con el sujetador negro de diseño 'balconette' y, por último, el look minimalista con una falda recta a tono con el conjunto. Si bien era un 'outfit' curioso y diferente, lo que más destacó fue la ropa interior por fuera.

Alexa Chung

Alexa Chung en el desfile de Dior SS24 Getty Images

Si otras famosas dejaron ver un poco de su ropa interior, Alexa Chung decidió hacerla la estrella del look. La 'it girl' se decantó por un conjunto bastante llamativo con estampado de flores, al que acompañó con una chaqueta abierta y una falda midi, ambas completamente transparentes.

Rachel Zegler

Rachel Zegler en el desfile de Dior SS24 Getty Images

Algo más discreto fue el look de Rachel Zegler. La actriz que dará vida a Blancanieves en el 'live action' de Disney, llevó un vestido de la colección FW 23 de Dior de inspiración gótica en negro con detalles bordados en rosa. La tela era semitransparente, lo que dejaba a la vista el sujetador.

Jeanne Damas

Jeanne Damas en el desfile de Dior SS24 Getty Images

En la lista de invitados se encontraba el nombre de Jeanne Damas, la 'influencer' francesa por excelencia que ha enamorado a sus seguidores por sus looks femeninos y atemporales. Para esta ocasión, llevó al desfile de Dior una falda larga negra con estampado de flores y una camisa a juego abierta por la que se asomaba su ropa interior.

Karla Souza

Karla Souza en el desfile de Dior SS24 Getty Images

La actriz de Como defender a un asesino apareció con un 'total look' de la firma (bolso y calcetines incluidos), en el que también apostó por el 'tank top' transparente por el que se ve el sujetador. Una de las prendas más repetidas en este 'photocall'.

Bianca Brandolini

Bianca Brandolini en el desfile de Dior SS24 Getty Images

La modelo, actriz y socialité italiana estuvo a punto de copiarle el look a Jenna Ortega, pero Bianca prefirió dejarse la americana en casa. Para el desfile también llevó una falda plisada y el 'tank top' transparente, que combinó con un sujetador negro 'balconette'.

Léna Mahfouf

Léna Mahfouf en el desfile de Dior SS24 Getty Images

Léna Mahfouf, conocida en redes sociales como Léna Situations, siempre nos da looks increíbles en las alfombras rojas francesas y el desfile de Dior no iba a ser una excepción. La 'influencer' llegó con un 'total look' de cuero que combinó con unos guantes de ópera a juego, sujetador 'balconette' y unos calcetines semitransparentes con unos zapatos Mary Jane.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.