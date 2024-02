Heidi Klum lleva el escote más atrevido y un minivestido a sus 50 años para la fiesta de los pre-Grammy

Que Heidi Klum es todo un icono de estilo es innegable. A diferencia de otras top models, la estela de Heidi Klum tras dejar las pasarelas sigue siendo fascinante y polifacética. Su transición de supermodelo a empresaria y jurado en programas de televisión como America's Got Talent, han conseguido consolidar su carrera tanto dentro de la industria de la moda como en la del entretenimiento.

La 'post-modelo', como diría Martina Klein, no solo ha demostrado su habilidad para estar impecable en cualquier pasarela, sino que también ha sabido lucirse como diseñadora y creadora de tendencias. Su presencia en el mundo de la moda va más allá de la elegancia y el glamour, convirtiéndose en una figura inspiradora que promueve la versatilidad y la autenticidad a la hora de vestir más allá de la edad, como ha demostrado en múltiples ocasiones.

Su estilo rompedor ha desafiado los dogmas establecidos para las mujeres, llegando a las alfombras rojas con looks extremadamente sexis a sus 50 años, como ocurrió el año pasado en Cannes cuando incendió las redes sociales con un atrevido vestido amarillo de escote imposible que paralizó el festival.

El vestido más sexy y original de Heidi Klum

La discreción no va con la supermodelo. Cuando llega a un 'photocall', ella arrasa con todo gracias a estilismos muy difíciles de olvidar. Esto lo ha vuelto a hacer en la alfombra roja de la fiesta Pre-Grammy, a la cual llevó un minivestido extremadamente original de LaQuan Smith.

Heidi Klum en a fiesta Pre-Grammy 2024 Getty Images

Se trata de uno de los diseños más originales de la firma, con un largo mini con el que Klum presume de unas piernas perfectas y un escote tan vanguardista que tenemos que pararnos durante un momento para poder analizarlo como es debido.

Por una parte, tenemos un escote asimétrico en pico muy pronunciado, aunque lo verdaderamente interesante del vestido es el falso cuello de traje que se encuentra desplazado hacia un lateral, con las solapas satinadas. La prenda llevaba toda la atención a la parte superior del conjunto, por lo que para compensar, el icónico flequillo está ladeado (no sabemos si intencionalmente o no), consiguiendo un look más equilibrado.

Finalmente, la modelo le dio el toque de gracia con el calzado. Si bien se trata de unos tacones negros normales, la pulsera al tobillo de brillantes le aporta un ligero toque de luz que amplifica con las joyas de su muñeca, adaptándose a la última tendencia del plateado sin que choque con su coloración cálida.

