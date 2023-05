Heidi Klum y el escote que paralizó la alfombra roja del Festival de Cannes

El Festival de Cannes se ha convertido en la excusa perfecta para que las grandes estrellas lo den todo en la alfombra roja. Esta ciudad de Francia reúne durante casi dos semanas muchos de los looks más espectaculares del año, en un desfile de vestidos más extravagantes que en los Premios Oscar y más glamourosos que en la Gala MET.

Durante estos últimos días hemos sido testigos de cómo las actrices, modelos e incluso 'influencers' lo han dado todo con estilismos arriesgados para convertirse en la mejor vestida de cada 'premiere', pero en el momento en el que aparece Heidi Klum, ya todo el pescado está vendido.

A diferencia de otras súpermodelos de los 90 que ahora prefieren mantener un perfil algo más bajo, la alemana no tiene miedo a ponerse en el foco mediático con los estilismos más atrevidos que encuentra, demostrando que a falta de unos días de cumplir 50 años, sigue estando en su mejor momento.

Ayer, todos estábamos impacientes para ver con qué nos iba a sorprender en Cannes, pero ninguno estábamos preparados para el vestido con el que se presentó en el festival. Y es que nada más llegar, Heidi Klum paralizó la alfombra roja.

Heidi Klum en el Festival de Cannes 2023 EFE

Otra vez más, una estrella no hace caso a las supersticiones y apareció en el preestreno de la película La pasión de Dodin Bouffant con un espectacular vestido amarillo de Zuhair Murad con mangas tipo capa, una abertura en la falda de infarto y un escote cruzado imposible.

Parece ser que la exmodelo tiene una fe ciega en las cintas de doble cara para la ropa, porque ese 'under boob' no es fácil de llevar para nadie, a menos que seas una gran experta como ella o no te importe lo más mínimo tener algún tipo de accidente estilístico.

Este vestido lo tiene todo: sigue las tendencias de las tiras, los 'cut-outs', le añade pedrería en los hombros para darle un toque más glamuroso... Pero sobre todo demuestra que no hay edad para ser sexy.

Heidi Klum en el Festival de Cannes 2023 EFE

Por supuesto, los complementos pasaron a un segundo plano, y es que hasta las sandalias que llevó eran de tiras transparentes para dejar todo el protagonismo al vestido. En cuanto al peinado, optó por una melena 'messy' para añadir ese toque salvaje al look.

Pese a que otras famosas acudieron con looks increíbles, como Valentina Sampaio, Stella Maxwell, Winnie Harlow, Coco Rocha y Elsa Hosk, ninguna tuvo nada que hacer contra Heidi Klum, cuyo vestido le hacía parecer una diosa del Olimpo.

Los looks más icónicos de Cannes

