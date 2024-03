Georgina Rodríguez se sube a la pasarela de París con el dorsal de Cristiano Ronaldo: "¿ahora esto es moda?"

Parece que no hay título que se le resista a Georgina Rodríguez: empresaria, embajadora e imagen de marcas y ahora también modelo de pasarela tras su debut, ni más ni menos que, en la Semana de la moda de París con un vestido muy futbolero como guiño a su pareja Cristiano Ronaldo.

Ni las críticas en redes sociales son capaces de evitar que Gio disfrute de estos dulces y sorprendentes momentos en los que explora su pasión por la moda.

El desfile de Vetements se ha convertido en el 'show' que más ha dado que hablar una vez Georgina Rodríguez ha pisado la pasarela con este vestido largo, rojo, ceñido y de inspiración deportiva. En el pecho porta el número 7, dorsal del futbolista y pareja de la ahora modelo, Cristiano Ronaldo, pero las sorpresas no acababan aquí.

Georgina Rodriguez desfila en la Semana de la moda de París Getty Images

Cuando Georgina Rodríguez emprendía el camino de vuelta al backstage abriéndose paso en ese escenario de imponente rojo, descubríamos que el diseño está personalizado con un autógrafo del mismo CR 7 en la espalda, algo que incrementa de manera exponencial el valor de esta pieza.

Georgina Rodriguez desfila en la Semana de la moda de París Pietro D'Aprano

"For the love of my life Gio" (para el amor de mi vida Gio), escribía el futbolista antes de firmar con su nombre.

Y si bien es cierto que las críticas no han tardado en llegar al ver esta pieza sobre la pasarela y a Gio lucirla a través de redes sociales, el debate sobre qué es o no moda parece más candente que nunca y deja claro que hoy por hoy, el mundo del textil debe entenderse como una manera de expresión personal y no como una ciencia purista donde solo hay cabida para diseños escultóricos y de Alta Costura. Dicho esto, ¿veremos a Georgina llevar este polémico vestido al próximo partido para animar a su amorcito?

