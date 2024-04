Cinco looks de la Feria de Abril de Sevilla, ideales para una invitada de boda

Sevilla ya está celebrando su famosa Feria de Abril. Gente de todas partes de la ciudad y del resto de España han querido ir a disfrutar en primera persona del comienzo de este tan importante de la primavera. A las 0 horas del 14 de abril se encendía el alumbrado de la puerta del Real de la Feria, dando comienzo a la "noche del pescaíto". Un acontecimiento que nos ha dejado ver los primeros looks que podría llevar cualquier invitada a una boda.

La etiqueta de la Feria de Abril de Sevilla no obliga a que todas las mujeres vayan con un vestido de flamenca pero, las que no lo hacen tienen que ir muy elegantes. Esto ocurre en la "noche del pescaíto" cuando las asistentes no suelen lucir los famosos vestidos de volantes de los días siguientes.

Mono rojo con mantón

Alba Silva con mono rojo de Mango para dar comienzo a la Feria de Abril de Sevilla. Instagram

La sevillana Alba Silva lleva un mono rojo con tirantes finos (de quita y pon) con una gran flor del mismo tono. Un estilismo perfecto para cualquier invitada de boda, tanto de día de como de noche. Además, con el mantón no habría ningún problema con el protocolo si fueras a una ceremonia en una iglesia. Si te gusta, lo puedes encontrar en Mango por un precio de 119,99 euros, con referencia 67076345-AMAPOLA-LM.

Dos piezas para las invitadas más atrevidas

Amelia Bono con un look dos piezas en negro y blanco para inaugurar la Feria de Sevilla 2024. Instagram

Amelia Bono va muy elegante con un conjunto dos piezas en tonos blanco crudo y negro con el que presume de abdominales. Lo combina con unas sandalias de plataforma y tacón ancho de color negro. Está claro que es un look para las más atrevidas.

La verdad es que nos encanta el estilismo el top ajustado y la falda con volumen de corte asimétrico, más larga por los lados. Es de la marca IQ Collection.

Vestido midi de escote cruzado

Andrea Noguero, con vestido midi para dar comienzo a la Feria de Abril de Sevilla 2024. Instagram

La sevillana Andrea Noguero está espectacular con este vestido midi con un poco de vuelo al final, escote cruzado y flor bordada. Si tienes una boda este año toma nota de esta creación porque te va a salvar en este tipo de celebraciones. La influencer ha diseñado este vestido junto a Lady Pipa y va a estar a la venta al público próximamente, así que estate atenta.

Queda combinado a la perfección con las sandalias de pulsera de tacón ancho en color beige.

Vestido con flecos

Isa Ramos, con vestido de flecos para inaugurar la Feria de Sevilla de 2024. Instagram

Isa Ramos luce un estilismo de 10 para una boda. La sevillana ha apostado por un original vestido en color fucsia con mangas de farol, espalda al aire y falda con flecos, un detalle que es de máxima tendencia esta temporada. Completa el look con sandalias de tacón fino en el mismo tono del vestido y bolso de mano dorado.

Vestido largo con estampado de flores

Marina Barrial, con vestido largo para el primer día de la Feria de Abril de 2024. Instagram

Marina Barrial se ha decantado por un vestido más sencillo pero no por ello deja de ser elegante. Se trata de una pieza larga en tono marrón claro con estampado de hojas en color blanco. Se ata al cuello con una fina cinta negra. Hay que destacar que la espalda es abierta, así que también es una idea para las invitadas con gustos más arriesgados.

Es un diseño de la marca Claw The Label, que tiene una producción de ropa sostenible con colecciones limitadas y bajo demanda.

Durante esta semana que dura la Feria de Abril de Sevilla vamos a ir viendo trajes de flamenca espectaculares, pero como se puede comprobar también se ven piezas muy bonitas y elegantes que nos pueden servir de guía o inspiración para nuestros looks de invitada de boda.

