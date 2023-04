Como dicen los sevillanos, ya huele a Feria y esto significa sacar los trajes de flamenca, las flores y los maxi pendientes para lucir en el Real. A una semana de que se enciendan las luces y abran las casetas, si eres de dejar todo para última hora hay un vestido con flecos y de menos de 60 euros en Sfera que te salvará.

Vestirse de flamenca durante la Feria de Abril no es obligatorio pues puede ser que tú vayas a ir de caseta en caseta y no quieras enfundarte en kilómetros de volantes por comodidad, porque no sea tu estilo o porque no quieras hacer ese desembolso para un día. Para ti, he encontrado este vestidazo en el color de la primavera (sí, el Viva Magenta) a prueba de polémicas de Tik Tok.

El vestido asequible de Sfera para ir a la Feria de Abril

Después de ver mi "Para ti" de Tik Tok lleno de vídeos sobre cómo vestir correctamente en la Feria de Abril hay una sola cosa que me ha quedado clara: lo importante es sentirte guapa y disfrutar la fiesta patria de los sevillanos. Y esta prenda de Sfera es perfecta para cumplir con ambas cosas.

El vestido de flecos de Sfera SFERA

Se trata de un vestido largo tipo túnica confeccionado en satén color 'viva magenta' con flecos XXL en el bajo de la falda así como en las mangas. ¿El detalle que lo hace irresistible más allá de su bonito tono rosa? Un fular al cuello integrado en la misma tela que el vestido y también adornado por flecos. Todo muy flamenco, y por 59,99 euros en la web.

Para acompañarlo, elige accesorios dorados no muy excesivos y un recogido bajo que ceda el protagonismo a la prenda de Sfera. Si quieres sentirte aún más sevillana disfrutando la feria, apuesta por alpargatas de esparto atadas al tobillo a tono con el vestido o en beige.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.