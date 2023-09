Emma Watson se convierte en una Cenicienta moderna con un vestido de princesa en el que no faltan las transparencias

Tras un tiempo alejada de los focos, Emma Watson volvió a la esfera pública hace tan solo unos días al aparecer junto a Anna Wintour en un partido del US Open, donde ahora mismo se encuentra jugando Carlos Alcaraz en representación de España. Parece ser que la actriz, que acaparó titulares con su look, está lista para volver a posar ante los fotógrafos tras la promoción de Mujercitas en 2019 y nos ha sorprendido en la alfombra roja junto a su hermano.

Después de revolucionar al mundo de la moda con el look inspiración perfecto para la oficina con un traje en color marfil y blusa de tirantes negra satinada, Watson ha reaparecido para acudir a los Premios Soho House en Nueva York.

Con una primera edición en 2022, los Premios Soho House están diseñados para reconocer y destacar el increíble trabajo y el talento creativo de todos sus miembros: desde íconos establecidos hasta futuras estrellas, agentes de cambio no descubiertos y todos los que se encuentran en el medio. Los premios actúan como una plataforma para que todos sean celebrados por igual por su trabajo, trayectorias profesionales y contribuciones a sus respectivas industrias.

Entre los invitados a este exclusivo evento estaba Emma Watson junto a su hermano, del que últimamente no se separa. Aunque ya conocemos la pasión de la actriz por la moda, ha vuelto a sorprendernos con un vestido de alta costura con transparencias.

Emma Watson en los Premios Soho House Getty Images

Este diseño viene directo de la pasarela de Christian Dior Alta Costura otoño/invierno 23-24, en el que destaca un cuerpo de ganchillo unido a una falda de gasa plisada transparente de color champán. El diseño cuenta tanto con corte imperio (ya que la falda llega por debajo del pecho), como con corte a la cintura, donde el patrón del ganchillo se corta.

Los tirantes anchos con el pronunciado escote redondo y los flecos que caen sobre la cadera consiguen crear un modelo original y muy favorecedor. Por otro lado, la falda con transparencias no es demasiado translúcida, por lo que Watson se apunta a esta tendencia sin renunciar a su estilo más clásico.

El motivo por el que Emma Watson ha estado 'desaparecida'

Si hay algo que ha definido la vida de Emma Watson es sin duda su trabajo como actriz. Desde muy pequeña debutó en la industria (y en nuestros corazones) con su papel de Hermione en Harry Potter, donde la hemos visto crecer. Tras terminar la saga, apostó por películas independientes o que resonaran con sus valores, sin embargo, no hemos vuelto a saber nada de ella desde 2019.

En una reciente entrevista con Financial Times, la intérprete se sinceró sobre por qué desapareció después de Mujercitas, su última película: "No estaba feliz, siendo honesta. Creo que me sentí atrapada. Lo que fue muy difícil para mí fue que tenía que salir y vender algo sobre lo que no tenía mucho control", declaró Watson.

Según relató la actriz, no le gustaba la obligación que sentía al tener que promocionar las películas en las que estaba trabajando en las largas y exigentes giras por todo el mundo: "Defender una película y tener que contestar a preguntas de periodistas tales como: '¿De qué manera se alinea este papel con tu punto de vista?'. Fue muy difícil tener que ser la cara y la portavoz de cosas en cuyos proceso no estaba involucrada. Me sentí responsable de una manera que me resultó muy frustrante, porque no tenía una voz. Me di cuenta de que solo quería estar haciendo cosas por las que, si alguien me criticara, podría decir de una manera que no me hacía odiarme 'sí, me equivoque, y fue mi decisión. Debería de haberlo hecho mejor'".

Sin embargo, eso no significa que Emma haya estado parada sin hacer nada, ni mucho menos. Durante este descanso ha colaborado en un proyecto familiar junto a su hermano y su padre: el lanzamiento de Renais, una marca de ginebra, tributo a su historia familiar, ya que combina una de las bebidas más británicas con la pasión por Francia, donde los Watson han poseído viñas durante más tres décadas.

Durante este tiempo también ha dirigido una campaña de publicidad que escribió y dirigió por Prada y está a punto de sacar un curso de escritura creativa en la Universidad de Oxford.

