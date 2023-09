El top de perlas de Charlize Theron es lo único que necesitas para llevar las transparencias sin sujetador y que no te importe

Estamos a tan solo unos días de cambiar de estación y aunque nos tengamos que despedir del verano, también estamos ansiosas por llevar las nuevas tendencias que nos depara esta temporada, como la vuelta de las botas moteras, las prendas plateadas o los chalecos de borreguito. Sin embargo, hay otras modas que todavía se resisten a abandonarnos y, como durante esas fechas en España solemos disfrutar de algo más de calor, no nos importa seguir llevándolas.

Este es el caso de las transparencias, esas prendas de tul o malla que permiten ver todo lo que hay debajo de ella, a menudo adornada con encajes u apliques para que no sea tan reveladora, como ya nos mostraron Florence Pugh y Naomi Campbell ayer.

Si bien es cierto que es una tendencia solo apta para las más atrevidas, conocemos varios trucos para que nos sea más cómodo ponérnosla, como llevar ropa interior de nuestro tono de piel o del color de la prenda, o incluir un body a juego que nos dé más seguridad y recoja nuestro cuerpo un poco más.

Transparencias sin sujetador: así lo lleva Charlize Theron

No obstante, encontramos ocasiones en las que la prenda es tan bonita y especial, que no nos importa que se vea algo más de piel, como le ha pasado a Charlize Theron. La actriz sudafricana acudió a la fiesta de apertura de Breitling, 'boutique' de la que es imagen, con un top de perlas completamente transparente.

Charlize Theron en la apertura de una tienda Getty Images

La actriz se vistió de Givenchy de pies a cabeza, llevando una falda midi negra y satinada (una de las grandes tendencias para este otoño), con una americana 'oversize' a juego. Sin embargo, lo más llamativo era el top que llevaba.

La prenda, realizada en malla, contaba con incrustaciones de perlas naturales que formaban un collar gracias al cuello alto y una especie de 'armadura' de la que al final colgaban tres ristras de perlas de diferente tamaño, adaptando una pieza muy veraniega del 'mermaidcore' a un look más de entretiempo sumándole glamour y sofisticación.

Para que luciera aún más el top, Theron decidió no llevar sujetador para que no desviara la atención del conjunto y se viera más uniforme. Una resolución muy acertada, ya que, según nos muestra en Instagram, si bien se ve la forma del pecho, no muestra nada que la red social pueda censurar.

La tendencia de belleza de la que Charlize Theron todavía se está recuperando

Al igual que ocurre en la moda, en el universo 'beauty' las tendencias invaden nuestra vida durante un par de temporadas hasta que al final terminan desapareciendo. Sin embargo, la diferencia es que en el caso de la belleza, pueden dejar bastantes secuelas.

Muchas veces advertimos de las consecuencias a largo plazo que pueden tener algunas modificaciones estéticas que se realizan por moda y que son irreversibles, como la bichectomía, la rinoplastia o la blefaroplastia. Algo parecido le ha ocurrido a Charlize Theron, que ha confesado que se arrepiente de uno de los cambios físicos que se realizó en los 90.

Durante una entrevista a la revista InStyle hace un par de días, la sudafricana aseguró que su mayor arrepentimiento estético es "sin lugar a dudas, las cejas finas de los 90", añadiendo que "todavía me estoy recuperando de ello".

Charlize Theron en los 90 Sygma via Getty Images

Quienes la vivieron en su momento están aterrados de que vuelva, sin embargo, las generaciones más jóvenes han visto en este diseño una nueva forma de jugar con su rostro, por lo que famosas como Rosalía, Bella Hadid y Kendall Jenner están amenazando con su regreso.

Si bien este tipo de dejas dejan más protagonismo a los ojos, lo cierto es que al depilarlas tanto, el folículo puede acabar debilitándose y conseguir que no crezca más pelo, haciendo que cuando se acabe esta moda y las queramos dejar crecer, nos encontremos con muchas calvas.

