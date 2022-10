El vestido ajustado negro de Jennifer Lopez que tiene truco estilístico para afinar la figura

La pareja del momento por excelencia, Jennifer Lopez y Ben Affleck, acudieron juntos y a juego al desfile de Ralph Lauren de primavera-verano 2023, celebrado en California. Ambos asistieron al evento con looks 'total black' impecables, en los que hemos visto algunos trucos de estilo que todas deberíamos apuntarnos.

Jennifer Lopez apareció con un elegante y sexy vestido negro con rayas verticales, largo hasta el suelo y con una abertura en la parte frontal, diseñado por Ralph Lauren para su colección de otoño 2022. A juego con la prenda, y para mantener la coherencia, todos los accesorios de la cantante eran también negros. El bolso, los tacones y el sombrero, una pieza estilo 'cowboy' que nos hace echar la mirada hacia la época dorada de los looks dosmileros.

Este vestido es, sin duda, una nueva declaración de amor hacia el diseñador neoyorkino. Ralph Lauren es una de las firmas favoritas de J.Lo, no por nada la cantante eligió al modista para diseñar los tres vestidos diferentes que llevó en su segunda boda.

Jennifer Lopez con Ben Affleck en la 'fashion experience' de Ralph Lauren Chris Pizzello (GTRES)

Este vestido negro, largo, cruzado y de raya diplomática tiene todas las características necesarias para favorecer la silueta de nuestro cuerpo. El cuello en pico es sexy y potencia nuestras curvas. El diseño estilo 'wrap', atado a la cintura, atrae la atención hacia esa zona y crea una ilusión de cintura de avispa.

Pero el rasgo más importante del vestido, el que lo convierte en la pieza más favorecedora, es su estampado. La raya diplomática, con sus líneas verticales, tienen el poder de estilizar al máximo la figura. Es un truco estilístico que podemos aplicar a muchos tipos de prenda, desde vestidos ajustados como este hasta trajes oscuros que llevar al trabajo.

El 'beauty look' de Jennifer Lopez

Del look de Jennifer Lopez no solo nos ha llamado la atención su vestido. Su look de maquillaje y su peinado han sido, como siempre que se habla de JLo, ejemplares. Unos intensos 'smokey eye' se combinan con unos labios brillantes y jugosos en tonos rosas. Todo ello acompañado de una piel perfectamente maquillada. En cuanto a su cabello, la cantante ha decidio llevarlo con unas enormes ondas para dar movimiento.

Lo único que rompía el 'leitmotiv' negro del look de la cantante fueron sus uñas, una manicura en tono burdeos, corta y recta con la que no estamos acostumbradas a ver a la cantante. Una decisión perfecta que daba el toque de color justo a su estilismo.

