Conocemos con detalle el maquillaje de Jennifer Lopez días después de su segunda boda con Ben Affleck

Todo el mundo habla de Jennifer Lopez, Ben Affleck y la celebración de su segunda boda. Aunque contrajeron matrimonio en una capilla de Las Vegas, solos y a las doce de la madrugada, los Affleck quisieron celebrar una boda más tradicional para sus familiares y amigos.

Hasta ahora, las imágenes de la boda se habían mantenido en absoluto secreto. Pero, a través de su boletín onthejlo.com, la cantante ha desvelado la información sobre los tres vestidos diferentes que llevó para dar el "sí, quiero", todos diseñados por Ralph Lauren.

Uno de los vestidos elegidos por JLo para su casamiento Courtesy of John Russo

De las fotos de su look, hay algo que nos ha llamado la atención: su maquillaje. Si la celebración de tu boda está a la vuelta de la esquina, esta es una buena oportunidad para, quizá, coger inspiración. Con el objetivo de comprender a fondo cuál ha sido el maquillaje elegido por Mary Phillips, la maquilladora de Jennifer Lopez, hemos querido acudir a una experta. La 'make-up artist' Shara Brush nos ha resuelto todas las dudas y, al final, nos ha dado su opinión sobre este maquillaje de novia.

Los ojos: un 'cut-crease' y cejas marcadas

Para sus ojos, la cantante ha elegido los tonos tierra. "Es un maquillaje tradicional pero con un toque Jennifer Lopez, con un toque más moderno" explica la maquilladora. En cuanto al delineado y sombras, la elección para el casamiento ha sido hacer un 'cut crease', una técnica muy de moda en los últimos años. Shara explica en qué consiste "es un delineado difuminado, que es lo que le ayuda a alargar la mirada y levantarla. Todo el párpado móvil está limpio y la cuenca es lo que ha remarcado, y esto es lo que ayuda a dar la sensación de que el ojo está más abierto".

Para añadir luminosidad a la zona de la mirada, JLo ha tenido la ayuda de unos polvos iluminadores, aplicando sobre todo en el lagrimal y la zona de las cejas. En cuanto a estas últimas, la maquilladora señala que "las cejas son bastante marcadas, no muy orgánicas pero muy del estilo de Jennifer".

Otro maquillaje de Jennifer Lopez, también de la maquilladora Mary Phillips y con unas cejas similares Instagram / @maryphillips

Los labios: la tendencia del 'overlip'

El 'overlip' es una técnica de maquillaje que busca crear la sensación visual de que los labios son más gruesos. La puertorriqueña ha decidido seguir esta técnica, delineándose con un tono marrón oscuro por fuera del labio. luego, en el centro, ha usado un tono más rosáceo, dando la sensación de que los labios son más grandes.

Este tipo de maquillaje labial lleva unos meses siendo tendencia en el mundo de la belleza, gracias a 'celebrities' como Kylie Jenner, Zendaya o la propia JLo, que lo han llevado de formas muy naturales y favorecedoras. Por eso, Shara comenta: "Es un 'make-up' tradicional de novia, porque el delineado difuminado, que es la base del maquillaje, es muy típico en novias, pero le da un plus al hacerse el 'overlip', que es lo que se lleva ahora."

El rostro: piel "limpia" y contorno

La maquilladora encargada del look de Jennifer Lopez ha sido Mary Philips, que también ha maquilado a algunas Kardashian, a Addison Rae, a Priyanka Chopra y otras. Con todas ellas, ha seguido una técnica similar en el maquillaje del rostro. "El estilo que tiene es una piel muy limpia, pero si es verdad que no significa que no use producto: la manera de preparar la piel, aunque sea densa, no se ve demasiado pesada".

En cuanto al contorno, la cantante ha huido de la tendencia buscando lo que mejor favorece a su rostro. "Ahora se lleva el que va sobre el pómulo, pero ella se lo ha puesto debajo para dar la sensación de más delgadez a su cara".

Boceto del look pensado para la boda de Jennifer y Ben, donde se puede ver su maquillaje Cortesía de Ralph Lauren

La opinión de una maquilladora

Una vez hemos conocido los detalles del make-up look de la boda del año, nos preguntamos: ¿deberíamos copiar su maquillaje para nuestros propios looks de novia? La maquilladora responde: "Como maquillaje de novia lo veo un punto demasiado arriesgado. Es un poco más llamativo, pero al final Jennifer Lopez es una diva".

Según ella, en España estamos mucho más acostumbradas a otro tipo de maquillajes en lo que respecta a dar el "sí, quiero". "Solamente hay que ver las últimas 'influ-bodas', que han sido todo maquillajes muy naturales y sencillos, remarcando un poquito el ojo. Esto es más glamour, más diva". Y es que no hay duda posible de que la cantante buscaba sorprender en su unión, y los tres vestidos diferentes que llevó durante la noche lo confirman. La conclusión de Shara: "Es un maquillaje de novia, pero uno de una novia arriesgada".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.