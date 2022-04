El sombrero 'bucket' de Ester Expósito y otras opciones para hacernos con el accesorio de la temporada

Fue el pasado 2020 cuando el 'bucket hat' (o sombrero de pescador) regresó al 'street style'. Tras dos años intentándose hacer hueco en el pódium de las tendencias, parece que este accesorio por fin se ha convertido en un imprescindible en los looks de las chicas con más estilo (y más atrevidas), como es el caso de Ester Expósito.

Este gorro tiene su origen en la década de los 40, siendo frecuentemente utilizado por los pescadores para protegerse de la lluvia; sin embargo sería en los 80 y 90 cuando verdaderamente empezó a utilizarse como un accesorio unisex en la estética 'skate'. A día de hoy, en pleno 2022 es considerado un 'must have' entre las chicas y chicos de la generación Z, que recordemos que son los más atrevidos de todas las generaciones.

El diseño de este sombrero es algo particular y, por ello, cuenta con defensores y detractores. Se caracteriza por contar con un ala ancha inclinada ligeramente hacia abajo, así como una parte superior plana. Normalmente están confeccionados con tejidos flexibles e impermeables pero en pleno 2022 los encontramos para todos los gustos y de diferentes colores y estampados.

Por si teníamos cualquier tipo de duda sobre si hacernos con uno de estos sombreros, Ester Expósito ha compartido en su Instagram una instantánea en la que aparece luciendo un diseño bonito y de lo más favorecedor.

La actriz de Élite, serie de Netflix que estrenó su quinta temporada el pasado 8 de abril, no le teme a nada estilísticamente hablando. La madrileña demuestra carácter y personalidad en cada uno de sus looks y, por supuesto, el 'bucket hat' no iba a faltar en su armario de primavera-verano.

En la imagen Expósito luce un sombrero 'bucket' con estampado paisley en color rosa y adornado con el logo de Etro, firma a la que pertenece, a contraste. Se trata de un diseño confeccionado 100% en algodón ideal para la nueva temporada, y que tiene un precio de 240 euros.

Sombrero 'bucket', de Etro Etro

Otros 'bucket hats' para atreverte con la tendencia

Sin duda alguna, este 2022 los sombreros 'bucket' se han asentado como una de las grandes tendencias de la temporada de primavera-verano. Es por ello que las principales firmas de moda los han incluido en sus colecciones y, como veníamos adelantando, los encontramos de diferentes formas, colores y estampados, para que todas nos atrevamos a llevarlo.

1. Sombrero 'bucket' con tiras, de Pull&Bear

En la firma de Inditex encontramos un diseño del 'bucket hat' reinventado, ya que cuenta con la clásica estructura del sombrero pero con detalle de tiras colgantes para que podamos anudarlo a nuestro gusto. Este mismo modelo lo encontramos en estampado geométrico (en color amarillo y lavanda), así como liso en color naranja. Su precio es de 15,99€.

Sombrero 'bucket' con tiras, de Pull&Bear D.R.

2. Sombrero 'bucket' vaquero, de Parfois

El tejido 'denim' es atemporal y, por ello, hacernos con un sombrero de pescador vaquero siempre será un acierto, ya que podremos llevarlo en cualquier temporada del año. En Parfois está disponible por 12,99€.

Sombrero 'bucket' vaquero, de Parfois Parfois

3. Sombrero de pescador en versión crochet, de Mango

El ganchillo es una de las tendencias de la temporada y desde Mango proponen llevara en un 'bucket hat'. Este diseño, con bordado floral multicolor, aportará un extra de originalidad a cualquiera de tus looks. Su precio es de 29,99€.