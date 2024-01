Por qué estas firmas 'made in Spain' no se suman a las rebajas

Con la temporada de rebajas ya iniciada, sabemos que lo que tratan las casas de moda con todo esto es ofrecer descuentos apetecibles que nos incentiven a consumir. Sin embargo, no todas siguen este mismo camino, y así nos lo explican cuatro marcas con sello 'made in Spain'.

Les Juliettes, Talk Under Light, The Curiousers y Joplin Atelier son las firmas que se salen fuera de toda esta línea de descuentos. Es así porque tratan de establecer un modelo de consumo diferente, y además, conocer una visión más ética y sostenible dentro de la industria de la moda. No obstante, las cuatro marcas nos cuentan todos sus motivos para haber llegado a esta decisión.

Huir de las temporadas, ofrecer diseños atemporales y de calidad, apostando por un consumo responsable

Si algo tienen en común todas estas marcas, es que huyen de las temporadas. "Lanzamos nuestros productos sin seguir calendarios ni timings", asegura Lara Quetglas, fundadora de Talk Under Light. "Cuando encuentro un producto que considero necesario, lo lanzo al mercado y siempre desde un punto de vista atemporal", afirma.

Por otro lado, Elena e Irene Bellido, fundadoras de Les Juliettes, creen en cuidar su valor como marca por encima de todo y ofrecer precios justos durante todo el año. "Nuestras colecciones son exclusivas y limitadas, así que no producimos de forma masiva".

En la misma sintonía se encuentran Aida y Laura Molano, las hermanas que están detrás de Joplin Atelier. Sus diseños están siempre confeccionados bajo pedido, y teniendo en cuenta los gustos y necesidades de sus clientas. "No tendría sentido rebajar algo que no existe". El cuidado ante el detalle en el momento de confeccionar sus prendas y el trato con sus clientas es otro factor. "Fabricamos de forma casi personalizada, tanto en la talla como en los colores y tejidos de nuestras prendas", detallan las hermanas.

Al igual que ellas, Pink Papesse, directora creativa y fundadora de The Curiousers, tiene claro el valor del proceso de creación de cada uno de sus diseños. "Las prendas van saliendo de una en una, no producimos en serie y no nos movemos con grandes márgenes".

El respeto a la sostenibilidad y al valor de marca por encima de todo

Las marcas nicho que tienen la sostenibilidad como uno de los aspectos más importantes cuidan su proyecto por encima de todo. Esto significa que sus valores, su filosofía y su forma de entender la moda va más allá de ofrecer simples prendas de vestir.

Teniendo en cuenta que la industria de la moda es la segunda más contaminante de planeta, es crucial concienciar sobre su producción masiva. "Hay un gran problema en torno a la fabricación excesiva y a los grandes vertederos de ropa que hemos creado comprando y tirando sin cabeza", asegura la fundadora de Talk Under Light. ¡Y no le falta razón!

Además, Aida y Laura, de Joplin Atelier, defienden que los descuentos tan grandes transmiten al cliente la sensación de ser deshonestos con el producto que están vendiendo. "Cuando puedes aplicar un descuento tan grande sobre tu producto es porque ha habido parte del proceso que no se ha hecho éticamente bien o porque eres un gigante que puede permitirse pérdidas", no es la situación de ninguna de ellas.

El cuidado y mimo hacia cada uno de sus diseños es lo que mantiene a Elena e Irene, de Les Juliettes. "Nosotras ofrecemos exclusividad. Cuando adquieres unas Juliettes, estás comprando un producto único, de calidad y cuyo proceso de fabricación es respetado de principio a fin". La suma de todo esto tienen un valor que se refleja en el precio y no todo vale para vender. "Nuestras prendas siempre llevan algo diferente, nunca hay dos iguales", en la misma línea se mantiene Pink Papesse, de The Curiousers.

El futuro próximo será sostenible o no será, aunque cueste

Si por algo son conocidas las nuevas generaciones, es por estar más sensibilizadas con el respeto al medio ambiente y la responsabilidad social. Lara Quetglas, de Talk Under Light, es una de las que se muestra más positiva con este cambio de mentalidad. "Siento que cada vez estamos más despiertos y con más ganas de consumir de manera responsable, apoyando proyectos con alma y entendiendo de dónde viene lo que consumimos".

No unirse a las rebajas, es una forma de concienciar que han adoptado desde Les Juliettes. Elena e Irene, aseguran que "no participar en rebajas masivas es parte de nuestro compromiso como una práctica comercial responsable y alineada con los valores de nuestros clientes conscientes".

Y en línea de la filosofía de su marca bajo demanda, Laura y Aida, de Joplin Atelier, defienden que es primordial un cambio de mentalidad. "Comprar menos y mejores es ser sostenible. Nos han metido en la cabeza las ganas de tener cosas nuevas todo el tiempo y nos las han ofrecido a precios irresistibles. Así que es fundamental cambiar la mentalidad".

