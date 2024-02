Cuándo acaban las rebajas de Zara: las prendas más bonitas que aún puedes comprar por 15 euros

Seis de marzo. Este es el último día oficial de las rebajas de Zara, y de todo Inditex, exactamente dos meses después desde que se diera el pistoletazo de salida al período de saldos y descuentos en el grupo textil español. Sin embargo, a estas alturas del mes de febrero ya son pocas las prendas que siguen disponibles y que merecen la pena.

Las más deseadas desaparecieron de la web del gigante en cuestión de horas cuando se inauguraron las ansiadas rebajas, y el resto han ido reduciendo su stock según pasaban las semanas. Aun así, para las que siguen picando con los jugosos descuentos que cada vez se incrementan más, tenemos una selección de las diez prendas por menos de 20 euros que harán la diferencia en tus looks sin sacrificar tu presupuesto.

Diez prendas para aprovechar las rebajas de Zara hasta el último día

Una bomber de lino con bolsillos con la significativa rebaja del 78% sobre su precio original es el 'must' que no puedes dejar escapar. Combina con pantalones vaqueros pero también con faldas satinadas para romper su elegancia y será lo más los días de primavera y las noches frescas del verano. Adelántate, es ahora o nunca (Precio: 12,99 €. Ref. 2674/244).

Un chaleco sastre en azul denim será el top ideal para cuando llegue el buen tiempo, más aún si cuesta menos de la mitad de su precio original. Con una lazada atrás por si quieres marcar cintura, se presta voluntario para combinarlo con tus americanas más formales o a que lo lleves solo con faldas bohemias. (Precio: 9,99 €. Ref. 8270/670).

Un jersey jaspeado en blanco y negro, y con una sugerente apertura en el lateral hará la diferencia en tus estilismos más simples. Arriesga a combinarlo con tus pantalones sastre, unas zapatillas deportivas de las que les gustan a las royals y un bolso muy grande para llegar a todas partes siendo la más 'fashionista'. (Precio: 12,99 €. Ref. 2142/172).

Un top negro, asimétrico y con abalorios adornando su parte de abajo es lo que tu armario estaba esperando para dar una respuesta cada vez que vas a salir con amigas y preguntas "¿qué me pongo?". Combínalo con un pantalón cargo de tiro bajo y botines de tacón para un lookazo rompedor. Es el momento de arriesgar porque está a mitad de precio, no te vas a arrepentir. (Precio: 12,99 €. Ref. 9874/112).

Un top blanco bandeau de canalé no necesita presentación alguna. Las rebajas son un momento ideal para reponer básicos y estoy segura que llevarás este palabra de honor sin parar: sobre camisetas 'oversize', camisas masculinas, bajo americanas o luciéndolo solo cuando haga buen tiempo para que realce tu bronceado. Sirve para todo y por muy poca inversión. (Precio: 7,99 €. Ref. 4938/100).

Un jersey corto de cuello V y con abalorios en color gris, por si te has cansado de ir siempre de negro (o por si eres de piel cálida y has descubierto que este no es tu color). Al ser a la cintura pero llevar adornos en el bajo podrás combinarlo con faldas a la cadera sin problema para tener un look de noche sin esfuerzo alguno. (Precio: 7,99 €. Ref. 7901/897).

Un mono largo 'worker' confeccionado en tejido de gabardina con una rebaja del 73% sobre su precio original es la prenda que marcará la gran diferencia en tu primavera. Con bolsillos delanteros y manga larga, podrás llevarlo abrochado con botas militares o abierto, con un top 'lady' y sandalias de tacón: tan versátil como puedas imaginar. (Precio: 12,99 €. Ref. 8243/360).

Un vaquero cargo con mil y un bolsillos para aquellas que quieren revivir su adolescencia en los 90. De cierto aire rockero, atrévete a romperlo con un zapato más femenino y elegante para salir a cenar con amigas. (Precio: 12,99 €. Ref. 4676/241).

Una minifalda vaquera original para aquellas que se han cansado de llevar lo mismo de siempre. Con doble cintura y muy cortita, verás tus piernas de lo más estilizadas si la combinas con botas por encima de la rodilla durante el invierno. Eso sí, olvídate de los jerséis amplios y luce su especial detalle de esa doble cintura. (Precio: 12,99 €. Ref. 9863/242).

Una falda de tablas asimétrica en negro que te recordará a tu uniforme de colegio pero en su versión más trasgresora. Por un lado, midi y tableada, por otro bien cortita para lucir pierna y con un bolsillo utilitario. ¿Te atreverías a llevarla con zapatos diferentes como hizo Carrie Bradshaw? En caso de no ser así, apuesta por mocasines y calcetines altos y triunfa por menos de 20 euros. (Precio: 7,99 €. Ref. 4432/505)

