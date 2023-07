La colección de Barbie de Zara no es la única: dónde comprar las prendas rosas más bonitas para su estreno mundial

Dudamos que haya alguien que aún no sepa que el 21 de julio se estrena la película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Su llegada a los cines españoles ha desatado una oleada de locura rosa que nos ha llevado a revisar cuantas prendas barbiecore tenemos en el armario para mimetizarnos con la muñeca de nuestra infancia y relanzar ese estilo naíf de los 90 que tanta fuerza está cogiendo. Algo que, sin duda alguna, ha apoyado Zara con su impresionante colección de Barbie que se está agotando a horas de su lanzamiento, tanto por el vestido viral de cuadros vichy que ya tienen todas las influencers como por la inclusión de modelo trans y de talla grande en su editorial.

Un furor ante el que todas hemos caído rendidas y que, como cabía esperar, ha tenido nuevas incorporaciones que ya tenemos (¡y deberías tener!) en el radar. Primark ya ha lanzado una colección de ropa inspirada en Barbie con el bañador neón más icónico de la muñeca como protagonista; y Bershka, Lefties o Women’Secret han adaptado sus estilos a esta moda que estamos seguras va a dar mucho de qué hablar los próximos meses. ¿Te subes a la ola rosa?

Colección Barbie en Lefties

Lefties también se ha unido al furor por el regreso de la muñeca más famosa de todos los tiempos con una colección en la que los complementos en colores pastel y con aires nostálgicos son los auténticos protagonistas. Sin embargo, nos encanta el bañador estampado asimétrico. ¡Y es que lo tiene todo! Un cut out en el frontal que deja al descubierto parte del torso, el logo de Barbie en la zona del pecho y una parte baja con un estampado tie dye, una combinación totalmente exitosa.

El bañador de Lefties no puede tener más detalle: 'cut out', estampado 'tie dye'... Lefties

Pero, como hemos comentado, los accesorios son los auténticos protagonistas, sobre todo aquellos que nos recuerdan a la década de los 90. Una práctica bandana de estilo deportivo, para retirar el pelo, una colonia retro como las que tanto nos gustaban en nuestra adolescencia y un neceser transparente con el logotipo de la muñeca, entre muchas otras opciones para el rostro, el cabello y nuestro armario.

La colaboración de Barbie con Bershka

Dirigida a un público más joven y con mucha presencia de las t-shirts serigrafiadas con imágenes de la muñeca en diferentes situaciones (aunque te recomendamos que compres ya la de Barbie Boss), la colaboración de Bershka con Mattel destaca por ser una apuesta noventera y muy ceñida que, para nosotras, brilla gracias al corsé rosa pastel con efecto tie dye.

Este top no puede ser más noventero. Bershka

Imagen:

Esta prenda recupera la bengalina de varillas que tanto triunfó en los 90, dándole ese toque Barbie con un rosa pastel que degrada con efecto tie dye para darle ese toque moderno que caracteriza a Bershka. Una apuesta muy juvenil, ideal para llevar con vaqueros y para potenciar las curvas naturales de nuestra figura.

Barbie 'pijama party' con Women’Secret

Las fiestas de pijama también son un recurrente en el universo Barbie y la colección de Women’Secret rinde homenaje a este momento homewear en el que todas queremos ir cómodas sin renunciar al estilo. Para ello, se sirve de pijamas cortos perfectos para esta temporada en los que, por supuesto, el protagonista es el rosa, aunque en su versión más suave. Este es el caso de una de nuestras prendas favoritas de la colección, el pijama corto con la frase "out of office" y la imagen de Barbie disfrutando de un tratamiento facial no puede gustarnos más. Es cómodo, gracias a su confección en algodón y a su diseño de cuello redondeado. Nos encantan también los vivos a contraste en el pantalón y la cinturilla elástica con cordón para ajustarlo.

Esta es una de las prendas 'homewear' de la colección de Women'Secret. Women'Secret

Los pijamas no son las únicas prendas que nos han fascinado de la colección más cómoda de Barbie disponible en el mercado. También encontramos accesorios, como unas chanclas con el logotipo e iconos que siempre asociamos con ella. Pero, el complemento que nos ha fascinado es la divertida funda para el móvil, con el mismo diseño que las chanclas, confeccionada en nylon y perfecta para acompañarnos en los planes estivales.

