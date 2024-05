'Volvió la mami': Chanel brilla en la semifinal de Eurovisión con un imponente mono de rejilla

La noche de ayer dio el pistoletazo de salida al Festival de la Canción de Eurovisión 2024 con la celebración de la primera semifinal. Una gala que contó con la actuación de Chanel en su apertura y a la que se unía Eleni Foureira (Chipre) y Eric Saade (Suecia), antiguos participantes que rozaron el triunfo y el ansiado micrófono de cristal. La artista volvió a interpretar su icónico tema SloMo con nueva coreografía y conquistó de nuevo al público europeo, esta vez con un look que la hizo brillar al igual que lo hizo en Turín en el 2022.

La gala elegía a los primeros 10 finalistas que se enfrentarán, el próximo sábado 11 de mayo en el Malmö Arena, a los países del Big Five, entre los que se encuentra España. Aunque hay que esperar un poco más para ver la actuación de Nebulossa, que se estrenará este jueves en la segunda semifinal, los españoles seguían de cerca la vuelta de 'la mami'. Chanel volvió a deslumbrar al público apostando, de nuevo, por un mono explosivo de rejilla y cristales.

Chanel vuelve a confiar en un mono de trasparencias y cristales

La ocasión lo requería y la preparación de Chanel fue al milímetro. Con más bailarines sobre el escenario, la artista gritaba: "Europe, are you ready?" Así pues, la catalana aparecía en el Malmö Arena con un espectacular e imponente mono azul. El look mimetizado ya con el protagonismo de SloMo no podría ser otra que esta pieza única que se adapta completamente a la silueta de Chanel. Además, haciendo alusión al conjunto original que lució en 2022, también llegó cargado de cristales.

La artista confió esta vez en un atelier de Estocolmo para la elaboración de su outfit. Debido a la gran coreografía con la que cuenta el tema, la artista necesita un diseño cómodo, pero que imponga y brille en el escenario. Bajo esa premisa, la diseñadora Emelie Janrell trabajó en este mono de licra de tonos azules que dejaban al descubierto las caderas, los glúteos, el pecho y la parte alta de los brazos con una rejilla.

Chanel interpreta 'SloMo' en la primera semifinal de Eurovisión 2024. RTVE

Pero el colofón del traje eran las joyas en cristal que se repartían por toda la pieza, incluidas, también, en unos guantes largos que acompañaban al look. Una confección que a juzgar por las fotografías compartidas en redes sociales por la diseñadora fueron puestas una a una en el mono. "Todo al glitter", presumía Janrell de su diseño. Chanel lució además unos pendientes de aro XXL y un anillo de la marca IOAKU, de Fanny Ek.

En cuanto al pelo, la artista apareció esta vez con melena suelta desde el inicio de la canción. Y, para seguir con la temática brillante, Rachel Plaisir logró darle un toque deslumbrante gracias a la purpurina que repartió por todo su cabello.

El look de Chanel en Eurovisión 2022

Más allá de la dificultad de la canción y coreografía, con ese inolvidable dance break, Chanel destacó en Eurovisión de 2022 por su look 'made in Spain'. Para la ocasión, el protagonismo también se lo llevó un mono negro bordado con 50 mil cristales Swarovski en tonos blancos y rojos. Una pieza que confeccionó el diseñador Palomo Spain a medida y a la que añadió un diseño tradicional español como la torera, también plagada de joyas.

