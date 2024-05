El vestido que Massiel pagó de su bolsillo y otros datos impactantes de los mejores looks de Eurovisión

Seas o no eurofan, es imposible negar la importancia que tiene la moda en el concurso menos homogéneo -estilística e incluso musicalmente hablando- del mundo. Estas últimas semanas, las redes sociales se han llenado de memes de Taron Egerton vestido de Elton John con sus looks más extravagantes, como si representase a Europa (y ahora Australia) este próximo sábado.

Los estilismos más rocambolescos se han convertido en la norma, lo que hace de las galas un esperado encuentro para los amantes de las tendencias, pues nos encontramos en un momento en el que la alfombra roja, e incluso los eventos deportivos (sí, Olimpiadas: lo decimos por vosotras) se han convertido en un escenario publicitario para las marcas en el que la creatividad es en demasiadas ocasiones relegadas a un segundo plano.

Desde diseños de André Courrèges hasta el mono que Palomo Spain ha creado 'ad hoc' para Chanel Terrero, repasamos los diseños más icónicos del festival más 'kitsch', y por qué no decirlo, 'fashion', de Europa.

Uno de los memes más representativos de Eurovisión @delucabishop/Twitter

El miedo que las celebridades sienten por no agradar en su paso por la 'red carpet', su indudable mejor plataforma de marketing, ahoga las oportunidades de virtuosismo estilístico ajeno a los encorsetados códigos que estas celebraciones brindan. Incluso en la gala MET, el encuentro de moda más excéntrico (sorry, Grammys), seguimos viendo a 'celebs' que pese a tener a su disposición a los equipos de estilismo más poderosos del planeta, recurren a opciones carentes de riesgo. No solo lo decimos nosotros: Son muchos los que ya hablan de "la era de las celebridades aburridas", y por ello Eurovisión resulta un soplo de aire fresco.

Esa es la razón por la que queremos comenzar por el final, por la gala más reciente, en la que es imprescindible hablar de los looks de los vencedores: Måneskin. ¿La razón? Porque la firma que se encargó de los outfits de los italianos era, nada más y nada menos, Etro, y el que no lo supiéramos hasta después demuestra que la fuerza de sus intérpretes es capaz incluso de hacer sombra a los gigantes de la moda (los podrás ver en la galería de looks, más abajo). No es de extrañar que después Gucci se fijara en el grupo, cuyos looks ha diseñado para actuar en Coachella y que ha contado con ellos en sus campañas. ¿Quién dijo que Eurovisión era cutre? ¿Eh?

Måneskin para la campaña de Gucci Aria. GUCCI

Mítico Jean Paul Gaultier

Dana International ganó en 1998 (si tú también te acabas de echar las manos a la cabeza ante “el inescrutable paso del tiempo”, te comprendemos) enfundada en un maravilloso bolero procedente de la colección de Alta Costura de 1997 de Jean Paul Gaultier. El diseñador, fan de Eurovisión, no dudó en vestir a Madonna en el intermedio del festival en 2019, cuando la convirtió en una futurista Juana de Arco.

Madonna interpreta Like a prayer en Eurovisión. EUROVISION

Otro icono de la comunidad LGTBI+ fue Conchita Wurst, que representó a Austria en el año 2014 luciendo un impresionante vestido brocado dorado creado también por Jean Paul Gaultier. La cantante, conocida por su barba, incluso cerró el desfile de Alta Costura otoño-invierno 2014-2015 de la marca.

Conchita Wurst con el cantante español Ricky Merino. EFE

Olivia Newton John representó al Reino Unido en 1974 enfundada en un vestido de estética prairie que muchos no comprendieron, pero que ahora encajaría a la perfección en los desfiles de Gucci.

Una de las razones (o quizás, el motivo principal) por el que la británica no ganó fue que actuó el mismo año que ABBA. Inger Svenneke se encargó de dar forma a los looks del popular grupo, que tras el triunfo eurovisivo, marcaron una nueva era estilística que imitaba desde las maxi botas plateadas de Björn Ulvaeus hasta el look rodeo-chic de Frida.

Nuestra Massiel

Si creías que íbamos a obviar el icónico vestido de Massiel en 1968, te equivocas. La cantante tuvo que pagar de su propio bolsillo el diseño. Firmado por André Courrèges, le costó unas 40.000 pesetas (y nos negamos a decir la cifra en euros, porque resulta más retro e impactante) y lo consiguió en un viaje a París. Recorrió la capital francesa junto a su amiga Joana Biarnés con el objetivo de conseguir un look en Dior, pero tras no ser atendidas de forma correcta, acudieron a la casa Courrèges. Después del triunfo de Massiel, España comprendió la importancia de la moda en el festival.

Massiel en Eurovisión 1968 Getty Images

Salomé y su mono

Tampoco nos vamos a olvidar, por descontado, del mono de flecos de Salomé, un mítico diseño firmado por Manuel Pertegaz. El diseñador creó el mono, que pesaba 14 kilos y que estaba compuesto por más de 15.000 canutillos de porcelana, especialmente para la actuación. Costó un millón y medio de pesetas.

El vestido con el que la representante de Estonia, Elina Nechayeva, actuó en 2018, se convirtió en el indiscutible protagonista de la gala. El 'videomapping', es decir, las imágenes proyectadas sobre su vestido, costó 65.000 euros. El encargado de dar forma al despliegue fue la videoartista Alyona Movko.

Aunque por supuesto no cantó, Dita Von Teese acompañó a los representantes de Alemania en 2009, Alex Swings Oscar Sings, enfundada en un look 100 % Von Teese compuesto por una chaqueta blazer de lentejuelas, un corsé satinado y cómo no, sus inseparables tacones de Christian Louboutin.

Dita Von Teese en Eurovisión 2009 ASSOCIATED PRESS

Descalzas

Mucho antes de que Kristen Stewart se quitara los tacones en plena alfombra roja de Cannes para rebelarse contra el 'dress code' del festival de cine, Sandie Shaw, representante de Inglaterra, actuó en 1967 descalza enfundada en un vestido de seda rosa de Parker Costumier Ltd. con sobrevestido de chifón embellecido con lentejuelas.

No queremos que se note que tiramos para casa, pero volvemos a España para hablar de Mayte Mateos y María Mendiola. Las integrantes de Baccara representaron a Luxemburgo en el Festival de Eurovisión de 1978. Lo hicieron enfundadas en monos asimétricos en blanco y negro que Marc Bohan, el entonces director creativo de Christian Dior, marca que firmaba los diseños, adaptó para ellas. Antes del evento, acudieron a una presentación privada en la que eligieron la base para los modelos, que fueron creados posteriormente en clave 'custom made' para las cantantes.

Para finalizar, no queremos dejar pasar la oportunidad de hablar del diseño de Palomo Spain con el que va actuar Chanel Terrero. De inspiración andaluza, el look, de licra y tul y creado sobre la silueta de la cantante, lleva cosidos a mano 50.000 cristales de Swarovski.

Bocetos del mono de Palomo Spain para Chanel Terrero Cortesía

Le preguntamos a la estilista y coach personal de celebs, Piluka de Echagaray, acerca de su opinión sobre el look elegido. "La elección me parece más que interesante por dos razones. Para comenzar, porque representa a la moda española. Creo que en cualquier evento internacional, cualquiera que represente a España debería de inspirarse en nuestro país y en cualquiera de sus regiones. En segundo lugar, porque además han hecho un trabajo de diseño que evoca la cultura española y el trabajo artesanal que hay detrás", asegura. "No es un vestido cualquiera que han cortado y cosido, sino que ha sido concebido para que sea cómodo y para que Chanel se pueda mover por todo el escenario reflejando la moda, artesanía, energía y profesionalidad que tanto nos representa".

Ensayo de Chanel Terrero Cortesía

Continúa explicando la estilista: "Me encanta que hayan optado por un trabajo artesanal y elaborado en lugar de haber elegido algo que ya existiera en un showroom. Se ha creado un diseño específico y pensado para la ocasión, y eso es algo que me encanta", concluye Piluka.

