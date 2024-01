Calcetines con medias: la tendencia del invierno que mejor queda con falda y vestido

En España, lucir calcetines blancos con un calzado que no sea deportivo ya es una tendencia más que asumida. No hay prescriptora de moda que no los haya lucido en sus looks de 'street style', pese a su sencillez y su funcionalidad (recordemos que básicamente se crearon para protegernos del frío), tal y como los lleva, por ejemplo, Paula Echevarría.

Aunque este complemento nos acompaña desde el principio de nuestros días, desde hace varias temporadas está en el punto de mira de toda amante de la moda. Porque el calcetín ha pasado de ser un accesorio más a poder ser protagonista del look. Todo depende del modelo y de cómo lo combines.

Las prescriptoras de moda ya lucieron esta superposición hace meses en la Semana de la moda de Copenhague. VALENTINA VALDINOCI

Pero, ¿qué pasa con las medias?, ese accesorio tan clásico del invierno que las casas de moda, como Gucci o Miu Miu, tenían relegadas a un segundo plano, de ahí el refrán de "antes muerta, que sencilla"; y que ahora han acogido con tanto cariño. Porque cabe recordar que una de las tendencias que ha conquistado el corazón de las que más saben de moda son las medias tupidas rojas, un 'hit' este invierno. Un modelo que, pese a que ocupan el lugar favorito de las 'trendsetters', no ha relegado a las de color negro, en su versión más fina, por su poder estilizador.

Llegados a este punto que elegimos: ¿medias o calcetines? En realidad, se trata de no renunciar a ninguna de las tendencias que triunfan este otoño-invierno, sino juntarlas. Nueva York, Londres o París son testigo de que se lleva superponer los calcetines a las medias, y lo mejor es que combinan con todo tipo de calzado.

Las 'fashion weeks', junto con las prescriptoras de moda, no han hecho más que corroborar que este invierno los calcetines se superponen a las medias. ¿Lo mejor?, combinan con casi la totalidad de nuestra colección de calzado.

Cómo combinar tus calcetines con medias, según las que más saben de moda

La tendencia surgió en Los Ángeles, cuando las 'tops models' empezaron a llevar en sus looks de 'Street style' medias negras finas con calcetines de algodón blancos, de estética deportiva. Un rollo urbano, fiel a los 90's, que ha ido evolucionando hacia un estilo más 'naïf', delicado y menos 'athleisure'. Chiara Ferragni o Hailey Bieber son dos de las 'celebrities' que han cambiado sus calcetas blancas por un modelo de lana a todo color.

La 'influencer' italiana apuesta por uno de los colores de la temporada, el lila, que tiñe tanto su jersey de punto como sus calcetines de algodón, combina con una minifalda de piel de serpiente, medias negras, poco tupidas, y mocasines.

La modelo, Hailey, apuesta por una estética más sensual combinando las medias negras con calcetines blancos con un vestido negro lencero, de tirantes y escote, inspirado en un sostén, decorados con miniflores al tono. A sus pies, la top lleva zapatos masculinos de charol.

Una estética que versiona con medias transparentes combinando un abrigo de charol negro, rollo futurista, con calcetines rojos y manoletinas.

El denominador común de todas las combinaciones es que los calcetines son los máximos protagonistas de los looks, sin importar la estética que elija cada una de las 'celebrities'.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra newsletter.