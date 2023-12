Las botas altas de Stradivarius que vas a incluir entre tus regalos de Navidad

Ya lo dijo el diseñador Roger Vivier: "Llevar sueños en los pies es empezar a hacer los sueños realidad". El zapato, sea del tipo que sea, tiene una doble capacidad: puede levantar un look o arruinarlo. Es decir, su importancia reside no solo en su funcionalidad, sin ellos no podríamos caminar, sino en la magia que evoca su correcta elección. De ahí, el cuidado de escoger la opción adecuada según la ocasión, ya que "el calzado adecuado puede hacer que todo sea diferente", Jimmy Choo.

Teniendo en cuenta lo anterior, e independientemente del debate de si llevar tacón es perjudicial o no para la salud, hemos recapitulado las tendencias de zapatos de la temporada y nos ha enamorado un modelo de Stradivarius. La firma de moda española cuenta en su colección con unas botas altas negras que reúnen todos los requisitos para agotar existencias. Te contamos el por qué.

Los motivos por los que amarás estas botas de Stradivarius y pedirás esta Navidad

Aunque las últimas temporadas han estado relegadas en el fondo del armario, este invierno se han convertido en una de las tendencias más aplaudidas entre las que más saben de moda. Una afirmación que corroboran tanto firmas de lujo, como Gucci, Marni, Loewe o Louis Vuitton, como pronto moda siendo Mango y el grupo Inditex dos de los espacios con más modelos en sus colecciones de calzado.

Y es precisamente una de las piezas de Stradivarius las que predecimos que van a causar furor entre las prescriptoras de moda, ya que cumple con todos los requisitos que debe llevar la bota alta tendencia.

Las botas altas de Stradivarius que vas a pedir esta Navidad. Stradivarius.

Se trata de un modelo 'XL', en negro, de corte justo por debajo de la rodilla y tacón ancho, de casi 9 cm. Un modelo confeccionado 100% en poliuretano, disponible también en color blanco y disponible, de momento, en cinco tallas (de la 36 a la 40). Si eres de las que tienes un pie pequeño o muy grande, tranquila, la 35 y la 41 aunque están fuera de 'stock', puedes dejar tu e-mail para que te manden un correo cuando vuelvan a estar disponibles. El precio es de 49,99 euros.

Las botas altas, de tacón ancho, el 'must have' del invierno. Stradivarius

Un modelo con el que la firma juvenil de Inditex va a agotar existencias porque reúne todos los requisitos para conseguir ese efecto estilizado que tanto gusta:

Son de corte alto, justo por debajo de la rodilla. El color negro, disimula el gemelo. El tacón alto y ancho, siempre un buen aliado. El acabado en punta, un añadido más.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.