Qué es la cultura 'post fútbol' y por qué viste a los que más saben de moda

A priori podría parecer que poco pueden tener que ver el fútbol y la moda, pero lo que supone grandes pasiones individuales para muchos, también mantienen una relación que va más allá de lo campos de juego o las pasarelas, porque donde realmente ambas crecen es en la calle. Donde crecemos todos.

Fue en el año 2020 cuando la tendencia, apodada como 'blokecore', inspirada en las subculturas del fútbol inglés, empezaba a asentarse en TikTok, ya triunfaba en desfiles y daba el salto a un 'street style' en el que las camisetas deportivas tomaban más protagonismo que nunca. El 'football core' ha protagonizado propuestas de firmas de la talla de Prada, Louis Vuitton, Gucci o Balenciaga, entre tantas otras que han colaborado con otras marcas deportivas.

Uno de los hitos más recordados en 2023, por su parte, fue para la camiseta del Venezia FC, que logró convertirse en la más cotizada de la temporada. Etro, por ejemplo, también presentó su propia versión de camisetas de fútbol en el desfile masculino primavera-verano 2024. Y es que estos diseños, combinados con un par de 'jeans' y unas 'sneakers', actualmente son el nuevo uniforme de los jóvenes con más estilo, quienes además lo defienden en contextos totalmente ajenos a un partido de fútbol.

Camiseta Venezia CF Venecia CF

Basándose en todo aquello que sucede fuera del campo, como es la presencia de este deporte en la moda, en las conversaciones post partido o en nuevos formatos físicos que configuran la Cultura del Tercer Tiempo, surge Matinal: un estudio creativo y comunidad que nace directamente del fútbol más transversal, colaborativo y sin jerarquías.

Fue en 2020 cuando un grupo de amigos le dio forma a esta idea con el fin de reflexionar sobre la conexión del fútbol con entornos que, a priori, pueden parecer lejanos como el arte, la filosofía, la música o la moda.

Uno de los fundadores del estudio con sede en Madrid, Pablo Alzaga, destaca su manera de entender el fútbol como algo "multidisciplinar, inclusivo y despierto" y que, al final, "siempre es una de las partes de la conversación, incluso después del deporte".

Pero, ¿qué importancia tiene el momento post fútbol en todo esto? "Uno de los mayores obstáculos al que nos enfrentamos como creativos en el ecosistema fútbol es la volatilidad de la industria. El desarrollo de propuestas creativas depende demasiado del resultado, del éxito en el rendimiento deportivo. Nuestra definición de post fútbol pretende cuestionar justo eso: que la cultura del fútbol puede ir más allá de la victoria y los resultados, y que aunque ganar sea importante, no lo es todo", explica Alzaga.

Camiseta 'Morning Flowers' de Matinal x Adidas Matinal

El 'merch' es 'cool'

Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en 'merchandising' son aquellas prendas promocionales de artistas o grandes marcas. Sin duda alguna, este tipo de diseños son, para quien lo lleva puesto, una auténtica carta de presentación con la que desvelar sus gustos e identidad. Sin embargo, como cualquier moda, el 'merch' también ha evolucionado y ahora es considerado, entre el público más urbano, una estética rompedora con la que diferenciarse de los demás.

Otro de los nombres que figuran entre los creadores de Matinal es el de Nacho Asensio, de 32 años, quien desde el principio tuvo claro que no querían funcionar como una marca de moda al uso, sino "crear un producto puntual que siempre represente los códigos y cultura del estudio, algo así como ocurre con los grupos de música o los equipos de fútbol. El sentimiento de pertenencia otorga un valor adicional a las prendas", detalla.

En este sentido, desde Matinal apuestan por un 'stock' limitado con cápsulas especiales, que son creadas por productores y proveedores locales, defendiendo el 'made in Spain' también en todo el proceso de creación de las mismas, desde su diseño hasta la venta. "Además del producto propio, colaboramos constantemente con otros talentos, marcas o proyectos que compartan nuestra visión, independientemente de su disciplina", añade Asensio. Entre estas acciones destacan desde la colaboración con Belgrado, un grupo de música cordobés, a diseñar una camiseta para Laagam y Solán de Cabras.

Amaia Salamanca con la camiseta de Laagam y Solán de Cabras Matinal

"La filosofía del 'merch' nos permite jugar sin limitaciones en cuanto a tipología de producto o colaboradores y esto hace que los procesos de diseño sean muy entretenidos", puntualiza Nacho.

El fenómeno 'blokecore', lejos del clásico forofo

Firmas de pasarela como Louis Vuitton o Balenciaga, entre tantas otras, ya han presentado colecciones en las que el 'football core' ha tenido verdadero protagonismo. "La estética del fútbol y del concepto de club es tan atractiva que es normal que se haya integrado tanto en moda", cuenta a Mujer.es Sandra Ramiro, directora creativa de Matinal, estilista y diseñadora gráfica. Y es que, como todo buen proyecto, este también cuenta con talento femenino.

Pero el escenario donde se vive la moda del 'blokecore' no son solo los terrenos de juego o las pasarelas, sino es algo tan cotidiano como el asfalto. Y es ahí donde Matinal triunfa al ser elegido por los que más saben de moda. "Nosotros nacemos de la creación de proyectos en los que el fútbol conecta con la cultura y la moda, ya sean 'Do-It-Youself Football Clubs' o pachangas entre perfiles creativos. Creo que lo que nos hace destacar en el ecosistema 'blokecore' es que Matinal no existe por moda, ha nacido directamente del fútbol, de una subcultura que aunque siempre lo ha practicado, no se siente del todo identificada con la idea que todos tenemos del clásico forofo o 'football fan'".

Sandra Ramiro con la camiseta Matinal x Bate Matinal

Las 'pachangas' con más estilo

Más allá de las cápsulas de prendas, desde la comunidad Matinal mueven un tipo de pachanga jamás vista hasta ahora: 'Friends Playing Football'. Pero, ¿en qué consisten? "Convocamos a perfiles creativos a conectar a través de la práctica y celebración del fútbol según nuestros códigos. Es sorprendente ver la diversidad de la gente que a jugar y cómo rompe con el estereotipo de consumidor/a de fútbol que todos tenemos en la cabeza", explica Alzaga.

Pachanga de Matinal Matinal

La importancia del 'storytelling' a la hora de diseñar

Los últimos lanzamientos de Matinal, a la venta en su web, están inspirados en "la libertad que tenemos al entender el producto como 'merch', como un complemento del estudio creativo", explican sus fundadores. "Trabajar con una cápsula tan pequeña nos permite jugar mucho con el 'storytelling', que siempre relacionamos con nuestra cultura".

Entre estos destaca, la sudadera 'Post Match', que se inspira en un encuentro entre Marguerite Duras, figura indispensable en la literatura y el cine del siglo XX, y Michel Platini, leyenda del fútbol, en una entrevista para el diario francés Libération en 1987. Su reunión pretendía salvar la brecha existente entre los intelectuales y los deportistas franceses. En un momento de la conversación, Duras reflexiona sobre el concepto de jugador perfecto e invita a Platini a comparar el fútbol con las carreras de caballos. "Todas estas anécdotas en las que se descontextualiza el fútbol nos interesan muchísimo", puntualizan.

Sudadera 'Post Match' de Matinal Matinal

"La escena de fútbol creativo en España todavía tiene todo un camino por recorrer. Queremos seguir contribuyendo al desarrollo de esta comunidad, ayudando a marcas y proyectos que quieran llevar un paso más allá la relación entre el fútbol y la cultura. ¡Ganar es importante, pero no lo es todo!", finalizan.

