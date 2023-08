El bikini plateado con el que Victoria Federica hace su posado más sexy del verano

Se está acabando agosto y aunque duela, el verano llega a su fin. Aun así, siempre hay algunos que quieren resignarse y aprovechan hasta el último momento y como vemos, Victoria Federica, sin duda está en este grupo, ya que está disfrutando de los últimos baños y de los encuentros en Starlite, el festival que reúne a las 'celebrities' de España, como si fuera el primer día.

Después de un verano repleto de eventos y de viajes, entre Ibiza y Marbella, la aristócrata sigue estirando la temporada de playa y de fiestas antes de la vuelta a la rutina de Madrid, y nos parece perfecto, porque no para de enseñarnos looks en lo que no podemos dejar de fijarnos.

En su 'post' más reciente de Instagram nos ha regalado un posado en bikini que no nos esperábamos y con este nos muestra el traje de baño que necesitamos para llevarnos al otoño los últimos rayos de sol de septiembre. El bikini del que hablamos es en color plata oscuro, metalizado, con top en forma de triángulo y una braguita muy arriesgada con corte brasileño.

El bikini que arrasa entre las 'influencers'

Si te ha gustado este bikini te informamos que es de la marca Lía Swimwear y tiene un precio de 75,60 €. Por ahora, sigue estando disponible en todas las tallas y puedes seleccionar distintos tamaños para cada parte. Además, tiene dos opciones de braguita, puedes elegir la parte inferior 'creta' con lazos en los laterales o la 'sardegna', estilo brasileño ajustable, que es la que vemos en Vic.

Bikini D.R.

Si ya te ha tocado volver a la rutina y no vas a poder disfrutar de un baño más, guarda esta recomendación para el año que viene, porque es una marca que no hemos parado de ver en verano en Instagram, desde hace ya algunos años y es que se ha convertido sin duda en una de las favoritas de las 'influencers' españolas más 'top', como Marta Lozano, Dulceida, Marta Pombo o como ahora vemos, la hija de la infanta Elena, que se ha unido al estilo más buscado por las amantes de la moda.

