Bañadores y bikinis multiposición: el secreto para lucir hasta tres diseños distintos con la misma prenda lo tiene Women' Secret

La temporada de playa y piscina nos proporciona la excusa perfecta para añadir un nuevo modelito swimwear (o accesorio playero) a nuestra colección. Y es que, aunque seguimos todas las recomendaciones para guardar los bañadores y bikinis tras el verano para que no se estropearan para el año siguiente, las tendencias de baño de cada temporada nos invitan a darnos ese capricho... ¡para lucirlo bajo el sol! Y, si en nuestro destino vacacional, las olas, la arena y el cloro son los máximos representantes, estrenar prendas es irresistible.

Claro que, en nuestra maleta, por muchos trucos que conozcamos no siempre cabe todo lo que nos gustaría y menos si tenemos que cumplir con las medidas de equipaje exigidas por las aerolíneas. Por suerte, hemos encontrado una solución versátil que te va a encantar, ya que te permite lucir varios diseños sin cambiar de prenda: está en Women’Secret y son los bañadores y bikinis multiposición.

Estas propuestas, conocidas también como Multiway o All in one, nos permiten llevarlos como mejor nos sienten o como más nos gusten, puesto que están diseñados para poder lucirlos de diferentes formas sin cambiar de prenda. Por ello, son una opción perfecta para la maleta. Si eres más de bañadores, en Women’Secret cuentan con un modelo, disponible en blanco y en negro, que puede lucirse con un diseño 360 grados, es decir, como trikini o como bañador.

Este bañador está disponible en dos colores. Women'Secret

Si prefieres bikini, la colección All in one te permite lucir hasta tres diseños diferentes con una sola prenda. ¿Cómo? Pues cambiando las posiciones del cuello, optando por el tipo halter, por el bandeau o por un escote cruzado. Todo depende de cómo coloquemos las copas y de cómo anudemos el bikini. En este caso, está disponible en color naranja o marrón.

Este bikini se transforma en tres diseños distintos. Women'Secret

