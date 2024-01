Bad Gyal desafía el 'prime time' y va a 'El Hormiguero' con un look transparente de efecto desnudo

El éxito de Bad Gyal no deja de evolucionar. La cantante de 26 años se ha convertido, en muy poco tiempo, en una de las artistas favoritas de la generación Z. Con un estilo único, ya es uno de los grandes nombres de la música urbana, y este 2024 ha sorprendido a todos sus fans con el lanzamiento de su nuevo disco: La Joia.

Con motivo de presentar su último trabajo, Bad Gyal ha debutado en El Hormiguero y se ha sentado en la mesa de Pablo Motos para hablar de todo lo que le deparará su nueva gira por España.

Para su visita al programa de Antena 3, la catalana impactó con un look muy fiel a su característico estilo arriesgado 'Y2K', con el que incluso se ha atrevido a 'desafiar' el 'prime time' televisivo: un 'total look' de top y pantalón largo totalmente transparente, con espalda abierta y escote halter.

Bad Gyal con 'total look' transparente en 'El Hormiguero' El Hormiguero

El diseño está confeccionado con hilos brillantes y un forro de color carne que aporta ese 'efecto desnudo' que a Bad Gyal le gusta tanto conseguir. La cantante llevó este 'total look' con zapatos de tacón y su melena larga suelta y lisa.

No sorprende ver a Bad Gyal con este tipo de estilismos, ya que en sus conciertos la cantante siempre apuesta por minifaldas, tops o bodies de lo más sugerentes. Sin embargo, la artista defiende su personalidad a la hora de vestir también fuera de los escenarios, pues el pasado 2023 protagonizó titulares por ir a recoger un premio del periódico La Vanguardia, que además fue entregado por los reyes de España, con un vestido transparente casi sin ropa interior.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, entregan el premio a Talento Joven Internacional a la artista Bad Gyal, durante la primera edición de los Premios La Vanguardia, creado por el Grupo Godo, este lunes, en Barcelona. EFE/ Quique García EFE

Las reacciones ante el look de la cantante en redes sociales no se han hecho esperar. Sus fans han alabado el estilismo que Bad Gyal eligió para visitar a Pablo Motos y en X (Twitter) sus fans no han hecho más que idolatrar el 'outfit': "Lo guapa que va", comenta un usuario. "Ha venido a servir c**** con este 'outfit'", comenta otro refiriéndose a una expresión que utiliza la generación Z para decir que algo le gusta muchísimo o le encanta. Mientras que otra fan postea: "Ay mi niña, qué guapa, radiante, DIOSA".

#BadGyalEH HA VENIDO A SERVIR COÑO CON ESTE OUTFIT — David Muñoz (@davidmnozz) January 25, 2024

Ay mi niña qué guapa, radiante, DIOSAAAAA #BadGyalEH — Eztizen :): (@Eztizengarcia_) January 26, 2024

