De las bragas de Charlize Theron al top de Bad Gyal: aciertos y errores de las invitadas al 'front row' de la Semana de la Moda de París

La Semana de la Moda de París ha llegado a su recta final tras más de una semana plagada de desfiles por toda la capital francesa que no se querían perder las invitadas de más alto 'standing'. Cantantes, actrices, modelos e 'influencers' han viajado hasta la ciudad del amor para protagonizar el 'front row'.

La primera fila de los desfiles es uno de los lugares más codiciados de toda la fashion week, y es que es la prueba de que eres relevante dentro del mundo de la moda (o al menos la firma te tiene simpatía). La foto en el 'photocall' es uno de los posados más importantes, donde sus looks son analizados al detalle. Aunque muchas personas aprueban con nota, otras se pasan de arriesgadas o se quedan cortas, con looks que pasan sin pena ni gloria.

Esta semana de la moda parisina todavía no ha llegado a su fin, pero ya nos ha dejado con varios looks que nos han enamorado y otros que no se han sido apropiados para un desfile.

Ok. Rosalía

Rosalía D.Charriau

Rosalía nos ha dejado varios looks en París que, pese a ser atrevidos, han dado justo en el clavo. Para el desfile de Schiaparelli, la cantante se atrevió con una torera de la firma que combinó con tan solo unos pantys.

Ok. Rachel Zegler

Rachel Zegler en el desfile de Dior SS24 Getty Images

Para el desfile de Dior, Rachel Zegler, quien interpreta a Blancanieves en el 'live action' de la película de Disney, fue a lo seguro con un diseño de la misma firma perteneciente a la colección Otoño/Inverno 23.

Ko. Camille Razat

Camille Razat en el desfile de Balmain SS24 Getty Images

Camille Razat, la actriz de Emily en París es una gran aficionada a la moda. Sin embargo, en el desfile de Balmain no terminó de acertar con su estilismo, llevando una amalgama de estilos que no terminaban de casa entre sí.

Ok. Kylie Jenner

Kylie Jenner con vestido 'nude' en París Instagram / @kyliejenner

Para el desfile de Schiaparelli, Kylie Jenner apostó por un vestido a lo Marilyn Monroe, de color 'nude', tirantes, lleno de brillantes y un escote muy pronunciado. Un look bastante similar al que llevó Kim Kardashian a la Gala MET 2022.

Ko. Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy en el desfile de Dior SS24 Getty Images

Uno de los primeros errores lo vimos con Anya Taylor-Joy en el desfile de Dior. La actriz, que es imagen de la firma, acudió con un look 'total black' que no le favorecía, llevando un abrigo acharolado con 'shorts' de satén.

Ok. Florence Pugh

Florence Pugh en el desfile de Valentino SS24 Getty Images

Florence Pugh es uno de los rostros más conocidos de Valentino. Tras hacer temblar el mundo con el vestido rosa transparente hace un año, la actriz ha querido ir por otro camino, optando por un traje rosa pastel y un top de lazo a juego. Un look muy femenino que contrastaba con la dureza de su peinado y maquillaje.

Ok. Kris Jenner

Kris Jenner en el desfile de L'Oréal Getty Images

La matriarca de las Kardashian ha estado a por todas con la Semana de la Moda de París, donde la encontramos en un gran número de desfiles. Aunque a todos ellos fue bien vestida, destaca el traje de lentejuelas azul con el que conquistó el 'photocall' del desfile de L'Oréal.

Ok. Elle Fanning

Elle Fanning en el desfile de Alexander McQueen SS24 Getty Images

Además de su carrera como actriz de cine 'indie', Elle Fanning destaca por su gusto por la moda, siendo una de las mejores vestidas a cada evento que va. La semana de la moda no iba a ser distinto y, para el desfile de Alexander McQueen SS24, arriesgó con un vestido con arnés de carey y falda de panal de abeja en las caderas con apliques de estos mismos insectos. Para darle el toque victoriano al look, le añadió una maxi gargantilla.

Ko. Paris Hilton

Bad Gyal en el desfile de Rabanne SS24 Getty Images

Llevar vaqueros a un desfile es un tema un tanto complicado, sobre todo cuando eres invitada. Si bien algunas veces van con la estética de la firma, otras veces quedan demasiado informales. Este fue el caso de Bad Gyal, que llevó un top de las icónicas chapas de metal de la misma combinado con estos pantalones. Un look que nos supo a poco después de haberla visto recogiendo un premio de las manos de la reina Letizia con un impresionante vestido de la marca.

Ok. Paris Hilton

Paris Hilton en el desfile de Balenciaga SS24 Getty Images

Hemos estado viendo a Paris Hilton por diferentes desfiles, pero el look que más nos ha gustado fue el que llevó al de Balenciaga. Esta prenda lo tiene todo: el plateado, las lentejuelas y las transparencias, volviendo al 'free the nipple' después de 20 años.

Ko. Madelaine Petsch

Madelaine Petsch en el desfile de Valentino SS24 Getty Images

La actriz de Riverdale se decantó por varios estilos en un mismo conjunto que no terminaron de casar con todo el look. La camisa azul 'oversize' minimalista junto con la falda playera en tiras y las botas hasta el muslo negras fueron demasiado.

Ok. Hailey Bieber

Hailey Bieber en el desfile de Saint Laurent SS24 Getty Images

Si bien el vestido negro era bastante básico, lo que terminó de elevar el look de Hailey Bieber en el desfile de Saint Laurent fue la gran abertura en la espalda y un maquillaje oscuro muy favorecedor que la 'influencer' no suele llevar.

Ok. Charlize Theron

Charlize Theron en el desfile de Dior SS24 Getty Images

El look de Charlize Theron fue uno de los más arriesgados de la Semana de la Moda de París, pero la actriz salió triunfal con una falda por la que se podía apreciar sus bragas a través de ella y que combinó con una camisa básica blanca.

Ko. Kylie Jenner

Kylie Jenner en el desfile de Acne Studios SS24 Getty Images

Al igual que ha llevado uno de los mejores looks, también ha llevado uno de los peores. Para el desfile de Acne Studios, la 'influencer', lució un vestido rojo de la firma de cuello y manga larga común detalle de tablas XXL en el bajo. El maquillaje, las gafas extragrandes y el peinado no le terminaban de favorecer.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.