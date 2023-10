Ester Expósito impacta con un vestido de rayas 'efecto desnudo' que ya llevó antes Megan Fox

Ester Expósito sigue por su gira personal por Europa antes de regresar a España. Después de dejarse ver en la Semana de la Moda de Milán y presentar una de sus últimas películas en París, la actriz sigue en la capital francesa para disfrutar de unas de las 'fashion weeks' más famosas, como también ha hecho Rosalía.

Expósito fue una de las invitadas al 'front-row' de Messika, donde compartió protagonismos con Cher, luciendo un minivestido tipo 'blazer' de la firma y un peinado a lo Pamela Anderson con maxi collar incluido, dejándonos claro que no solo es una de las musas del séptimo arte, sino también de la moda.

El Instagram de la actriz es todo un escaparate para coger inspiración para nuestros looks más especiales, ya que ella no suele seguir las tendencias y apuesta por un estilo más propio y original, aunque siempre con ese toque 'fashion' que no pasa desapercibido.

De momento, Ester Expósito se resiste a dejar París, al menos hasta que acabe la semana de la moda (es decir, mañana), y está aprovechando cada momento en la ciudad, incluidos los pasillos de su hotel, tal y como nos ha dejado ver en sus redes sociales.

Ester Expósito en París @ester_exposito/Instagram

Con un vestido de rayas blancas y negras, a juego con el corredor del hotel, aparecía la actriz en Instagram, con un estampado que ha llamado mucho la atención. El diseño no es de unas líneas al uso, sino que imitan a las formas del cuerpo, tanto en el pecho, como en la tripa o el trasero, dando una sensación de desnudez.

Por otra parte, su material hace que sea completamente transparente y deje ver lo que se lleve (o no) debajo. Sin embargo, Expósito ha utilizado ropa interior muy parecida al color de su piel, por lo que no hay atisbo de nada.

El vestido de Jean-Paul Gaultier favorito de las famosas

Este vestido, llamado 'morphing dress' (490 €), ha estado dando mucho de que hablar entre las 'celebs', y es que no ha habido ninguna que destaque por sus looks atrevidos que no lo haya llevado. La prenda de manga larga fabricada tul con degradados y estampado de rayas pertenece a la Flowers Collection de Jean-Paul Gaultier, de la que Kylie Jenner es imagen.

Además de Ester Expósito, también lo ha llevado Megan Fox, aunque la actriz estadounidense optó por el diseño rosa y morado con estampado de rayas naranjas, desafiando a la censura de Instagram al llevarlo sin sujetador, pero tapando su pecho con pezoneras.

"Antes de que empecéis a escribir con agresividad- esos no son mis pezones, cálmense. Están completamente ocultos de forma segura debajo de las pezoneras, así que no se preocupen, todos viviremos otro día sin una brecha en el continuo espacio-tiempo", escribía la actriz en la publicación.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.