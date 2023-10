Victoria Federica lleva la camiseta favorita de los chicos de la 'generación Z' con vaqueros rotos

A sus 23 años de edad, Victoria Federica ya es una de las 'influencers' más observadas de España. Su paso por la Semana de la Moda de París ha acaparado titulares de medios de comunicación nacionales e internacionales, pero la hija de la infanta Elena muestra cómo es su estilo de verdad a través de las redes sociales, concretamente a través de Instagram.

Precisamente en su perfil de esta plataforma es donde ha compartido un nuevo look que ha llamado la atención a sus seguidores. Para su día a día, Victoria Federica elige el estilo cómodo, desenfadado y urbano, y no le teme a lucir las tendencias del momento que más llevan los jóvenes de su generación.

En este sentido, Victoria Federica ha compartido un nuevo post en el que aparece posando en el pasillo de los dulces de un supermercado. En la imagen vemos a la 'influencer' de los Borbones luciendo unos vaqueros de tiro medio con roto en las rodillas, unas zapatillas Nike y la camiseta que, realmente, llevan todos los chicos de la generación Z porque pertenece a una de las marcas del momento.

La camiseta de chico ancha de Victoria Federica

Las camisetas básicas de algodón son una tendencia atemporal año tras año. Una de las firmas que más llevan los jóvenes es Nude Project, que defiende estos diseños, así como las sudaderas básicas, como un 'must' para crear looks cómodos y urbanos. Su lema es 'By artists, for arstist', y desde la marca defienden que los artistas son su fuente de inspiración, tanto para trabajar como para rendirles homenaje. Pero, ante todo, la marca destaca por sus valores de "ser real" y buscar "la autenticidad, la honestidad y el comportamiento genuino".

El diseño que lleva Victoria Federica es de color marrón chocolate y, cumpliendo con la estética de la firma, cuenta con un mensaje grabado a la espalda. Aunque esta en concreto ya no está disponible, todos los modelos de Nude Project tienen un precio de entre 40-45 €.

Camiseta de Nude Project. (Precio: 45€) D.R.

