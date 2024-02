El atrevido e inesperado look de Bad Gyal para posar en una alfombra roja en Miami

Los looks de Bad Gyal siempre han destacado por ir en contra de cualquier convencionalismo, y es que no hay ni un solo evento en el que la cantante no sea fiel a su estilo único y rompedor, ni siquiera cuando conoció a los reyes de España. La artista de Barcelona recogió un premio de las manos de Letizia con un minivestido 'semidesnudo' formado por piezas metálicas que tiempo después ha seguido dando mucho que hablar, ya que en una entrevista hace unas semanas, desveló que la reina le preguntó en ese momento qué llevaba debajo.

Con antecedentes así, su look para los premios Lo Nuestro en Miami era uno de los más esperados. En una gala donde el glamour está a la orden del día, Bad Gyal supo estar a la altura y destacó entre los nombres más sonados de la música latina, sorprendiendo con su elección de vestuario sobre la alfombra roja.

La cantante fue una de las actuaciones principales de la noche, presentando La Joia en directo sobre el escenario del Kaseya Center de la ciudad junto a Anitta, llenando el lugar de una energía contagiosa y un espectáculo que dejó al público completamente cautivado.

El vestido más elegante y sexy de Bad Gyal

Aunque para cantar escogió un mini bikini extremadamente atrevido de lentejuelas dorado que combinó con una minifalda semitransparente de color lima y volantes, para la 'red carpet' apostó por algo más sofisticado, aunque siguiendo una de sus tendencias favoritas: las transparencias.

Bad Gyal posa en la alfombra magneta de la 36 edición del Premio Lo Nuestro de la música latina EFE

Para su posado, Bad Gyal se decantó por un diseño de la colección otoño-invierno 2023 de Ludovic de Saint Sernin. El vestido destaca por su color perlado transparente, con las letras LdSS en un plateado brillante y tiene un estilo casi lencero con su espalda abierta y escote halter con vivo blanco a contraste.

No obstante, este look ya lo habíamos visto antes en la alfombra roja, y es que la artista británica, Charli XCX lo llevó durante los Brit Awards 2023. A diferencia de la catalana, no llevó nada que le cubriera el pecho, protagonizando el momento 'free the nipple' de la gala.

Este vestido se ha convertido en el más glamuroso que ha lucido Bad Gyal en una gala de premios, ya que siempre suele optar por diseños más cortos y reveladores que podría usar en cualquiera de sus actuaciones y que encarnan su estética 'Y2K'.

La Bichota se impone ante Bad Bunny

Los premios Lo Nuestro tuvieron demostraron quienes son ahora las dueñas de la música latina, y es que si hace años eran ellos los grandes vencedores, ahora las mujeres arrasan en cualquier entrega de premios.

Karol G se irguió como la gran ganadora de la noche, llevándose nada más y nada menos que un total de 9 estatuillas, en los que se incluían el premio a Artista del año, Álbum del año y Canción del año, entre muchos otros. Sin embargo, Bad Bunny, uno de los favoritos de otros años, se fue a casa con las manos vacías.

La Bichota no fue la única mujer que triunfó en Lo Nuestro, Shakira, Kenia Os y Tini fueron otras de las protagonistas en una noche donde el talento femenino fue más que reconocido.

El espectacular cambio de look de Tini

La artista no ha sido la única que ha brillado en los premios Lo Nuestro, y es que Tini apareció con un cambio de look que ha dejado a todos con la boca abierta. La cantante argentina se ha despedido de su melena para apostar por uno de los cortes más radicales de la temporada.

Ha sido Zacarias Guedes, peluquero de Tini, quien ha publicado el resultado en redes sociales. La artista ha apostado por un mullet con 'baby bangs', muy parecido al que llevó Zendaya en la Semana de la Alta Costura de París. Stoessel, que se pasó al rubio platino a finales del 2023, ha dado de nuevo una vuelta a su imagen, con un nuevo estilo que sus fans no dejan de alabar.

El mullet es un corte versátil que no entiende de géneros y rompe la barrera de lo masculino y lo femenino. Según Gonzalo Zarauza, peluquero y asesor de imagen, "va muy acorde con esa tendencia que fusiona lo masculino y lo femenino y lo hace, además, cargado de personalidad. Si además le añadimos color, el resultado es explosivo e impactante".

