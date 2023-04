Con el buen tiempo, llegan las celebraciones y ya estamos preparando ese look para la boda, bautizo o comunión que -con las tardes y noches estivales a favor- tanto nos apetece presumir. El que no está tan preparado es nuestro bolsillo, que empieza a quejarse de que no le da la vida para tanto gasto.

Antes, si no había invitados comunes era más fácil, podías repetir modelito sin que nadie se enterara. Pero, ahora, con Instagram y las millones de fotos de cada evento que subimos, eso de repetir traje a corto plazo, sin que se nos vea el plumero, es más complicado.

Siempre han existido las tiendas de alquiler de vestidos, son una apuesta segura; sin embargo, si lo que quieres es algo más económico y además, alargado en el tiempo, existen otras opciones.

Aquí entra en juego el concepto 'recommerce', en el que las firmas deciden alquilar las prendas para no tener que repetir ni comprar algo que, a lo mejor, no te vuelves a poner más. No se trata de ropa vintage, se trata de economía circular aplicada al mundo de la moda y —además— es una gran apuesta en el mundo de la moda sostenible y toda una perdición para las 'infuencers'.

Tampoco se trata de un concepto como el de Vinted o Wallapop, porque no vendes las cosas que no usas, simplemente las alquilas durante un tiempo y las dejas volar para que las use otra persona. Sería lo correspondiente a un servicio de suscripción de ropa. De todas las gestiones intermedias se encarga la empresa: del lavado y planchado y del envío.

Rent the Runway, el unicorio de la moda

La idea proviene de la americana Jenny Fleis, cofundadora de Rent the Runway. Se lanzó en 2009 cuando Hyman tuvo la idea de ofrecer a las mujeres costosos vestidos de lujo para alquilar, para que no tuvieran que comprarlos. Siete años después, en 2016, la empresa era ya rentable. A partir de ahí, su programa de suscripción se convirtió en un éxito en Estados Unidos.

Otras alternativas similares a la conocida aplicación estadounidense en España serían Ecodicta o Pantala. ¿En qué consiste cada una de ellas?

Ecodicta

Empresas como Ecodicta, siguen este patrón, de modo que mandan 5 artículos entre prendas y complementos para 30 días. Durante ese periodo las puedes disfrutar; después, tienes que devolverlas y escoger otras prendas del catálogo. En esta plataforma no solo tienes trajes para eventos, también hay opciones para el día a día.

Servicio de suscripción de moda circular. Ecodicta

Puedes elegir o dejarte sorprender con sus cajas sorpresa con prendas seleccionadas para ti por un equipo de estilistas, en base a los detalles que das en tu perfil. Si al final te enamoras de una de las prendas, la empresa te permite comprarlas. "Por 50 euros al mes, tienes acceso a un grupo de prendas por valor de 400 euros —informan desde su web— es muy fácil, como un intercambio con amigas, pero gestionado por nuestras estilistas con prendas de nuestro armario circular".

Pantala

"Bienvenida a la nueva manera de vestir bien Y de hacer mucho bien a nuestro planeta", rezan desde la web de Pantala, al mismo tiempo que te invitan a probar sus servicios.

Servicio de alquiler circular. Pantala

Desde la web, en su sección 'Regala sostenibilidad', puedes comprar tarjetas regalo para regalar su servicio a quien quieras. Además, desde su servicio de embajadores buscan perfiles que den a conocer Pantala y su política de sostenibilidad.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.