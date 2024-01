Abrigos de pelo: cómo volver a disfrutar de esta tendencia y cinco modelos ideales

Los abrigos de pelo destacan por su textura rica y lujosa, además es una opción cómoda y caliente durante el frío invierno en España. Aunque esta prenda siempre ha tenido aires de opulencia, las tiendas 'low cost' añaden abrigos de pelo sintético a sus catálogos. De este modo, encontramos alternativas asequibles y sin perder elegancia.

Desde cortes clásicos y largos, hasta versiones más modernas y cortas, los abrigos de pelo pueden adaptarse a diferentes ocasiones. Su versatilidad te permite combinarlo con una gran gama de colores, así como, con diferentes estilos: desde el más majestuoso, hasta el más urbano. Recopilamos cinco opciones de 'street style' para llevar con esta tendencia.

1. Abrigo de pelo largo

Abrigo de pelo. Launchmetrics.

Con esta prenda, puedes transformar un atuendo simple en algo mucho más sofisticado. Y es que lo puedes llevar con atuendos elegantes para eventos nocturnos o con vaqueros y Converse.

Abrigo de pelo de Zara. ZARA.

Abrigo efecto pelo. El color visón es un clásico entre los abrigos de pelo. Este modelo de Zara con solapa, manga larga y bolsillos delanteros de vivo, es un básico para llevar con vaqueros. (Precio: 49,95 € / Ref: 6318/253).

2. Tendencia metalizada y abrigos grises

Abrigo de pelo gris. Launchmetrics.

Hay tres tendencias que juegan a favor del abrigo gris de pelo: la tendencia 'groufit', el auge de las prendas plateadas y el estilo colegiala. La primera tendencia consiste en ir vestida entera de color gris, y este abrigo es la joya de la corona del look. La segunda, la tendencia en prendas plateadas, que pide a gritos —de la mano de un vestido metalizado— un buen abrigo de pelo gris, para un look rompedor, con aires ochenteros. Por último, este abrigo queda fenomenal con la tercera tendencia. Y es que podemos imaginarnos perfectamente con esta prenda encima de una falda de tablas, una corbata y unos mocasines con calcetines.

Abrigo gris Bimba y Lola. Bimba y Lola.

Abrigo midi de pelo sintético en color gris. Modelo de corte recto, cuello de solapa, manga larga y cierre de botonadura frontal. Este abrigo con cuello de solapa y manga larga en color gris de Bimba y Lola es una buena opción para hacer esta combinación. (Precio: 159 € / Ref: 232BR0489.10010)

3. Todo al marrón: el clásico abrigo de pelo

Abrigo marrón de pelo. Launchmetrics.

Este invierno el marrón es el nuevo negro. En lo que a abrigos de pelo se refiere, esta tendencia es toda una oportunidad, ya que un abrigo de pelo en color marrón oscuro es todo un clásico. Además, no hace falta preocuparse por la combinación de tonalidades dentro del mismo color; ya lo dice el 'latte dressing' puedes llevar cualquier tono, siempre que sea marrón, para completar el look.

Abrigo efecto pelo. Cortefiel.

Abrigo efecto pelo marrón oscuro. Este año la tendencia en abrigos de pelo se orienta hacia un modelo midi o por la rodilla, con unas buenas solapas y aires 'oversize'. Este modelo largo efecto pelo y con doble cruce de Cortefiel. (Precio: 101,40 € / Ref: 6616756).

4. Abrigo de pelo 'animal print'

Abrigo 'animal print' de pelo. Launchmetrics.

Los abrigos de pelo sintético con estampado animal print es una opción atrevida, por lo que llevar con un look para salir de copas es la mejor opción. El abrigo de pelo ya es llamativo en sí mismo, y el estampado animal multiplica esa sensación, por lo que añadir un total look negro o incluso combinando con algunas prendas de cuero, es una gran opción.

Abrigo print de Shein. Shein.

Abrigo con pelo falso. Ya sea para un evento nocturno, una reunión informal o una tarde de compras con amigas, estos abrigos son el ejemplo de personalidad es una solo prenda. (Precio: 14,00 € / Ref: sS2009090014900301).

5. Abrigo de pelo rosa

Milano str S23. Launchmetrics.

El rosa Barbie ha sido el color del 2023. Y ahora esta tendencia se aplica a otras nuevas. Con un vestido corto y botas 'over the knee', con unos vaqueros o con un total look negro debajo, este color de abrigo habla por sí solo.

Abrigo de pelo rosa. Primark.

Abrigo de pelo sintético de Rita Ora. Apuesta por el mejor estilo con este abrigo de pelo sintético. Esta colección entre Primark y Rita Ora cuenta con prendas en tendencia como pantalones anchos, 'palazzo' o prendas metalizadas, los precios son variados, pero siempre fieles al 'low cost' que la firma lleva por bandera. Entre su catálogo cuentan con este abrigo rosa de pelo 100 % poliéster. (Precio: 48,00 € / Ref: 991077308305).

