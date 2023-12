El abrigo largo de efecto pelo del que todas hablan es de Cortefiel y está a mitad de precio

Si hay una prenda del armario que cobre protagonismo en invierno, ese es el abrigo. Sin él, no resistiríamos las bajas temperaturas que asolan España de diciembre a marzo y, además, no podríamos seguir las tendencias que imperan en las calles. De corte oversize, en los colores que arrasan (como el Peach Fuzz que no vamos a parar de ver) y aptos para combinar con pantalones, faldas y vestidos, así como con zapatillas de deporte o botas.

Una variedad llena de versatilidad y apta para todos los gustos que este invierno nos ha devuelto una de las apuestas que muchas pensaron que no volverían a ver. Hablamos del efecto furry, también conocido como tejido peluche, una textura caliente y acolchada que imita el pelo y que ahora ha vuelto en forma de bolsos, jerséis y también abrigos.

El abrigo efecto peluche más buscado del invierno

Largo hasta las rodillas, este abrigo es ideal para los días mas fríos del invierno. Cortefiel

Esta tendencia que ha vuelto pisando fuerte, como también ha ocurrido con las prendas de borreguito, es una de las favoritas en abrigos este invierno. Por eso, no hemos podido evitar caer rendidas ante esta propuesta larga de efecto pelo de Cortefiel, en color beige, de solapa ancha y corte, ligeramente, oversize.

Un abrigo elegante y muy caliente para el invierno que, además de por el estilazo que tiene, nos encanta porque es una de las prendas con las que Cortefiel se ha adelantado a las rebajas de invierno. Si su precio habitual rondaba los 170 euros, ahora puede ser tuyo por menos de 80, ¡está a mitad de precio!

¿Cuál es el abrigo que más abriga?

Aunque hay opciones preciosas ante las que caer rendidas, cuando compramos un abrigo es fundamental buscar la practicidad (y no solo el estilo). Además, las opciones más calentitas también pueden ser tendencia, como ocurre con el tejido efecto peluche, que ha vuelto a ponerse de moda en las últimas semanas, o los acolchados de plumas, que desde hace un par de años son imprescindibles en nuestro armario.

Ambas, debido al tejido que utilizan, son ideales para afrontar los días más fríos del año: aportan calor al tiempo que aislan del viento y la lluvia (en el caso de los acolchados). Opciones todoterreno que conviene tener en el armario y que, ahora, gracias a las rebajas de invierno, podemos conseguir a mejor precio.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.