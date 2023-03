Como cada año, las marcas han querido sumarse al movimiento del 8 de marzo con estrategias, campañas e iniciativas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Además de celebrar, esta semana de marzo es un periodo que sirve para visibilizar la lucha que, por años, han llevado a cabo las mujeres, y también para crear un espacio para la reflexión acerca del futuro, la igualdad y la equidad.

Algunas empresas han aprovechado la ocasión para sumarse a la causa feminista, con productos en honor a las mujeres, donando parte o la totalidad de sus beneficios a asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que luchan a diario para proteger a mujeres de todo el mundo. Algunas empresas de moda, belleza y estilo de vida han puesto a la venta ediciones especiales, con beneficios solidarios, para ayudar a las mujeres en este 8M.

"El lugar de una mujer es donde ella quiera"



Como cada año desde que la firma existe, Clotsy aprovecha el Día Internacional de la Mujer para impulsar un nuevo producto sostenible, con prendas solidarias para apoyar el movimiento. Este año, la marca destinará 2 € de la venta de su último lanzamiento a la Fundación Bella Aurora, para que sigan ayudando a mujeres maltratadas a romper el silencio y comenzar una nueva vida feliz. Se trata de una camiseta blanca unisex de manga corta, con una frase en naranja y lila en la espalda: "A woman’s place is wherever she wants" ("El lugar de una mujer es donde ella quiera"). Su precio es de 32,90 euros.

Camiseta sostenible por el 8M Clotsy

La parte divertida de la lucha

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la marca de moda francesa ba&sh ha querido dar importancia al poder de las mujeres emprendedoras, artistas comprometidas para reafirmar su compromiso con las mujeres de todo el mundo. Por ello, para esta ocasión, la marca ha creado una colección cápsula llamada 'Women are Fundamental', con prendas que pretenden mostrar el lado más divertido de la lucha. Cada pieza de la cápsula ha sido creada conjuntamente con un miembro diferente del equipo de ba&sh. Los beneficios de la venta de estas piezas se donarán íntegramente a la asociación Women Safe & Children. La colección incluye camisetas, sudaderas, gorras y hasta velas y esterillas de yoga.

Gorra de la colección 'Women are Fundamental" ba&sh

Bálsamo de Camomila para las mujeres ucranianas

"El feminismo está en nuestro ADN", aseguran desde The Body Shop, empresa británica de cosméticos, cuidado de la piel y perfumes 'cruelty free'. Por eso, este 8 de marzo, por cada Bálsamo Desmaquillante de Camomila vendido (90 ml) en The Body Shop, la marca donará 1 € a las mujeres ucranianas a través de ACNUR.

💜 Si una mujer sufre, sufrimos todas. Este 8 de marzo, por cada Desmaquillante de Camomila vendido (90 ml) donaremos 1 € a las mujeres ucranianas a través de ACNUR.

✊ Vamos a ser changemakers y luchar por un mundo más justo y más bello.

¡Tú también puedes apoyarlas!#8M2023 pic.twitter.com/HPgJMQInew — The Body Shop SP (@TheBodyShopSP) March 8, 2023

'The Breaking Bottle', contra el techo de cristal

Puerto de Indias presenta este 8 de marzo la nueva apariencia de su bebida de Mora Exótica, una botella de vidrio morado que aparece craquelada, como símbolo de un techo de cristal que ya ha empezado a romperse por algunas mujeres, pero que debemos terminar de destrozar entre todos. Esta botella de edición especial estará a la venta en Amazon a un precio de 16,45 €. Los beneficios obtenidos de su venta serán íntegramente donados al programa WOW UP, organizado por la Asociación de Empresarios del Sur de España, que nace con el objetivo de detectar el talento de mujeres emprendedoras y apoyarlas en su desarrollo.

The Breaking Bottle Puerto de Indias

Camiseta de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional, movimiento global que trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos, tiene su propia colección solidaria para el 8 de marzo, con camisetas como esta en las que el lema "Crecemos juntas" toma protagonismo. Con esta camiseta no solo se muestra apoyo a la igualdad de género, también a la sostenibilidad ambiental, pues es una prenda hecha con materiales sostenibles y éticos y, sobre todo, duraderos. Los precios de las camisetas, según el modelo, van desde los 19,90 euros hasta los 24,90, aunque también hay disponibles sudaderas, bolsos, tazas, gorras...

Camiseta 'Crecemos Juntas' para el 8M Amnistía Internacional

El poema de Nikita Grill para & Other Stories

Para el Día Internacional de la Mujer de este año, la marca de moda & Other Stories le ha pedido a la poeta Nikita Gill que exprese en palabras lo que significa el día para ella. El poema que escribió rinde homenaje a todo lo que las mujeres han luchado para ser quienes son hoy. La marca ha compartido el poema en su cuenta de Instagram y ha pedido a sus seguiras que respondan a esta misma pregunta. Por cada comentario realizado durante esta semana, la marca donará 1 € a la organización de lucha contra la pobreza CARE, que tiene un enfoque específico en mujeres y niñas.

La belleza es para todas

Desde Etnia Cosmetics quieren aprovechar el 8 de marzo para reivindicar una belleza real, sin límites, universal y bella. Para ello, se han unido con la asociación Asindown para mostrar que la belleza nos pertenece a todas. Por la compra de tu labial ICON, se dona 1 € a la Asociación ASINDOWN, ayudando a crear un mundo más inclusivo. Los labiales ICON son unas barras de labios de textura ultracremosa de alta pigmentación que se pueden encontrar en 32 tonos y tres texturas diferentes.

Etnia Cosmetcis colabora con Asindown para el 8 de marzo Etnia Cosmetics

Una prenda digital dedicada a las mujeres

Este año, Givenchy Parfums se ha propuesto participar en la lucha que se celebra el Día Internacional de la Mujer de una forma de lo más original. La firma invita a la comunidad Roblox a mostrar su apoyo a las mujeres en el sector digital con una prenda exclusiva hecha especialmente para los usuarios de Roblox: una sudadera roja con capucha adornada con el logotipo 4G y el mensaje "Stand up with women". Este nuevo artículo se entregará gratuitamente en la Maison de Belleza Givenchy, sólo el 8 de marzo. Para este día especial, Givenchy donará 10.000 euros a Social Builder, organización sin ánimo de lucro experta en el apoyo e inclusión de la mujer en lo digital.

Sudadera de Roblox por el Día de la Mujer Givenchy

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.