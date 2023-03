¿Cómo concilian las familias su vida personal y laboral?

¿Qué es la conciliación? Hemos salido a la calle para hacerle esta pregunta a las familias y saber si tienen las suficientes facilidades para compaginar la vida laboral con la familiar.

Además, en el vídeo que tienen sobre estas líneas, hablamos de la importancia de la distribución en las tareas de casa y si la mujer renuncia a parte de su carrera profesional en el momento en que decide ser madre.

Las circunstancias son individuales en cada familia, sin embargo, algo en lo que varias coinciden es en cómo el teletrabajo les ha ayudado, no solo en tareas domésticas, sino también en no tener que contratar a nadie que cuide de su hijo los días no lectivos.