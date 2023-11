Cinco vestidos negros cortos que salvarán tu ‘look’ en cualquier plan navideño

Los días pasan, y laNnavidad se acerca rápidamente, y con ella vienen los eventos sociales, cenas familiares, y fiestas de fin de año que tanto nos gustan en España. Es el momento perfecto para lucir, espectacular y deslumbrar a todos con tu estilo. Sabemos que encontrar el atuendo perfecto puede ser un auténtico quebradero de cabeza, pero, si hay una opción que nunca falla, ese es el clásico 'little black dress' (LBD, o en castellano: vestido corto negro). Por ello, te traemos 5 vestidos negros atemporales y socorridos que salvarán tu look en cualquier plan navideño.

Desde diseños clásicos hasta opciones más modernas y atrevidas, encontrarás el vestido perfecto que se adapte a tu estilo y personalidad. No importa cuál sea tu plan, estos 'LBDs' te harán lucir elegante, sofisticada y lista para celebrar las fiestas con estilo. ¡Descubre cuál es tu favorito y prepárate para brillar en esta temporada navideña!

1. Vestido corto satinado

Vestido negro satinado. Zara

Este vestido es un auténtico fichaje estrella de la versatilidad que combina la elegancia clásica con un toque audaz y moderno. El satén, suave y brillante, aporta un aire de sofisticación y elegancia, mientras que el escote agrega un toque atrevido al conjunto. Complementado con unos tacones altos y unos pendientes centelleantes, estarás lista para deslumbrar en cualquier celebración navideña que tengas con familia o amigos. Además, es tan versátil y atemporal, ¡que lo usaras una y otra vez durante el año! (Precio 25,95 €, Ref. Negro | 3417/331)

2. Vestido cruzado cinturón

Vestido cruzado negro. Mango

Para una celebración navideña llena de elegancia y estilo, este vestido cruzado de Mango es la elección perfecta para destacar. El corte cruzado realza la silueta, aportando un toque de sensualidad sin ser demasiado atrevido, y las mangas largas añaden un toque de calidez, ideal para las noches frescas de diciembre. Este vestido es versátil y atemporal, lo que significa que no solo será una elección destacada para la Navidad, sino que también podrás lucirlo en otras ocasiones especiales a lo largo del año. (Precio 59,99 €, Ref. 57087711-FABIANA-LM)

3. Vestido de tirantes con lentejuelas

Vestido mini lentejuelas. Parfois

Si estás buscando un vestido que se salga de lo común y de un toque moderno a tu atuendo, este vestido de Parfois es perfecto para ti. Su textura tipo rejilla, no puede estar más a la moda, y unida a la magia de las lentejuelas en navidad, crea una combinación explosiva que no dejará indiferente a nadie. Combínalo con accesorios sencillos que no compitan por el protagonismo con el vestido, de esta forma conseguirás un equilibrio que dejará a todo el mundo sin aliento. (Precio 49,99 €, Ref. Negro | 212354_BKXS-S)

4. Vestido estallado con volantes

Vestido entallado con volantes. Zara

Si buscas un atuendo elegante, llamativo y que sea un éxito asegurado para las festividades navideñas, un 'Little Black Dress' con volantes es la elección perfecta. Este clásico vestido negro se transforma en una pieza audaz y sofisticada gracias a la adición de volantes, que le infunden una dosis extra de encanto y estilo. Los volantes aportan movimiento y una sensación de diversión al conjunto, lo que lo convierte en una elección ideal para celebrar con alegría en Navidad.(Precio 17,95 €, Ref. NEGRO | 1660/804)

5. Vestido con lentejuelas

Vestido negro lentejuelas The-Are

Un vestido corto de lentejuelas es la elección definitiva para un outfit elegante en la temporada navideña. El brillo y el destello de las lentejuelas aportan un toque de magia y sofisticación a tu apariencia, perfecto para resplandecer en las festividades y convertirte en el centro de atención. Complementa este atuendo con accesorios sencillos y tacones altos para mantener un equilibrio elegante, o con botas negras para un toque más informal. (Precio 69,95€, Ref. 001011663000963)

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.