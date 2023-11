Visto en TikTok: esta es la técnica viral que utilizan las mujeres para evitar el acoso callejero (y debes conocer)

La moda ha sido considerada como algo frívolo o banal durante mucho tiempo, sin embargo, es un fiel reflejo de la sociedad. Muchos historiadores relacionan los periodos de recesión con faldas más largas y viceversa, o cómo una prenda como la minifalda se convirtió en el símbolo de la liberación sexual de la mujer en los años 60.

Con el paso de los años, se ha ido reduciendo el largo de las prendas, y si esto fue visto como una mayor libertad para las mujeres a la hora de vestir, ahora las tendencias nacidas en la web hablan de camisetas 'oversize' para salir de fiesta, camisas estilo 'boyfriend' cuando vamos en el metro o gabardinas hasta los tobillos. ¿El motivo? El acoso callejero.

El nuevo fenómeno viral en redes sociales como TikTok es enseñar los conjuntos que van a llevar ese día y cómo lo modifican para no sufrir miradas, conversaciones incómodas, tocamientos e incluso que las persigan hasta su destino cuando viajan en el metro.

Una tendencia viral para exponer la realidad del acoso

Con la etiqueta #subwayshirt, chicas de todo el mundo se apuntan al 'trend' de subir vídeos de sus 'outfits' con los que salen con sus amigas versus las prendas que se ponen encima, en un 'hashtag' que cuenta con más de 3 millones de visualizaciones.

Aunque todavía esta 'tendencia antiacoso' no ha llegado a España, muchas mujeres se han visto obligadas a llevarla en su día a día en ciudades como París, Londres y Nueva York, donde el 'catcalling' se ha convertido en toda una epidemia.

Muchas de estas chicas utilizan estos vídeos para exponer una situación desagradable con un toque de humor, acompañándolo con la frase 'just girly things' (cosas de chicas). "Si llevas ropa mona y vas a coger el metro, no olvides tu camisa para el metro. Es la manera más efectiva si quieres evitar miradas pervertidas", dice una chica en TikTok.

Esta tendencia se ha llevado comentarios de todo tipo, desde personas que lamentan que las mujeres se sientan tan violentadas en espacios públicos por su forma de vestir hasta otras que no solo las llaman exageradas, sino que también recurren al 'slut shaming' (etiquetar como prostituta) y justifican el acoso que reciben por ir "provocativas".

Sin embargo, parece que, en algunas ocasiones, ni siquiera esta 'técnica' persuade a los acosadores. "Hoy me puse mi camiseta del metro y ya no sé si funciona. Creo que en este punto a los chicos les da igual, porque he estado fuera durante una hora y me han silbado tres veces y estaba tapada", contaba otra usuaria de la red social.

