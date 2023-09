¿Por qué Rosa Peral es experta en seleccionar "hombres vulnerables"?: así es su perfil psicológico

El auge del 'true crime' ha alcanzado su punto álgido en nuestro país con El cuerpo en llamas, la mini serie de Netflix que retrata el asesinato de Pedro Rodríguez a manos de Rosa Peral y su amante y compañero de trabajo, Albert López. Aunque el caso, conocido como 'el de la Guardia Urbana' al ser los tres miembros parte del cuerpo policial, siempre fue muy mediático, ha alcanzado un nuevo nivel al llegar a la popular plataforma de 'streaming' y contar con pesos pesados de la interpretación española. Tras su estreno, la serie se ha convertido en el centro de todas las conversaciones y debates.

¿Es Rosa Peral una mujer evitativa?

Los peritos públicos y el privado determinaron que Rosa Peral encaja en el perfil de una persona evitativa y compulsiva. Le preguntamos a Sebastián Girona, psicólogo especializado en vínculos, qué tipo de rasgos definen a estas personalidades. "Un perfil evitativo presenta dificultades en las relaciones interpersonales debido a que no estable conexión con otro fácilmente y sus defensas suelen estar demasiadas altas la mayor cantidad del tiempo. Le cuesta establecer vínculos de calidad y mucho más, sostenerlos".

La psicóloga Lara Ferreiro se opone completamente a que Peral sea categorizada de esta forma y señala la importancia de diferenciar entre una mujer evitativa, que teme el compromiso y no quiere tener parejas, y una psicópata asesina. "Los abogados de la defensa de los criminales intentan hacerles pasar siempre por personas vulnerables. La psicótica es una mujer con trastornos emocionales y psicológicos, algo que es un eximente en muchos casos. Sin embargo, no es el caso de Rosa Peral, que es una psicópata fría, manipuladora, vengativa y mala. Aunque el ser humano no está capacitado para entender el mal, el mal existe", asegura la autora de Adicta a un gilipollas.

La instrumentalización de las relaciones

Tal y como queda reflejado en una investigación publicada en Psychology Today, que analizo el comportamiento de 230 asesinos en serie, más de una quinta parte de ellos había operado junto a alguien que tal y como ocurre en el caso que hoy nos ocupa, responde al perfil de una persona manipulada. "Rosa tiene la triada oscura de la personalidad. Es narcisista y siempre pensó que no les iban a pillar, carece de empatía y cree que el fin justifica a los medios y se define por el maquiavelismo. La serie refleja bien cómo los amantes lo planearon todo", asegura Ferreiro.

Imagen de 'El cuerpo en llamas' Marita Alonso | LUCÍA FARAIG/NETFLIX

"Hablamos de personas que instrumentalizan y quieren sacar provecho de los demás. Para Rosa las relaciones jamás tuvieron como fin las emociones, el cariño, el amor ni la cercanía, sino que cada una de sus parejas y amantes cumplía con uno de sus fines. Los manipulaba para obtener lo que quería de cada uno de ellos. Suelen ser infieles crónicos, porque de cada persona quieren obtener algo", añade la psicóloga.

Aliados vulnerables

Resulta complicado, al ver la serie, comprender cómo sus parejas no eran conscientes del grado de manipulación al que Rosa les sometía, algo que como explica Sebastián Girona, es completamente habitual en las personalidades psicopáticas.

"Suelen ser personas muy seductoras en un principio. Seductoras en el amplio sentido del concepto, no sólo en lo sexual. Así logran generar un clima de falsa confianza. Además, también son muy hábiles para detectar el punto débil de su presa y no dudarán en atacar con toda su fuerza ahí cuando se haya generado confianza" dice el psicólogo.

"Rosa era como un perro de presa; era experta en seleccionar a hombres vulnerables, débiles y adictos emocionalmente", explica Ferreiro, que asegura que para los hombres de su vida, Peral era su droga. "Experimentan el 'craving', que es el incesante deseo de estar con ella; el síndrome de tolerancia (por ejemplo, su ex marido permitía los cuernos, de los que era plenamente consciente) y la abstinencia, pues cuando ella no estaba, deseaban su presencia. No creen que Rosa sea una manipuladora, sino una incomprendida", dice Lara Ferreiro.

El doble filo del perfil de la 'femme fatale'

Imagen de 'El cuerpo en llamas' Marita Alonso | SOPHIE KOHELER/NETFLIX

Aunque su abogada, Olga Ardediu, trató de convencer al tribunal del jurado de que Rosa Peral tal vez no era 'una santa', pero tampoco una viuda negra ni una asesina, intentando alegar que lo que en realidad se le echó en cara fueron "sus pecados", lo cierto es que pese a que innegablemente vivimos en una sociedad machista, hablamos de una persona que ha empleado sus armas para manipular a los demás. Por eso muchos medios hablan de ella como de una 'femme fatale'. Por más que en el juicio las relaciones de la acusada fueran examinadas de forma exhaustiva, la finalidad de la radiografía de la intimidad de Peral por parte del fiscal, Félix Martín, no era ni el morbo, ni juzgar su moralidad, sino demostrar que su personalidad estaba irrevocablemente unida al crimen llevado a cabo. El hecho de lo habitual sea que sean los hombres quienes cometen los crímenes también hace que este caso haya sido especialmente llamativo.

Llamativo también es que aparezca en la serie la canción Mala Mujer, de C. Tangana. "Subrayaría esa forma de ahondar en sus relaciones sexuales y cómo el poder se ha adentrado en la intimidad de las personas. En el caso de las mujeres, por supuesto, es peor. De la 'femme fatale' se explora su currículum de relaciones sexuales y de sus manipulaciones y se crea un contra-ideal de la madre y de la esposa", dice en A la Carta, de TV3, Elisenda Julibert, editora, traductora y autora del libro Hombres fatales.

Mariona Borrull, periodista especialista en crítica de cine, comenta en el programa que el arquetipo de 'femme fatale' que se ha perfilado en la serie al retratar a Rosa Peral es de del cine negro de los años 40. "Hablamos de esa mujer sexualizada que al final es castigada por haber trastocado la moral masculina y patriarcal. Es una mujer que no es aliada de los hombres, sino que les llevan por el mal camino", explica.

Para finalizar, Lara Ferreiro recalca la forma en la que Peral puso en marcha todo tipo de técnicas para manipular a los hombres de su vida. "Hablamos del tratamiento de silencio cuando no accedían a sus peticiones, de la manipulación, del chantaje, del bombardeo sexual y amoroso, del victimismo… Tras el boom de la oxitocina que sintió Albert, ella procedió a la anulación y así logró que hiciera lo que ella quería, que vendió como un acto heroico, como si estuvieran matando por amor para estar juntos", señala.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.