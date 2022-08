Priscilla Delgado, la niña de 'Los protegidos': "Ana de Armas es una mujer totalmente admirable y un espejo maravilloso al que poder soñar"

Priscilla Delgado es esa niña de ojos grandes oscuros que se coló en nuestros televisores siendo muy pequeña. En estos años, y desde entonces, ha cambiado mucho. Y es que, si era una niña, ahora es toda una mujer, en todos los sentidos. Ahora tiene 20 años y muchos sueños por cumplir.

Tras hacer pequeños papeles en importantes series españolas como Los hombres de Paco o El internado, a los ocho años la actriz de origen puertorriqueño se convirtió en Lucía, el miembro más pequeño de la familia de Los Protegidos, papel con el que demostró todo su talento y su potencial como actriz. Sin embargo, no fueron sus únicas apariciones. Su intensa mirada llegó también a la gran pantalla trabajando con directores de la talla de Pedro Almodóvar (en Julieta), Fernando León (en Amador) o Pablo Berger (en Abracadabra).

La decisión de mudarse a Estados Unidos

Sin duda alguna, su infancia y su adolescencia fue una etapa decisiva en su carrera, pero Priscilla siempre tuvo claras sus ganas de seguir aprendiendo y lo difícil que puede llegar a ser hacerse hueco en el mundo del arte dramático. Es por ello que en 2019 tomó una gran decisión en su vida: marcharse a Los Ángeles con su familia para continuar allí su carrera como actriz y, sobre todo, para seguir con su formación.

Allí realizó distintos castings, llegando a quedar como una de las finalistas para el papel de Max en Stranger Things. Sin embargo, no tardó demasiado en conseguir su primer trabajo, pues al poco tiempo de llegar dio vida a Esti en A League of their own, la nueva serie reboot de Amazon Prime Video estrenada el pasado 12 de agosto que está basada en la película de los 90 Ellas dan el golpe, protagonizada por Tom Hanks y Madonna. Esta serie, sin duda, tal y como la propia actriz declaró en una entrevista a CINEMANÍA, "supone un reboot totalmente renovado, con una fuerte presencia feminista, racial y sexual. La gente quiere verse reflejada".

Y hablando de esa igualdad que tanto recalca la nueva producción, nosotras nos preguntamos cómo es el hecho de ser mujer y actriz en Estados Unidos. Priscila nos cuenta que a nivel profesional hay diferencia, especialmente en el presupuesto: "Es todo más a lo grande y todo es más impersonal. Da un poco miedo, sobre todo si tienes 17 años y te encuentras con tanta gente en una audición mirándote, como me pasó en mi último casting", confiesa. "Está habiendo una oportunidad inmensa para los extranjeros, para gente latina... Creo que he llegado en un momento muy especial en la industria, pero aun así sigue habiendo muchos clichés hacia la gente latina".

Su vida en Los Ángeles

Dejar España para comenzar una nueva vida en otro país, de otra lengua y en plena adolescencia no debe ser fácil. Además, tal y como nos cuenta la propia joven, a ella le pilló la pandemia del coronavirus en medio de esta 'aventura': "Terminé el instituto y según acabé, empezó el Covid. En ese momento me mudé con mi familia a Puerto Rico, a estar con mis seres queridos y a reabsorber lo que mi cuerpo necesitaba. Después de eso, sí enlacé con el rodaje. Ahora estoy viviendo el día a día, acabo de terminar la película y ahora mismo me he vuelto a España y en unos meses volveré a Los Ángeles para seguir estudiando".

Las mujeres actrices que son su inspiración

Pilar López de Ayala, Irene Escolar o Aitana Sánchez-Gijón son algunos de los nombres que Priscilla pronuncia con orgullo. Sin embargo, hay una mujer a la que admira con creces, Ana de Armas. "Ha supuesto una inspiración tremendamente increíble, ha roto una barrera al interpretar posiblemente al icono americano y de la cultura universal como es Marilyn Monroe, y la verdad es que es muy inspirador que haya sido una mujer latina que haya llegado a Estados Unidos hace unos años y siga trabajando su acento. Es una mujer totalmente admirable y, desde luego, un espejo maravilloso al que poder soñar".

En Los Ángeles, por supuesto, Priscilla se ha convertido en toda una mujer. "Desde luego todo mi proceso de maduración y el proceso de convertirse en una mujer ha quedado plasmado en lo audiovisual y eso es muy especial y muy bonito. Poco a poco me siento más mujer, pero intento mantener esa inocencia que nos da la vida y sentirme niña cuando estoy con mi familia y en casa, pero desde luego que me siento más mujer", confiesa a Mujer.es. Y, se define como "una mujer soñadora, con ambiciones y capaz".

Y hablando de sueños, la joven lo tiene claro: "que mi familia tenga salud y ser feliz y que la vida me siga dando oportunidades para hacer lo que más me gusta hacer". Y seguro que así será.

