Así ha cambiado Priscilla Delgado, la niña de 'Los protegidos' que arrasa en EE UU

Quien fuera la pequeña Lucía en la recordada serie de televisión Los protegidos ha dado un salto cualitativo en su carrera con su llegada a las producciones de Hollywood. Después de trabajar junto a Pedro Almodóvar y Fernando León de Aranoa, y aparecer en la serie Junto antes de Cristo, Priscilla Delgado se mudaba en 2019 a Los Ángeles en la búsqueda de una oportunidad, que llegaba con la nueva versión del clásico Ellas dan el golpe.

En CINEMANÍA hablamos con la actriz de origen puertorriqueño por el estreno de A League of Their Own (estreno el 12 de agosto en Prime Video). Además, las joven nos cuenta todo sobre su ausencia en el retorno de Los protegidos, su casting para Stranger Things y West Side Story y sus nuevos proyectos de la mano de las plataformas, entre ellos el slasher de Netflix El club de los lectores criminales.

¿Conocías el filme original Ellas dan el golpe, filme original de los 90 protagonizado por Tom Hanks y Geena Davis?

Es una película de culto en EE UU, pero no la había visto porque era de principios de los 90. ¡No había ni nacido! Cuando avancé en el casting la vi y entendí por qué es un clásico. Esta nueva serie supone un reboot totalmente renovado, con una fuerte presencia feminista, racial y sexual. La gente quiere verse reflejada.

De hecho, la serie gira en torno a una fuerte presencia del amor sáfico, que ha estado muy presente estos meses por las polémicas del beso lésbico en Lightyear.

Es que menuda pelotudez. Hay que normalizar estas historias y no desecharlas por el simple hecho de no sentirse identificado. El caso de Lighytear puede ser más acentuado porque es una película para niños, pero me parece una auténtica tontería esta polémica. El público americano lleva muy bien todo el tema LGTBI y las historias tienen muy buena aceptación, así que no creo que tengamos problemas con A Legue of Their Own, aunque aún queda mucho por avanzar.

La representación latina y el desahogo cómico llegan con el personaje de Esti, ¿cómo fue meterse en su piel?

Es un personaje especial porque es la única que habla español y, además, trabajé los guiones con mi abuelo cubano, para adaptar su acento y comprender también el contexto histórico en el que tiene lugar la serie. Mi llegada a la producción fue un proceso lento, porque llevo haciendo pruebas en EE UU desde los 12 años. Esta ha sido una experiencia abismal, pero increíble.

Los rumores apuntan a que podrías haber aparecido en Stranger Things y en la nueva West Side Story de Spielberg.

Es un orgullo inmenso que me tuvieran en consideración. La prueba para Stranger Things fue para Max, llegando hasta las fases finales del casting. Me pidieron una prueba en persona de repente y no me daba tiempo a volar desde España a Los Ángeles, por eso quería venirme a EE UU y tener disponibilidad absoluta. Por otro lado, para West Side Story me hicieron también una callback, una prueba súper difícil porque estaba lo mejor de cada casa.

Se trata de tu segundo trabajo para Amazon Prime Video después de Desaparecidos y próximamente también trabajarás con Netflix, ¿han llegado las plataformas para lanzar tu carrera internacional?

Es verdad que las plataformas han llegado para coger el relevo a los cines. No me creo que pueda ir de la mano de las grandes: de la roja [Netflix] y la azul [Amazon Prime Video]. Es maravilloso que por fin haya llegado una razón por la que puedan ver en todo el mundo nuestro trabajo. Antes solo pasaba si dabas con películas nominadas al Oscar de Almodóvar o Trueba. Cómo no me va a gustar que se vean mi trabajo por todos los puntos del planeta, aunque se me encasille como chica de plataforma.

Por otro lado, has terminado el rodaje de la película de Netflix El club de los lectores criminales, el primer slasher español para la plataforma, que promete ser un bombazo. ¿Qué tal ha sido su rodaje?

Mi personaje es muy especial y ha sido un reto muy grande y diferente a lo que he hecho anteriormente. Creo que la gente se va a sorprender muchísimo, no te esperas quién puede ser el villano. Mi personaje ha sido un caramelito y estoy muy satisfecha. Aunque pueda tener elementos en común con Élite, en esta tenemos menos sexo y más dramas de instituto, pero aun así hay mucho talento joven: como María Cerezuela (Goya actriz revelación 2021), que ejerce de protagonista y tiene un talento inconmensurable.

Recientemente, Los protegidos también regresaba con una serie secuela y unas historias breves, donde la actriz Maggie García te sustituye. ¿Por qué no has aparecido en este reencuentro?

Hay medios que han asumido el porqué de mi ausencia. Yo estaba rodando A League of Their Own y fue imposible, aunque lo intentamos

hasta el final. De todas formas, me alegro muchísimo de que no hayan prescindido del personaje de Lucía, y de que esta segunda parte haya sido tan alabada por los fans. Nunca renegaría de tanto amor y cariño por un personaje que me ha dado tanto".

Con tan solo 20 años, has sido chica Almodóvar en Julieta y has trabajado con Pablo Berger (Abracadabra) y Fernando León de Aranoa (Amador), ¿con quién cineasta te gustaría trabajar y cómo ves tu carrera en un futuro?

Estos días estaba leyendo acerca del último proyecto de Juan Antonio Bayona, la historia del equipo de rugby que se estrelló y sobrevivió en los Alpes. Una historia de supervivencia. Me gustaría mucho trabajar con Bayona en un proyecto internacional así. me gusta apostar por el talento español y barrera para casa. En cuanto a mi carrera, voy a seguir intentándolo en Estados Unidos, con mucha esperanza y unas ganas terribles de continuar adelante.

