'Los protegidos': el motivo por el que Priscilla Delgado no ha regresado como Lucía en la secuela

Entre 2010 y 2012, la serie Los protegidos nos regaló la presencia del personaje de la pequeña Lucía (Priscilla Delgado), quien nos enamoró con su poder para controlar la mente humana. 10 años después del final de la serie de Atresmedia, la compañía anunciaba una secuela (Los Protegidos: El regreso) y una serie de relatos cortos (Historias de Protegidos), en los que Delgado no aparecía y era sustituida por Maggie García, creando una serie de rumores sobre la ausencia de la actriz inicial, quien cuenta con 20 años en la actualidad.

"Hay medios que han asumido el porqué de mi ausencia. Yo estaba rodando A League of Their Own y no se pudo de ninguna manera, aunque lo intentamos hasta el final", confiesa la actriz hastiada del falso runrún sobre su rechazo hacia la serie. "De todas formas, me alegro muchísimo de que no hayan prescindido del personaje de Lucía y que esta segunda parte haya sido tan alabada y requerida por los fans".

Delgado confiesa que el reencuentro hubiera sido muy bonito y que incluso algunos compañeros, como Mario Marzo (quien hace de Lucas), le escribieron para preguntar. "Los protegidos ya se hizo y quedará ahí para siempre, es la mejor herencia que puedo dar a mis nietos. Nunca renegaría de tanto amor y cariño por el personaje, porque es increíble que los fans aún sigan teniendo tan presente el recuerdo de una serie tan generacional y blanca, que caló mucho en la juventud".

La actriz también revela que ha visto los primeros capítulos de este esperado regreso para conocer qué ha pasado, pero no quiere "machacarse" o "arrepentirse" porque el destino haya provocado que finalmente no pueda estar en este ansiado retorno.

Una actriz que apunta hacia el éxito internacional

"A Los protegidos le debo un montón de cariño y reconocimiento, y una oportunidad mastodóntica por parte de la cadena Antena 3. El encasillamiento es peligroso, pero veo a este personaje con mucho amor y cariño", señala la actriz conmovida al recordar al personaje de Lucía.

Ahora mismo, Priscilla Delgado forma parte del elenco de la serie internacional de Amazon Prime Video A League of Their Own, el remake del filme americano Ellas dan el golpe, y próximamente también la veremos en Netflix en el filme El club de los lectores criminales, el primer slasher español de la plataforma y adaptación de la obra literaria homónima de Carlos García Miranda. Una estrella que no ha hecho más que dar sus primeros pasos.

