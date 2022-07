Sophie Auster: "El 'mansplaining' es tan habitual que hay hombres que lo practican sin darse cuenta, porque lo han normalizado"

Hablamos con la modelo, actriz y cantante sobre la lentitud con la que la industria de la música les abre las puertas a las mujeres, la omnipresencia de las armas en América e incluso sobre cómo vender canciones a una discográfica… Todo ello, por cierto, mientras está de vacaciones.

Vivimos en la era de los 'hijos de' en la que la endogamia parece una máxima a la que además, se le presupone ser el secreto del éxito, pero la realidad demuestra que para triunfar en cualquier ámbito, no basta con tener unos buenos apellidos. Sophie Auster es hija de los escritores Paul Auster y Siri Hustvedt, (ambos, por cierto, han sido reconocidos con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras) y es actriz, cantante y modelo. Con semejante bio, resulta complicado que no hablemos de una superestrella, y es que precisamente su magia radica en que no pretende serlo. Interrumpimos sus vacaciones al sur de Francia para hablar con ella acerca de si el parón obligado al que el mundo fue sometido le empujó a plantearse su vida y su profesión y sobre las constantes contradicciones de una sociedad que sexualiza a las actrices desde niñas, considera oportuno dar armas a los profesores y cree que la industria musical es un camino de rosas en el que un buen apellido sirve de chaleco antibalas.

"No es ningún secreto que la industria de la música es muy dura bien seas Beyoncé o estés comenzando. Lo bueno de las redes sociales y de la tecnología es que van abriéndoles las puertas a cada vez más personas al margen del 'mainstream', por lo que parece haber más oportunidades, pero todos tenemos que ser listos y reconocer la importancia de trabajar con la gente adecuada y de seguir nuestros instintos. Creo que mantenerse en este mundo mucho tiempo requiere mucho valor, porque los empujones y las caídas son habituales. Te diría incluso que después del mundo de los monólogos, el de la música es el más complicado dentro de la industria del entretenimiento… Si no eres capaz de recuperarte rápido de los golpes, este trabajo no es definitivamente para ti", sentencia

Se considera afortunada por haber navegado por el cine, por la moda y por la música sin haber sido víctima de los coletazos del #metoo, pero lo de ser ninguneada o tratada con condescendencia no es algo que sea ajeno. "Son industrias dominadas por los hombres, aunque afortunadamente al hablar de la industria musical cada vez hay más mujeres en diferentes posiciones y puestos de poder. Es esencial reconocer su labor y su esfuerzo, porque el cambio está siendo lento. El 'mansplaining' es tan habitual que hay hombres que lo practican sin darse cuenta, porque lo han normalizado. Y no es extraño entrar en una habitación y que te hablen como si fueras una niña…". Comenzó a cantar en el coro del colegio con ocho años, cuando creía que sería pintora, hasta que una profesora le dio un solo en el coro. Fue entonces cuando se dio cuenta de que actuar era lo suyo. A esa edad comenzó también en el cine, una industria en la que se sexualiza a las actrices desde una edad muy temprana. "Me pone los pelos de punta que haya quien grita a una madre porque lleva a sus niños desnudos en la playa, pero luego le parece lógico que Brooke Shields fuera sexualizada siendo una cría en un anuncio. Esa cultura dividida me parece enfermiza", reconoce.

“Ser feminista depende de dónde vivas, porque no es algo universalmente aceptado”

Siempre se ha caracterizado por ser muy vocal en sus entrevistas y en su día a día (hace semanas, al revocarse la protección constitucional al derecho al aborto, subió un vídeo señalando lo aterrador que es hoy ser mujer en Estados Unidos y confesando haber abortado en el pasado) y por hablar de política o de cuestiones sociales sin problema, pero admite que siempre se ha reconocido feminista con total libertad por haber crecido en un entorno que le ha permitido siempre alzar la voz. "Tengo la suerte de haber crecido en un ámbito muy cosmopolita, en Nueva York, por lo que siempre me he sentido cómoda siendo yo misma, expresándome y diciendo cómo me siento. Dependiendo de a qué estados de América o a qué países vas, lo de decir que eres feminista no está tan bien visto. Creo que ser feminista depende de dónde vivas, porque no es algo universalmente aceptado", opina.

Tras haber vuelto de una pequeña gira, reconoce que la pandemia le hizo sentirse realmente deprimida e incluso replantearse las cosas. "Echaba de menos tocar ante el público en directo. Afortunadamente he podido poner en marcha un pequeño 'tour' del que volví hace unas semanas, y gracias a esto me he dado cuenta de que a veces, cuando te fuerzan a detenerte, te cuestionas las cosas, y es al regresar cuando te das cuenta de cuánto lo amas", explica. Queremos saber si sus padres son parte del proceso creativo y si son un buen jurado, pero al parecer, lo de la familia bohemia que crea en amor y compañía es cosa de nuestra imaginación.

"Le enseño mi trabajo a pocas personas y entre ellas se encuentran mis padres, pero intento enseñarles el trabajo acabado. Creo que enseñar algo a medias es problemático, y es algo que sí tendía hacer de joven. Lo peligroso es que esa visión que tú tienes no es la que la gente escucha cuando estás en una fase intermedia, y esa es una buena lección a quien quiera enseñarle algo a una discográfica: que muestre el trabajo terminado, porque la gente no tiene esa imaginación, ni tu visión, ni tus pensamientos", recomienda. "Desde el año 2019 hasta ahora he estado con una discográfica que me pedía canciones más animadas, y encontré la fórmula para escribir bajo el paraguas que me daban mientras hacía algo que de verdad me gustaba. Seguí ese camino porque no quería escribir nada triste durante la pandemia. Pensé que sí salíamos de ese horror, la gente querría bailar y no escuchar canciones que le recordaran ese agujero".

Al despedirnos nos ponemos su nuevo EP, Dancing With Strangers, y si algo podemos deciros es que en ningún momento hemos pensado en esos sombríos meses. Misión cumplida, Sophie.