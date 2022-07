La historia de superación de una atleta paraolímpica que tiene mucho en común con Penélope Cruz y Eva Longoria

Beatrice Maria Vio Grandis -más conocida como Bebe Vio- se ha convertido con tan solo 25 años en un nuevo icono juvenil a nivel mundial.

Esta esgrimista paraolímpica italiana ha superado todas las barreras impuestas por su discapacidad después de sufrir una grave meningitis con 11 años que le dejó varias amputaciones en brazos y piernas.

La enfermedad, lejos de alejarla de sus sueños en la esgrima, le supuso un gran reto vital que a día de hoy ha logrado alcanzar con un gran éxito, tras conseguir más de 64 medallas, la última, un oro en los Juegos de Tokio en 2021.

Inspiración para toda una generación, la atleta ha creado su propia asociación para impulsar y fomentar el deporte paraolímpico entre los más pequeños.

El cantante italiano Jovanotti -su favorito- la llama la 'Chica mágica’ y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen ha dicho de ella que es “un ejemplo para todos”.

Ahora es la nueva imagen de L’Oréal París, marca desde la que quiere luchar contra los prototipos de belleza idealizada y por la aceptación de cada una de las personas “por lo que son y no solo por su belleza exterior”. Para esta misma marca trabajan otros conocidos rostros como la mismísima Penélope Cruz o Eva Longoria, 'celebrities' que también defienden otro tipo de estereotipos de belleza.

A Bebe Vio le diagnosticaron meningitis grave pero no renunció a su sueño de seguir practicando esgrima Cortesía de L'Oréal Paris

A los 11 años te diagnosticaron meningitis grave, lo que provocó una infección por la que te tuvieron que amputar ambas piernas, desde las rodillas, y los brazos, desde los antebrazos. Eras muy pequeña pero, ¿cómo recuerdas este momento? Siempre he tenido la suerte de tener amigos, familia y mucha gente alrededor que me han dado una mano cuando esto me ocurrió y eso hizo que me lo tomara como un reto difícil pero no dramático.

Esto no te impidió que siguieras practicando esgrima, una de tus pasiones. Y gracias a ello te has convertido en campeona de importantes competiciones de esgrima y la primera atleta del mundo en practicar este deporte sin brazos. ¿Cómo lo lograste? Yo ya practicaba esgrima antes de la enfermedad y el sueño de ganar competiciones lo cultivaba de antes. Sin embargo, esta nueva etapa no ha sido fácil porque no existía nadie en el mundo que practicara esgrima sin el brazo armado del florete. En este sentido, he tenido la suerte de que mi padre puso todo su empeño para crearme una prótesis que me permitiera poder hacerlo. Y desde en ese momento el camino fue largo porque tuve que aprender desde el inicio a hacer esgrima entrenando mucho, pero el equipo me ayudó de tal manera que me fuera más sencillo volver a competir.

Tus ganas te han llevado a ganar todas las competiciones paralímpicas internacionales. A día de hoy acumulas 64 medallas de oro y plata. ¿Cuál es la competición más difícil a la que te has enfrentado? He afrontado muchas y muy difíciles competiciones, aunque creo que la última que más me costó fue Tokio 2020 (celebrados en agosto-septiembre de 2021), ya que venía de una operación a la que me había sometido pocos meses antes. Era peligroso porque todavía me dolía y podía hacerme más daño aún, aunque finalmente gracias a mis entrenadores fui capaz de estar allí, preparada y ganar mi segunda medalla de oro en esgrima.

Bebe Vio quiere ser ejemplo para que muchos niños practiquen deporte paraolímpico Cortesía de L'Oréal

¿Cuál sería tu máxima aspiración o sueño en cuanto al deporte? Mi máxima aspiración es que seamos capaces de ganar con nuestro equipo italiano de esgrima la competición por equipos, que todavía no la tenemos. Pero sobre todo, mi sueño es ser capaz con mi ejemplo de que haya más niños en Italia que practiquen el deporte paraolímpico.

Tus padres tienen su propia asociación, Art4Sport ONLUS, para promover el deporte como terapia en la recuperación física y psicológica de los niños con prótesis de extremidades. ¿Qué hizo y hace el deporte por ti en este sentido? Es importante ayudar a que los niños sean capaces de formar parte de la sociedad a través del deporte. Se trata de ofrecer una primera posibilidad a aquellos chicos y chicas que no han podido jamás practicar deporte por culpa de sus discapacidades. Esto conforma un estímulo más para divertirse en la vida cada día y de tener objetivos más grandes pese a sus impedimentos.

Tu historia de superación ha inspirado a miles de personas (jóvenes y adultas) e incluso a grandes líderes mundiales, como es el caso de Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que te invitó al Parlamento el pasado 2021. ¿Cómo viviste este momento? Fue un momento muy bonito y una gran ocasión para contar de cerca cómo es el movimiento juvenil y paraolímpico en Italia. Ella quería conocer con mi testimonio por qué Italia es un país tan adelantado en este sentido en comparación con otros países. Aprovechamos la ocasión para pedirle las ayudas necesarias para mejorar las condiciones de los deportistas paraolímpicos europeos.

También te has codeado incluso con Barack Obama. La primera vez que lo viste te quedaste con ganas de pedirle un ‘selfie’ por vergüenza, pero la segunda vez se lo pediste. Cuéntanos, ¿cómo conseguiste sacarte la foto con el presidente de Estados Unidos? ¿Qué te transmitió él como persona? Aquel fue un momento muy bello e importante porque me llamaron como representante del deporte tanto olímpico como paraolímpico italiano. Fue una emoción muy grande y tuve la oportunidad de tomarme la foto con él. Barack Obama es un tipo muy simpático y tranquilo

Tienes 25 años y eres un icono para la ‘Generación Z’. ¿Qué crees que es lo que te ha llevado a convertirte en un referente? ¿Qué crees que inspiras en todos los jóvenes? Mi objetivo es inspirar a quien lo necesite en cualquier ámbito de su vida, tanto en el deporte como en el estudio, el trabajo y en el entorno personal. Me gusta estimular a las personas a ponerse retos y hacer cosas nuevas, y me encanta pensar que estoy intentando cambiar el modo de ver las cosas en Italia e influyendo positivamente en las nuevas generaciones.

¿Y a ti quien te inspira en la vida? ¿Tienes algún atleta favorito? Atletas, te diría alguno de los míticos italianos. Sin embargo, desde que creamos la asociación, creo que son los niños desde los tres años hasta más mayores los que más me inspiran porque se empeñan en trabajar cada día, superando sus dificultades. Ellos son mi verdadera inspiración y, de cualquier manera, ante ellos, los grandes campeones pierden peso y sentido.

En tu Instagram has hablado de fobias, ¿cuáles son? Cada uno tiene sus propias fobias y miedos, de toda índole. Incluso pueden llegar a ser cosas normales. Lo importante es tener ganas de afrontar esos miedos para seguir viviendo.

Por el 60º aniversario de Barbie, y con el objetivo de inspirar también a las nuevas generaciones que juegan con esta muñeca, se creó tu propia Barbie. ¡Sí! ¡Es muy chulo!. Me siento muy satisfecha de poder comprobar cómo está cambiando el concepto de belleza entre las nuevas generaciones, y es muy bonito que con una muñeca como la mía se enseñe a los niños a respetar que hay muchos tipos de belleza y que ya no existe solo el de la ‘mujer perfecta’.

En el mundo de la moda y la belleza también eres un referente. ¿Cómo te sientes en este sector? ¿Te gusta la moda? Me gusta la moda y me divierte mucho. Principalmente me encanta ver cómo ha cambiado el concepto de belleza entre los jóvenes y que la moda ya no sigue solo los cánones tradicionales de otros tiempos.

Ahora eres uno de los rostros más jóvenes de L’Oréal Paris, tanto en Italia como a nivel internacional. ¿Qué supone para ti esta colaboración? Lo que me gusta de esta colaboración es que junto a L’Oreal París estamos luchando por que cambie el concepto de belleza perfecta y ensalzar así el valor de las personas por lo que son y no solo por su belleza exterior.

¿Cuál es tu producto favorito de la marca? La máscara de pestañas ‘Air-Volume Mega Máscara’.

¿Qué otros proyectos tienes para este año? ¿Cada año significa para ti el ‘Inicio de una nueva era’, como dice Jovanotti, tu artista favorito? Estoy terminando la carrera de Comunicación y Relaciones Internacionales. También seguimos con mi gran sueño en la Bebe Vio Academy en Milán, que incluye programas inclusivos con el objetivo de promover el deporte paraolímpico entre los más jóvenes. En septiembre comienza el tercer curso y estoy muy ilusionada con el proyecto.