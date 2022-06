Martina Cariddi: "El día que fui consciente de que me estaba depilando por el simple hecho de ser una mujer dije: 'en qué mundo vivimos'"

A sus 21 años de edad, Martina Cariddi no solo es uno de los rostros más admirados y reconocidos entre los talentos de la generación Z de nuestro país; sino que la madrileña derrocha una personalidad y madurez difícil de encontrar entre la gente de su edad.

En pleno 2022 es una de las actrices jóvenes más reconocidas de Netflix, especialmente por su papel en Élite, donde da vida a Mencía, una joven adolescente atrevida, impulsiva, rebelde y seductora. Todos estos adjetivos, tal y como nos confiesa la propia Martina, también formaban parte de su personalidad adolescente en la vida real. Ahora ya es toda una mujer y tiene claro quién es y quién quiere ser, sin olvidar de dónde viene.

En Instagram Martina cuenta con casi 3 millones de seguidores. Se trata de una comunidad muy fiel que se siente representada con la joven actriz, ya que defiende a capa y espada el feminismo, la libertad (en todos los sentidos) y al planeta.

Mencía (Martina Cariddi) Cinemanía

Con 16 años tomó una decisión que a día de hoy decide mantener: no depilarse. Hablamos con la joven en el 'place to be' de Madrid: el restaurante Bel Mondo (calle Velázquez, 39), el restaurante de esencia italiana del que todo el mundo habla; allí nos cuenta cómo lo decidió y la manera en la que la llevó a su personaje (Mencía).

Martina Cariddi y André Lamoglia encarnan la imagen de Havaianas Havaianas

A nivel laboral, aunque el cine en su fuerte, la madrileña también trabaja para diferentes marcas y campañas de moda y belleza. La última en ficharla ha sido Havaianas, para la que, junto con André Lamoglia, nos contagia su espíritu libre y veraniego en la campaña Designed for a free life. Este año la marca quiere hacer sentir libre al consumidor y animarle a ponerse "sus icónicas 'flip-flops' de colores" donde quiera y como quiera, más allá de la playa o la piscina. ¡No te pierdas la entrevista en vídeo!