Eva Longoría: "La edad de una mujer no detemina su belleza"

En la redacción cada día se suceden las reuniones por ‘teams’, las entrevistas… Pero hace dos días teníamos agendada una cita que era muy especial. A las 11:45 habíamos aceptado una entrevista que nos había puesto muy nerviosas, Eva Longoria iba a estar al otro lado de la pantalla, a solas, con mujer.es.

La mujer con la que tanto disfrutamos en Wisteria Lane. La que nos conquistó con su desparpajo, pero también con su capacidad de lucha y adaptación: Gaby, la señora Solís, Gabrielle, la musa de L’Oréal.

Hemos hablado con ella, nos ha caído muy bien (creednos, si no, no diríamos nada) y ha sido generosa y sincera. En la alfombra roja la vemos espléndida, radiante... pero no todo son focos y glamour. Eva tiene arrugas, como todas mujeres de 47 años; canas (desde los 18 en su caso), como el 80% de las personas adultas; y un sentido del humor que hace que al hablar con ella te olvides de quién es y te quedes sólo con lo que te cuenta.

Pasa del inglés al español (y viceversa), como quien cruza un umbral sin puerta, sin darse cuenta. Y se ríe, se ríe mucho, sobre todo de ella misma. Te presentamos a Eva Longoria.

-En el confinamiento fue muy sonado el anuncio en el que te teñías las canas ¿fue cosa tuya o la marca te pidió que lo hicieras?

Verás, fue cosa de los dos. Por una parte, yo quería cambiar mi mente y pensé “aunque tenga canas, no pasa nada”, pero cuando realmente fui consciente del tamaño de la raíz dije: “no, no esto lista”. En el confinamiento mis canas crecían y crecían y claro no podíamos ir a la peluquería así que les dije a 'los chicos de L'Oréal' que tenía que teñirme y ellos me preguntaron ¿quieres grabarlo? Acepté y... fue un bombazo. Tuvo mucho éxito a nivel mundial porque las mujeres se han visto reflejadas. No siempre hay tiempo de ir a la peluquería, o no siempre hay dinero… hay que retocarse con frecuencia y a la larga es costoso.

-Reconforta ver que las actrices también tienen canas… Mal de muchos...

(Risas) Síííííííííííí, tengo muchísimas canas, desde los 18 años. Mi mamá tiene canas y lo heredé. Yo quería enseñar a la gente lo fácil que es teñirte tú misma.

-¿Es verdad que soñabas con ser modelo?

Sí. Aunque suene tópico yo era la fea de mi familia. Tenía el pelo negro, la piel muy oscura. Para mí es un sueño estar donde estoy. Mis hermanas todavía no se creen que soy guapa (risas).

-¿Y qué pasó?

Yo tenía un book de fotos y lo mandé a agencias de modelos. Me llamaron de varias y me decían ¡qué fotos tan bonitas! Pero cuando llegaba a la agencia y me veían 'toda chaparrita' cambiaban el discurso: ay no, no, tú no puedes trabajar aquí porque eres muy bajita.

Me ha venido genial porque soy actriz, mejor que modelo (risas).

En 2004, cuando arranca ‘Mujeres desesperadas’ Gabrielle Solís te cambia la vida…

Imagínate, fue un exitazo. Y me permitió darme a conocer en todo el mundo y viajar: China, Rusia, Australia, Europa…

Además, la vio muchísima gente porque no había tantas opciones como ahora. Hoy es muy difícil hacer un ‘hit’ en televisión porque hay muchas ofertas. Para los creadores es un buen momento porque si tú eres director o escritor tienes más oportunidades de mostrar tus cosas, de hacer proyectos ya que hay muchos formatos y plataformas. Pero la verdad es que hay mucho, mucho donde elegir para ver televisión.

-Hablemos del premio Lights On Women, que entrega L’Oréal a una directora de cortometraje. Solo el 17% de las mujeres ocupa puestos de dirección en las películas taquilleras y sólo el 25% trabaja en funciones clave detrás de las cámaras. ¿Crees que hay pocas iniciativas de este tipo?

Sí, claro, hay que poner en marcha muchos más proyectos así. Con estos premios estamos celebrando el trabajo de las mujeres. Hay muchas mujeres que son directoras pero no tienen la oportunidad de mostrar su trabajo y cuando tienen premios su trabajo llega a la gente, se enteran de quién es ella y de lo que hace...

¿Por dónde hay que seguir construyendo?

Hay que contratar a más mujeres y punto (contesta en inglés pero remata en español con un rotundo “y punto”).

La única manera de hacer proyectos nuevos es haciéndolos con otra perspectiva, con otro punto de vista y eso es lo que las mujeres traen, otra perspectiva.

-La visión que la mujer aporta en el mundo del cine, como dices, está infrarrepresentada…

Claro, hay pocas oportunidades, hay muchas mujeres talentosas que no tienen la oportunidad de enseñar su trabajo. Yo llevo dirigiendo doce años y al principio tenía problemas para conseguir trabajo. Yo sabía que podía hacerlo pero si nadie me da la oportunidad de probar, nadie va a ver mi trabajo. Es un bucle.

¿Te preocupa el paso del tiempo traducido en arrugas, flacidez etc.…?

No, de verdad, para nada (risas). La edad no determina la belleza de una mujer. No me preocupa, creo que la luz y el espíritu interior pueden con todo.

Eva Longoria es actualmente imagen de Excellence Creme, Revitalift Filler, Revitalift Laser y Accord Parfait Serum, de L'Oréal París.