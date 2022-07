Paula Usero: "Mis profesores hace poco me pidieron perdón por no haberme ayudado cuando sufrí acoso escolar"

Acaba de ser una monja ‘naíf’ en la película Llenos de Gracia, fue una madre desbordada en La boda de Rosa, ha sido Luisa, el 50% de Luimelia, una de las pocas series que cuenta la historia de una pareja de mujeres lesbianas con mucho humor y realismo; pero sobre todo Paula Usero es una mujer de 30 años que trabaja cada día por seguir siendo actriz, aunque no siempre es fácil; que no tiene filtros (se ríe cuando se lo preguntamos) y a la que le preocupa ser una ‘actriz mayor’ con 30 años.

De pequeña sufrió acoso escolar durante 10 años y ahora sus profesores de entones le han pedido perdón. Cree que hay que trabajar en herramientas y educación para impedir que esto ocurra y en el castigo a los acosadores. Para atendernos hizo un hueco durante el rodaje de una serie en la que esta trabajando ahora y nos enamoró aun más.

¿Cómo es trabajar con 11 preadolescentes (sus compañeros de rodaje en Llenos de Gracia que se estrenó el pasado 24 de junio)?

Estaban muy emocionados, disfrutones, gamberretes… Fue divertido. Ellos sentían admiración y estaban fascinados con la idea de currar con nosotras (Carmen Machi era una de sus compañeras de reparto). Hemos aprendido un montón de ellos.

Con Carmen Machi en 'Llenos de Gracia' Cortesía

¿Se parece tu carrera a lo que imaginabas cuando rodabas anuncios siendo niña?

No, cuando yo empecé como actriz de publicidad ni si quiera sabía que de mayor quería ser actriz profesional de ficción. Nunca lo había pensado de pequeña, es difícil enfocarte en eso e ir a muerte, a no ser que a tus padres les haga mucha ilusión. Era más difícil que ahora entrar en ficción siendo una niña. Tampoco creas que pienso mucho donde quiero estar dentro de dos, tres o cinco años, prefiero sorprenderme y no colocarme las expectativas muy altas porque al final si no se cumplen esas expectativas te pones muy triste. Prefiero ir fluyendo, ir cogiendo trabajos, ir eligiendo, dejar que me elijan también.

Nos cuentan con mucho misterio que estás con una serie potente con un gran casting y un personaje que no se parece a nada de lo que has hecho.

Es un 'thriller', somos cinco protagonistas y estamos en pleno rodaje, en el ecuador de la serie. No puedo contar más.

¿Crees que vuestros personajes en Luimelia han ayudado a alguien? ¿Has notado cierta gratitud o reconocimiento por este trabajo diferente a los anteriores?

Si, desde luego, desde el principio, desde que estos personajes salieron en ‘Amar’ notamos el movimiento fan muy fuerte, no solo en España, en otros países también. Por ejemplo, Taiwán que es algo que siempre cuento porque me hace mucha gracia porque pienso que está muy lejos.

Me da pena que la serie haya acabado. Sobre lesbianas no se hacen muchas series y tampoco se dice la palabra abiertamente, de chicos sí, pero de mujeres menos. Sigue habiendo un muro, cierto tabú y cierto miedo. Está penado públicamente, no penado como en otros países con cárcel y castigos, pero está mucho más señalado y sería bonito que se hiciesen más temporadas y que otras cadenas de interesarán por este tema. Si se ve en Latinoamérica que es un lugar donde la gente lo sufre mucho y está muy penado todavía me resulta raro que aquí no se apueste por eso. La ficción nos educa y nos abre la mente.

Foto del rodaje de '#Luimelia' Cinemanía

Dices que te gusta sentarte en una silla y contar tus cosas, hablas de terapia, ¿crees que todos deberíamos probar al menos una vez en la vida?

¿Una vez en la vida? No, hay que ir siempre. Te ayuda. No estás loco, simplemente necesitas hablar con alguien que sea toralmente imparcial y no te hable o te quiera convencer desde el cariño, si no desde la neutralidad. De hecho, al acabar esta entrevista le voy a poner un audio a mi psicóloga porque hace mucho tiempo que no voy. Creo que es fundamental y nos ayuda mucho. Me da pena la gente que piensa que no ir a terapia es mejor que ir.

De pequeña sufriste acoso en el colegio, no sé cómo llevas ese tema o qué lectura haces con el paso del tiempo...

La lectura que hago y he hecho es que antes el acoso no era tan público, ahora es verdad que hay muchos casos, o se conocen más, y se habla del suicidio infantil por ‘bullying’ en el cole. Se habla más, se tiene más en cuenta. En el cole al que yo iba no supieron, se les fue de las manos, no tenían las herramientas o no dieron con ellas. El colegio no proporcionaba estas herramientas a los profesores. Yo no era la única que lo sufría. He hablado con profesores míos hace poco y me pidieron perdón por todos esos años de sufrimiento, que al final fueron diez. Me dijeron que mi caso les habría abierto los ojos. Los niños son crueles y cuando ven la vulnerabilidad de otros van a atacarla.

Yo sufría mucho, era muy difícil, no quería ir al cole, me inventaba excusas, lo pasé muy mal. Estás en un sitio que no es tu casa y pasas muchas horas y estás sola y es horrible. Espero que este caso mío haya servido, al menos en este colegio, para tratarlo de otra manera. También creo que hay que castigar a los acosadores, igual que pedimos justicia para los acosadores callejeros también hay que pedir justicia y castigos para los niños y niñas que acosas a otros más vulnerables.

He leído entrevistas que te han hecho y no tienes pelos en la lengua… ¿Alguna vez te han dicho que te cortes o que te pongas un filtro?

(Risas) No, no, no. Luego yo como buena persona que va a terapia pienso: esto no lo tengo que decir más o no de esta manera. También es verdad que en algunas entrevistas le dan la vuelta a las cosas y no están escritas tal y como tú la has dicho… Hay que ser comedidas pero sí, yo soy así, sin filtro, y lo que pienso lo pienso así y tampoco lo voy a medir demasiado. Hay algunos temas de los que prefiero no hablar porque creo que se van a sacar de contexto y listo.

¿Te has sentido discriminada o peor valorada en tu profesión por ser mujer?

Sin duda, además yo soy una persona que aparento ser muy joven, tengo 30 pero aparento menos porque tengo un cutis maravilloso heredado de mi abuela. Entonces tengo que justificar mis actos y mis palabras no solo por ser mujer si no por aparentar ser más joven. Tengo que justificarme todo el rato, es una jodienda, Parece que por ser mujer y joven tienes que demostrar tu valía, tu talento y es una basura porque creo que a los hombres no les pasa.

¿Cómo cambiarías esto?

No se puede seguir trabajando con equipos técnicos en los que mayoritariamente haya hombres, no se puede, necesitamos abrir las mentes y comenzar a introducir a mujeres. Primero porque no han tenido la oportunidad durante muchos años en la historia de formar equipos de trabajo y por otro lado porque a día de hoy en muchos equipos predomina la masculinidad. Hay que educar en la igualdad y hablar de que aportamos igual o más. Hay historias que necesitan la visión de una mujer para poder ser contadas.

Si y estoy contando una historia de mujeres necesito a mujeres que la cuenten pero si la cuentan hombres… ¿qué sentido tiene?

¿La visión femenina detrás de las cámaras esta infrarrepresentada?

Absolutamente, y hay muchas mujeres técnicas de cine que no tienen trabajo porque se cree que lo van a hacer peor o que tienen menos experiencia, que claro que la tienen pero es porque no tienen la oportunidad de trabajar y coger esa experiencia. Es una lucha patriarcal, llevamos toda la vida así. Hay que cambiarlo. Creo que la generación Z tiene más conciencia sobre esto, tienen valores diferentes. Y los valores irán evolucionando en cada generación. Las maneras de educar van a ser distintas, ya lo vemos, cada vez son más inclusivas.

Te preocupa el paso del tiempo, las arrugas…

Sí, por mi trabajo sobre todo. Tengo 30 años y en este momento la mayoría de la ficción española esta hecha y creada para niños de 20 a 25 entonces me quedo fuera de muchos proyectos y limito mis posibilidades de seguir currando porque hay pocos personajes para chicas de mi edad. En las series de adolescentes de 20 a 25 años cogen a gente sin experiencia, de 20 años o más pequeña. Cuando tú cuentas una historia y no lo has vivido… no la cuentas igual

Paula Usero. Maquillaje y peluquería: Pablo Macías para Dior CARLOS VILLAREJO

En series como Compañeros los actores eran más mayores que sus personajes y me parece muy inteligente y enriquecedor. Con gente joven que no ha reflexionado ni lo ha vivido el mensaje que se trasmite no es tan real. Para mí esa es la fatiga, estamos acotando las edades y la gente mas mayor contaría la historia igual o mejor. Se hace ficción como churros y no nos damos cuenta del mensaje que estamos enviando… Ay que lío.