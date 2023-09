Estos son los motivos por los que deberías lavar siempre la ropa antes de estrenarla

Si aún estás dudando sobre si debes o no lavar esa prenda que te mueres por estrenar, la respuesta es soberana y rotunda: Sí, debes lavar la ropa antes de llevarla por primera vez. Hacerlo no es solo una cuestión estética, es una razón de salud, si no me crees, lee las cinco razones que te convencerán y por las que agradecerás hacer este cambio de hábitos en el hogar siguiendo la guía detallada para una colada exitosa.

Cinco razones lógicas para lavar tu ropa antes de estrenarla

1. No es higiénico. Lavar la ropa antes de estrenarla es una cuestión básica de higiene. Piensa en las personas que, antes de ti, han tocado la prenda en cuestión, no solo en tienda sino en todo el proceso de confección y distribución. Polvo, bacterias y otros parásitos que no son visibles al ojo humano permanece en la ropa y entra en contacto con tu piel.

2. Podría irritar tu piel. La Universidad de Estocolmo publicó un informe en 2015 acerca de los residuos de químicos y tintes que se usan en las prendas para potenciar el color y la forma: aminas aromáticas y quinolinas son las más populares en el poliéster. Y como ellas, otras tantas partículas que en contacto con tu piel podrían irritarla provocando rojeces e incomodidad.

3. Posible brote de sarna, piojos e, incluso, hongos. Lo que podrías pensar que son enfermedades casi extintas, te diré que a principios de 2023 en España se registraron 16 brotes afectando a casi 100 personas. Si bien es un riesgo menor para la salud, es algo posible. Estos parásitos sobreviven por horas e incluso días en los tejidos no desinfectados de manera eficaz y podría afectar a tu piel y tu cabello ocasionando una experiencia poco deseada.

4. Reacciones adversas por alergia. Denominadas "de reacción retardada", se producen por el contacto de moléculas de bajo peso con la piel, ya que estas son capaces de penetrar la superficie por sus estructuras químicas. Provoca irritación, inflamación y molestias superficiales.

5. Brote de dermatitis atópica. Las pieles sensibles y propensas a la dermatitis suelen reaccionar a la lana y aquellos agentes químicos utilizados en su tratamiento. Si bien esta afección cutánea no tiene cura, es recomendable evitar aquellos agentes que provoquen brotes incómodos.

Cómo lavar tu ropa antes de utilizarla sin que se desgaste

Si eras de la que no lavaba su ropa antes de estrenarla porque piensas que va a perder su encanto de 'prenda nueva' y sus colores brillantes, es porque no sabes cómo hacerlo de una manera correcta. Tras las cinco razones por las que lavar la ropa antes de estrenarla espero haberte convencido de que es un paso clave, y no por ello debes renunciar a esos colores brillantes. Solo debes aprender cómo hacer tu colada correctamente.

En primer lugar, para garantizarte una colada exitosa, separa tus prendas por color y si es posible por tejido. Los tonos claros no debes mezclarlos con aquellos vibrantes y aún menos con los oscuros para que no pierdan su brillo.

En segundo lugar, consulta el etiquetado de tu nueva prenda y sigue las indicaciones que aparezcan sobre temperatura y tiempo de centrifugado. También es importante que consultes si tu prenda destiñe, para lavar por separado y recomendablemente, a mano.

Y en tercer lugar, pero no menos importante. Utiliza productos amables con los tejidos que eliminen las bacterias sin ser agresivos con la prenda.

