Travis Birds: "Las mujeres estamos en un momento en el que hay que hacer mucho ruido aunque a veces parezca exagerado"

Elegir el camino correcto no es fácil. Las decisiones conllevan una incertidumbre sobre si estaremos haciendo lo correcto o no. Pero si hay algo que jamás falle, eso es el deseo. Y si no que se lo digan a ella... A Travis Birds.

La cantante de 33 años es de esas personas que, aunque acabes de conocer, parece que te ha acompañado durante toda la vida. Su voz rasgada, su corte 'mullet' y sus grandes ojos verdes te atrapan en una primera impresión. Pero lo que acompaña a Travis va mucho más allá, pues es ese tipo de personas que desprende una naturalidad admirable que hace sentir bien a quien tiene delante.

Es una auténtica defensora de escoger el deseo ante todo lo demás, da igual si nos equivocamos. Precisamente ella se encuentra cumpliendo uno de esos "delirios", como ella lo define: el lanzamiento de su nuevo disco, Perro Deseo, que sale a la luz el próximo 6 de octubre y viene acompañado de una inmensa gira por toda España que arranca el 13 de octubre en Bilbao. Parece que los deseos sí se cumplen.

Travis, presentas tu nuevo trabajo, 'Perro deseo', ¿de dónde viene este título?Perro deseo viene porque es un disco que tiene el deseo como hilo conductor. Cada canción hace referencia a un deseo diferente y, a la vez, se corresponde con el momento que he vivido mientras las he compuesto, y que pasa a la acción por, precisamente, reconocer ciertas cosas e ir hacia ellas sin tapujos.

He leído que se trata de tu trabajo "más luminoso y ambicioso hasta la fecha". ¿Por qué?

Porque justamente esa acción a la que he pasado, digamos que me ha hecho situarme ya en un lugar donde me doy más a conocer y donde tengo menos problemas con aceptar ciertas cosas de mí misma que, a lo mejor, antes veía de una forma más retraída, más introvertida o más hacia dentro. Y ahora digamos que he roto con un montón de esquemas mentales y me siento con más capacidad para tener la luz encima y que se me vea como soy realmente.

¿Qué papel crees que tiene, ahora que mencionas esto, la salud mental de cara a poder enfrentarte, a retos como pueden ser, en este caso, el lanzamiento de un nuevo disco, una gira inmensa...? Aparte de que la terapia me parece algo superrecomendable y un camino muy, muy bonito de autoconocimiento, yo paso mucho tiempo sola, meditando, pensando, filosofando y gestionando todo lo que vivo. Después de un concierto necesito un día de soledad para ordenar un poco todo eso y que no se acumule el caos, porque al final hay muchas cosas que parece como que no les queremos dar importancia, pero realmente hay que escuchar todo lo que nos pasa, sea grande o sea pequeño, y darle una vuelta, ver cómo nos sentimos con eso y ponerlo en un sitio ordenado... Que eso es algo que también estoy aprendiendo a hacer: a ordenarme.

¿Cómo crees que ha cambiado la Travis que empezó en la aventura de la música allá por 2013?Creo que he cambiado, pero no de manera radical porque siempre hay una esencia ahí que además me gusta mucho seguir llevando de la mano y que tiene bastante que ver con la valentía, porque yo ahora miro a esa chavala que no tenía ni idea de nada y que se recorría Madrid a pesar de no tener ni idea y no saber lo que iba a pasar. O sea, es verdad que me quiero reconocer, ahora que miro para atrás, que fui con todo desde el primer momento.

Eso es bonito...Sí, es bonito y agradezco a esa persona. Pero sí que es verdad que el hecho de ir enfrentándome a un montón de cosas, tanto de fuera como de dentro, me ha dado un cambio radical y ahora estoy en un momento en el que me siento más empoderada conmigo misma, con mi camino, con lo que quiero demostrar y con lo que estoy dispuesta a demostrar de mí. Entonces me siento mucho más fuerte. Digamos que antes tenía mucho el impulso de la inconsciencia de "voy con todo a esto", pero ahora es como la primera vez que siento muy fuerte con lo que pueda venir.

Travis Birds Natàlia Cornudella

Te escucho y me viene a la cabeza el conocido 'síndrome del impostor', que a veces nos infravaloremos o no terminemos de creernos todo lo que estamos haciendo o consiguiendo. ¿Te ha pasado?Sí, me pasa constantemente, pero tampoco me gusta como darle el peso de síndrome de nada porque varía en función de cómo tengas el día. Al final yo creo que el baremo se hace cuando ya tomas una serie de decisiones. En este caso, por ejemplo, con estas canciones sí que me he sentido 100% segura de que las quería publicar; pero es verdad que ahora también cuando el disco ya está a punto de salir y han salido algunos temas, y los escuchas a través de la gente, y recibes la energía que están teniendo, es verdad que empiezan las dudas. Pero creo que me está pasando al revés: estoy viendo con más nitidez el trabajo que presento, el tiempo en el que lo he hecho y siento bastante orgullo.

Contabas que el deseo es el hilo conductor de este disco, de ahí su título. ¿Qué supone el deseo para ti?Pues es como la puesta en marcha de las cosas. Precisamente el deseo en un motor. Me parece una fantasía porque, al final, es una especie de delirio que surge de repente como una semilla, pero que puede cambiar absolutamente de tu realidad. Y yo ahora mismo estoy muy en eso, en creerme que tenemos la capacidad de cambiar la realidad a partir de ese delirio. Esto no quiere decir que vayamos a conseguir siempre un determinado objetivo, pero sí que, si al final nos centramos un poco en el camino que queremos tomar, eso nos hará felices. Para mí ahí reside la felicidad... en estar en el camino, porque que siempre van a pasar cosas malas, porque la vida va de eso, de superar todo el rato. Hay una frase de Santero y los Muchachos que me encanta y que dice "sin herida no hay canción", pues sí, tiene mucho que ver. Todo es un proceso que hay que vivir y hay que crecer con él.

El deseo es una especie de delirio que surge de repente como una semilla, pero que puede cambiar absolutamente de tu realidad

Cada canción está asociada a una etapa, momento, sentimiento... ¿En qué te has basado para hacer esta asociación?Va antes el deseo que el hecho de ponerme a escribir la canción. O sea, yo soy bastante perro rastreador con eso. Tengo bastante capacidad para sentir cosas y tengo la suerte de poder llevarlas a la guitarra y transformarlas en canción. Es una suerte y me siento muy agradecida por eso. Yo estoy siempre un poco en ebullición y entonces aprovecho esa ebullición para escribir sobre diferentes temas.

Tiene que ser muy satisfactorio...Sí, sí es una terapia. Para mí es un proceso lento, pero es verdad que en el momento que sale una idea y ya ves o intuyes que va que va a ser algo que vas a poder desarrollar y quedarte contenta, es súper satisfactorio. Hay un punto de cierta plenitud en el que piensas "esto es lo que quería y lo he conseguido transmitir".

Has colaborado con dos grandes artistas: DePedro, en 'Urgente', y Leiva, en 'Grillos'. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos?

Pues un regalo de la vida, maravilloso. Con Jairo, con DePedro, tenía muchísimas ganas de poder hacer algo, pero estaba esperando la canción perfecta y con la que me iba a decir que sí y salió Urgente. Al principio del estribillo le propuse escribir la segunda estrofa y cantarla juntos y aceptó. Es un regalo porque tiene un aura y un carisma espectacular, muy envolvente y una energía increíble. No sé, es como que cambia la energía allá donde va... Estuvimos en el estudio y cuando llegó cambió la energía un montón, y es maravilloso. Estoy muy contenta de tenerle ahí.



Y con Leiva, pues es algo indescriptible y una cosa que todavía estoy asimilando. Porque aparte de que Leiva marcó muchísimo una etapa de mi vida y le tengo una admiración absoluta, el poder compartir este proceso con él y verle trabajar, ver lo increíblemente 'pro' que es en cada cosa que hace, es alucinante. Es muy bueno especialmente en vestir la canción sin cambiarla, hacerla brillar sin transformarla, en no querer hacer de ella otra cosa, que eso me parece muy delicado con una producción. Y Leiva es un maestro absoluto en eso. Se planteó incluso cuando grabamos una toma guitarra y voz y dejarlo así, ¿no? Y creo que eso demuestra mucho el respeto que tiene a la canción por encima de de cualquier otra cosa que haya sobre la mesa. Entonces, verle ese proceso y ver cómo él iba como maquinando nos dejó a todos fascinados. Luego ya comenzó con el orden en el que metió las cosas para que tuvieran sentido. No sé, ha sido un aprendizaje que yo a día de hoy noto que ya me ha cambiado. A veces trabajar con ciertas personas de repente te profesionaliza mucho más y yo lo noto un montón. Ha sido un regalo más allá de la canción. Esa oportunidad de trabajar con él, es un regalo.

Me encantó tu reacción en el vídeo con Leiva de Instagram... ¡Más natural no puedes ser!(Risas) Sí, sí, estaba bastante acojonada. De hecho, estoy orgullosa de cómo lo llevé porque a mí me dicen eso con 16 años y no hubiera llegado a esta fecha, es que no me lo hubiera creído, es que no hubiera llegado viva, hubiera desfallecido... Yo era de las que hacía cola 12 horas antes por ver a Pereza.

¿Cómo llegaste finalmente a proponer a Leiva cantar 'Grillos'?En el caso de Leiva, en un principio iba a ser solo la producción. Evidentemente en todo momento quería que la cantara, pero bueno, tardé mucho en decidirme a decírselo porque me daba mucho respeto y no quería ponerle en un compromiso. Al final le mandé un SMS después de que grabáramos el vídeo, porque él no tiene Whatsapp ni nada. Tardé 45 minutos en escribir ese SMS pidiéndole que la cantara. Y me dijo que sí pero, o sea, no sabía cómo hacer, yo estaba acojonada y fue muy guay. ¡Más lindo! ¡Una pasada!

Tardé 45 minutos en escribir un SMS a Leiva pidiéndole que cantara 'Grillos' conmigo

¿Cuál dirías que es el tema más especial de todo tu repertorio?¿De todo el repertorio? ¡Guau, qué difícil! Me parece muy difícil esa pregunta... (risas). A ver, es que hay muchos temas especiales, pero creo que Coyotes marcó un punto de inflexión muy potente porque yo tenía un disco publicado que no se había escuchado y no había sacado el segundo, aunque ya estaba compuesto. Fue un tema que marcó bastante mi vida entonces. No es que yo tenga una canción por encima de otras, pero por lo que significó en su momento y lo que a día de hoy también cuando miro atrás y creo que supuso, pues me quedo con Coyotes probablemente.

¿Qué significó en su momento?Pues estar, estar en el mapa. De repente, existir y abrir muchas puertas que, a lo mejor sin participar en un proyecto tan grande, como fue ser elegida como cabecera de El Embarcadero, pues me hubiera costado más abrir. Entonces fue muy impactante.

La serie apuntaba alto al ser de los creadores de 'La Casa de Papel'.Claro, venía con fuerza. Los medios tenían muchas ganas de ver lo que habían hecho de nuevo y, claro, sería además la cabecera, con una voz que no se conocía. Quisieron que la que la canción fuera a piano y voz, que eso fue como muy bonito porque yo luego tengo una versión más producida, pero ellos querían cien por cien un tema desnudo. Entonces se juntaron ahí varios factores que hicieron que tuviera mucha potencia esa canción.

¿Cómo surgen estas oportunidades? ¿Te contactan y te proponen?Fue una fantasía, una fantasía para escribir un libro...

Pues no lo descartes...No, no... Es algo que me encantaría en algún momento cuando vuelva a tener una vida y pueda pueda dedicarle tiempo. El caso es que esto fue porque... Bueno, ¿quieres la historia larga o la corta?

La que tú quieras. Tenemos tiempo...Vale, pues surgieron ahí una serie de casualidades. Yo estaba trabajando para una firma de robots de cocina que no tenía nada que ver con lo que yo hago. El caso es que yo estaba ahí como sin rumbo, ¿no? Buscando un poco qué hacer, pero sin demasiada potencia porque al final yo había sacado un primer disco que no sabía qué hacer para que llegase bien al público. Eso fue un poco frustrante en su momento y el caso es que, bueno... digamos que me senté de repente un día al piano que es algo que no suelo hacer, la verdad, y toqué ese trocito de Coyotes que estaba componiendo. La canción no estaba acabada y decidí, por alguna extraña razón, subirlo a Instagram, que a mí me cuesta mucho publicar en las redes sociales en general. Y por medio de contactos que hice en el entorno de los robots de cocina, que nada tenían que ver con la música, me empezaron a seguir en Instagram y vieron el trozo de la canción a piano, y justamente una de esas personas estaba buscando la canción de la cabecera de la serie y les encajó. Me escribieron y ahí comenzó una etapa nueva.

Todo pasa por algo, dicen...Hay que seguir la intuición, ¿verdad? Yo antes no me lo creía tanto, pero ahora ya sí. Además, me considero muy, muy intuitiva porque me han pasado cosas que no he entendido en su momento por qué me he metido en ellas, como esto que te cuento de los robots de cocina... Y ya te digo que este es un ejemplo de muchos otros casos que a día de hoy me hacen tener bastante fe y guiarme muchísimo por mi intuición, porque creo que tengo un buen sentido de de orientación en eso, sí.

Arranca tu gira de 'Perro deseo' el próximo 12 de octubre en Bilbao, luego vas a estar en A Coruña, en Madrid... ¡Te vas a recorrer todo el país! ¿Qué parada te emociona más y cuál dirías que te da más vértigo?La que más emocionada me tiene es el arranque en Bilbao, porque yo creo que en varias vidas atrás he sido vasca y es un sitio fetiche para mí. Entonces arrancar ahí me hace una ilusión increíble. Y el que más vértigo me da, posiblemente, es la Riviera en Madrid porque era un objetivo que llevaba mucho tiempo deseando que llegase y es una apuesta por nuestra parte y por parte de todo el equipo con el que trabajo. Entonces me da bastante vértigo, me impone, pero me emocionaba muchísimo poder tocar allí.

Travis Birds Natàlia Cornudella

He leído que justamente en esta gira vas a llegar como nuevos recintos que antes no habías tocado. Uno de ellos, como dices, es la Riviera pero ¿de cuál más hablamos?Pues la Sala Apolo de Barcelona, que nunca hemos tocado ahí, la Riviera... Y luego pretendemos visitar grandes festivales, que es un camino en el que nos estamos enfocando. Queremos tocar en todo tipo de escenarios y es algo que creo e intuyo que va a darse más a partir de del año que viene.

En 2019 participaste en el disco Tributo a Sabina. 'Ni tan joven ni tan viejo'. Interpretaste la nueva versión de '19 días y 500 noches (después)' de Benjamín Prado. ¿Cómo fue este momento cuando contactaron contigo? Imagino que también serías fan de Sabina...Sí, admiración total por él y especialmente por esa canción. Pero cuando contactaron conmigo y me pasaron el resto de artistas que estaban en el disco, dije "se han equivocado" porque de largo yo era la más desconocida. O sea, no tenía demasiado sentido aquello, pero ya me explicaron que es que iban a hacer como una reescritura de 19 días y 500 noches y que tenía cierta fantasía y que querían que la que la persona que la cantase pudiera ser María de verdad. Es decir, que no fuera tanto una artista cantando una canción sino que tenía más parte de interpretación. Me metí en aquello con mucha ilusión y muy desde un punto muy intérprete, como si me preparase un papel y dejara un poco de lado a la Travis normal y me pusiera el traje de de María. Me enfrenté a ello con este planteamiento en la cabeza y fue increíble, fue un ejercicio tremendo. No esperaba fuese a tener el éxito que tuvo.



Es muy bonito porque a día de hoy cuando la toco en los conciertos se crea un momento bastante mágico. La suelo cantar solo a guitarra y voz y veo que la gente conecta muchísimo, y veo unas caras muy bonitas. Siempre me llena de energía esa canción en directo.

¿Y él? ¿Cómo se lo tomó? ¿Sabes cuál fue su reacción cuando escuchó este tema?Pues a ver, es que al final la relación que él tiene con Benjamín Prado es muy, muy cercana, son muy amigos. Entonces, viniendo de de su parte, le gustó mucho y le hizo mucha gracia.

María se va con el hombre opuesto a Sabina... Un socio del Real Madrid, del PP y antitaurino...Sí, total. O sea, creo que también hay que reconocerle el sentido del humor y la capacidad. Me parece un gesto generoso, la verdad. Agradezco cómo lo vio, como ayudó a que saliera adelante porque perfectamente se podría haber negado.

Sí. De hecho, he leído que él se enteró muy poco antes de que se publicara el tema. ¿Es verdad?Claro, eso también tenía que ver con que yo fuera la más desconocida del tributo. Yo creo que conllevaba menos riesgo de que de repente a él no le gustara la idea y lo echara para atrás. Pero claro, él sabía del proyecto, evidentemente, del disco tributo y de toda la gente que participaba, pero no sabía que había una reescritura de 19 días y 500 noches. Esto fue como como una especie de homenaje especial que le hizo Benjamín.

Esta letra era necesaria para conocer la otra versión, quizás. Ahora que el feminismo está más fuerte que nunca, queríamos saber qué pasaba con María. ¿Te llegó algún 'feedback' de mujeres?Sí, sí. Esto fue muy bonito, la acogida que tuvo de compañeras, y de compañeros también. La gente la recibió muy bien. Reconozco que esa canción no era nada fácil porque se trataba de una canción muy conocida y ahora se generan polémicas de cualquier cosa, pero creo que todo el mundo se lo tomó con bastante inteligencia porque al final es un gesto cariñoso hacia Sabina. Yo siempre he querido poner en valor la generosidad que me parece que hay que tener como autor y más si se trata de una canción tan conocida. Pero a veces hay gente que hace interpretaciones que no son, entonces es arriesgado. Hay que reconocerle a Sabina que diera luz verde porque eso es un gesto que ya de por sí que marca bastante el momento en el que estamos. Yo creo y que dice mucho tanto de ellos como de nosotras. Precisamente se trata de una búsqueda de ese cambio.

¿Hubo críticas a la inversa? Me refiero, ¿de algún indignado suelto?Sí, claro, siempre hay. Es que hubo muchos comentarios porque, claro, además es un tema que conocen también en Latinoamérica y tuvo muchísimo feedback de la gente. Y, sí, claro que hubo gente molesta pero bueno, es que al final cada cabeza le da una interpretación y hay gente que a lo mejor simplemente no lo ha entendido.

¿Cómo te defines a ti misma? Como artista y como mujer.Pues como artista no me gusta definirme y al final lo único que tengo claro es que soy una persona en transformación: busco constantemente cosas nuevas e innovar conmigo misma y sentirme inspirada. Entonces busco todo el rato que las que las cosas fluyan y vayan hacia un lugar nuevo. En definitiva, me defino como una persona en transformación.



Y como mujer, pues creo que a día de hoy me puedo definir como la mujer que soy en realidad, que era algo que no sabía y he tenido un proceso desde pequeña que no ha sido fácil. Me refiero al sentido de no reconocerme en quien realmente soy, y a día de hoy es un poco la primera vez que siento que sí, que sí, que entiendo un montón de cosas que no entendía de mí misma.

Travis Birds Natàlia Cornudella

¿Te consideras "una romántica", como dice una de tus canciones?Superromántica. Soy muy romántica, pero quitando toxicidades. Me encanta el romanticismo desde el punto de vista un poco poético y cinematográfico, el de potenciar un poco todas las cosas bonitas y todas las cosas potentes emocionalmente. Eso es es mi profesión, me encanta.

¿Qué peso tienen las mujeres en tu vida?Pues mira, el otro día me preguntaban que para mí que era la feminidad y me parecía muy difícil de de contestar, pero al final me quedo con que es una fuerza para mí, que es totalmente incomparable a nada que haya en el mundo. Para mí las mujeres tienen todo el peso, son inspiración absoluta. Me encanta la feminidad, pero me encanta la feminidad bien entendida como cualquier cosa que quiera ser una mujer. Me resulta algo muy inspirador y potente, con la feminidad recibo una energía superluchadora y que está por por encima de cualquier cosa.

¿Y qué mujeres dirías que te inspiran?Guau, muchísimas. Cualquiera que cualquiera que pelee. Yo creo que todas peleamos al final, tal y como son las cosas, pero mujeres inspiradoras para mí son desde mi madre hasta mi tía, que fue una inspiración increíble y todavía a día de hoy la recuerdo. También mi hermana es una inspiración tremenda. Y bueno, luego cualquier mujer que veo peleando y luchando por su posición y por alcanzar lo que quiera. Me fascina.

Me inspira cualquier mujer que veo peleando y luchando por su posición y por alcanzar lo que quiera

¿Crees que hay desigualdad todavía en el mundo de la música?Creo que hay desigualdad en el mundo en general, y que al final eso contamina a cualquier sector. Es un tema un poco complicado, pero prefiero hablarlo desde esa generalización porque, al final, si hay desigualdad en el mundo, también lo hay en la música; pero creo que es un problema global y que hay que resolver, sin duda. Seguramente estemos en el proceso de hacerlo.

Han salido iniciativas musicales 100% femeninas, como festivales con un cartel totalmente de mujeres. ¿Crees que son necesarias?Sí, un montón. Creo que son necesarias, creo que hay que hacer mucho ruido. Estamos en un momento en el que hay que hacer mucho ruido, aunque a veces parezca exagerado. Esto es algo que he aprendido precisamente escuchando a muchas compañeras y formando parte de charlas y la conclusión que he sacado es que todo ese ruido es super necesario para equilibrar las cosas, porque si no siempre vamos a seguir estando por debajo. Ojalá el día de mañana no sean necesarias estas iniciativas y no tengamos que hablar de esto. Realmente pienso que ahora estamos en el momento de hacer todo lo necesario para alcanzar la igualdad, y esto se hace con ruido.

