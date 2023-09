Alana Sinkëy, cantante y compositora de jazz: "La maternidad es un tema que genera inquietud en las mujeres artistas"

El camino siempre marca una dirección pero, ¿qué camino elegir? Alana Sinkëy, nacida en Guinea Bissau en 1990 y criada en Lisboa, siempre tuvo claro que su camino le llevaría hasta lo que es hoy: una auténtica artista. Su padre fue su fuente de inspiración para crear su carrera en base a sus verdaderas pasiones, el arte en general y el jazz en particular.

Fue por esta misma razón, la de seguir su camino, por la que Alana dejó Lisboa, la tierra donde creció, en plena adolescencia para empezar una nueva vida en Madrid, ciudad en la que encontró las oportunidades que tanto buscaba. Actualmente pertenece a Cosmosoul, una de las bandas referentes de la música negra actual en España, pero su historia esconde mucho más.

'El camino de la búsqueda' fue el título que Dani Martín le puso a su documental, dentro del marco de Keep Walking El Camino, una serie en la que el cantante, de la mano de Johnnie Walker, repasa las historias de ocho músicos en diferentes puntos de su vida disponible en Movistar+. Hoy somos nosotras quienes descubrimos el camino de Alana.

Alana, dejaste Lisboa con sólo 16 años para venir a Madrid. ¿Por qué sentiste que tenías que cambiar de vida? ¿Qué querías buscar aquí exactamente?Vine persiguiendo mi sueño de ser artista, de hacer música. Tenía una referencia clara de la carrera que hizo mi padre y siempre me enamoró Madrid, me pareció un buen lugar para empezar.

Fue Madrid precisamente donde te adentraste en el mundo de la música y desde entonces, es lo que te dedicas profesionalmente. ¿Cómo ha cambiado esa Alana de la Alana actual?Pasé por muchas etapas desde que me independicé, desde mis primeros trabajos como camarera hasta adentrarme en circuitos musicales paulatinamente más grandes, y lograr vivir de la música labrando mi camino junto a mi grupo CosmoSoul con el que grabamos 3 discos en 13 años, y otros muchos proyectos que me han nutrido también.

¿Cuál es el reto más difícil al que te has enfrentado como mujer en el mundo de la música?La maternidad es un tema que genera inquietud sobre todo en las mujeres artistas, por cómo afrontarlo en simultáneo con tu carrera. A veces incluso hay el miedo a no poder conciliar y tener que tomar una pausa sin saber qué conlleva. Para mí ha sido un desafío poder vivir mi maternidad y seguir activa y de gira… Según me pidió mi cuerpo me di cuenta de que sí se puede y que, si hay el apoyo y las condiciones necesarias, también las músicas podemos formar familia y seguir adelante con nuestras carreras.

Fuiste seleccionada para 'Johnnie Walker Keep Walking: El camino'. ¿Qué significó para ti poder rodar un capítulo tan especial junto a Dani Martín?Para mí ha sido un honor poder contar mi historia en una plataforma y producción de tanta calidad profesional y humana. Además, que no siempre los medios se interesan de historias menos convencionales, de búsqueda, de aprendizaje humilde y carreras que se forjan a la sombra de lo comercial y de la fórmula de siempre.

Tienes un estilo propio que también reflejas en tu forma de vestir. ¿Te costó definirlo?He tenido varias etapas que me representan y ahora me considero una mezcla de todas… De los 10 a los 18 adopté un estilo gótico, medias a rayas, ropa negra, cadenas y pinchos... no me podías sacar de ahí. Eso evolucionó a un rollo más emo, que se transformó poco a poco en hippie y ahora es más bien entre clásico y folclórico. Pero según como me levante me puede dar por una cosa o por otra.