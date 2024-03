Lucía Rivera: "Siempre he sido siempre fiel a mí misma, siendo buena con la gente"

Lucía Rivera es una de las jóvenes más conocidas del panorama nacional, aunque no por elección propia. Comenzó su carrera como modelo a los 16 años, siguiendo los pasos de su madre Blanca Romero. Sin embargo, Lucía también ha estado en el punto de mira por su padre adoptivo, Cayetano Rivera, quien le dio su apellido. Todo ello ha llevado a la modelo a esta fama no buscada en España y, también, fuera de nuestras fronteras.

Con 24 años, cumplió su sueño: escribir un libro. Nada es lo que parece es un testimonio personal que demuestra que Lucía, ante todo, es una mujer muy valiente. Recordamos la entrevista que le hicimos hablando de su primer título con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Eres modelo de profesión y ahora has publicado tu primer libro, que salió a la luz el pasado mes de marzo, Nada es lo que parece. ¿Por qué este título?Realmente ni mi editora ni yo teníamos claro el título. De hecho, queríamos que tuviera muy poca representación mi nombre en el libro, o sea, que no hubiera algo que entorpeciera el mensaje de alguna manera. Empezamos a probar opciones y casi todas tenían un libro con títulos parecidos, como 'sin filtros', 'sin censuras'... Y, de repente, dijimos Nada es lo que parece, porque en mi vida creo de verdad que nada es lo que parece a nivel público.

Lucía Rivera lleva top de Calvin Klein, braguitas de Andrés Sardá, bolso de Diesel, pendientes de Luxenter, anillos de Aristocrazy Fotografía: Antonio Terrón. Estilismo: Arturo Argüelles. Maquillaje y peluquería: Miguel Tragacete

En él hablas de salud mental, feminismo, dolor, sanación, asuntos familiares e incluso violencia de género. En definitiva, de temas que has sufrido en tu propia piel y a los que se debe dar visibilidad. ¿De cuál de todos te ha costado más hablar?De violencia de género, sin duda, porque es un tema que la mujer maltratada o víctima de violencia de género parece que cuando habla de ello, lleva a millones de ‘cavernícolas’ a decir lo que es justo y lo que no es justo, a cuestionar de qué manera se abusó de nosotras, incluso a endiosar y a proteger al maltratador, y no a la víctima. Entonces, obviamente, es lo que más me costó, sobre todo porque de lo primero que se encarga un maltratador es de que no te estés dando cuenta de que estás siendo maltratada y te hace cuestionarlo mucho. Incluso cuando ya sabes que eres víctima y ya pasan los años, te lo sigues cuestionando. Yo tuve que llamar a Sindy Takanashi (divulgadora especializada en feminismo) porque hay un momento que cuando eres maltratada y tú no eres sumisa, de alguna manera la supervivencia te hace defenderte, y ya no sabes dónde empezó el abuso. Esta charla me ayudó a enfrentarme a este capítulo.

¿Cómo y cuándo realmente dijiste "esto es maltrato"?Siempre me hacen esta pregunta y creo que a cada medio le respondo

una cosa distinta porque creo que me di cuenta de mil modos diferentes,

aunque ninguna fue suficiente para que lo dejara. La que hizo que lo dejara fueron las infidelidades, que es otra manera de abuso psicológico y

de hacerte pequeña de algún modo.

Lucía Rivera lleva top de Victoria Cimadevilla, falda de Bemeknes, anillos de Customima, brazalete de Luamarta y anillos de Aristocrazy Fotografía: Antonio Terrón. Estilismo: Arturo Argüelles. Maquillaje y peluquería: Miguel Tragacete

A la hora de ponerte a escribir y empezar este libro tan personal. ¿Por

dónde empezaste a poner orden a todo para 'bajarlo a tierra'? ¿Fue

para ti una especie de terapia?Cuando llegué a la reunión del libro me dijeron que tenía que hacer un índice para tener claro todo lo que quería a contar. Cuando lo ordené, lo hice de manera muy simple: mis once colegios, mi nacimiento, mi primer amor y, de repente, cuando me puse a escribir dije, "es que aquí no hay ni la mitad de las cosas de las que tengo que contar" porque realmente se empezaron a despertar recuerdos que yo tenía aparcados, que es como si los hubiera vivido otra persona que no fuera yo, porque ahora soy otra

persona, con los mismos valores pero distinta. Entonces tuvimos que rehacer el índice y los capítulos. Y cuando acabamos el libro, incluso en el último momento, aparecieron capítulos que no existían. Por ejemplo, no iba a contar lo del maltrato hasta que llegó un momento del libro que dije "esto es el inicio de mi desastre mental".

Mi sueño real es silenciar el coco y ser feliz de verdad

Otro de los temas que abordas es lo duro que fue para ti

sentirte integrada en tu infancia en el colegio. Te llamaban "rara" y llegaste a sufrir 'bullying'. Tiene que ser duro recordar este momento, pero ¿cómo lo ves con la distancia de que ha pasado mucho tiempo y has crecido?Yo era la distinta en el colegio, la hija de los famosos... Era diferente porque lo normal no era eso y menos en Asturias... Pero creo que también al cambiarme once veces de colegio, cuando eres el nuevo, siempre estás sometido al 'bullying', por desgracia, ojalá no lo fuera así. A día de hoy me encuentro con personas que pudieron intervenir y tampoco les guardo ni siquiera rencor porque nuestras vidas cambiaron y al final creo que la sociedad les impuso ser así, o sus padres o la manera en la que se les educó. Culpo más a los centros educativos que permiten que haya niños que sufren 'bullying' o se les quita gravedad por el mero hecho de que sean niños

Has dicho alguna vez que escribir un libro era un sueño para ti, ahora que ya lo has cumplido, ¿qué otro sueño tienes?Más libros y un guion. Me encantaría protagonizar una peli o una telenovela de narcos, pero me gustaría hacerlo de vez en cuando, no dedicarme a ello. Creo que a medida que vas creciendo todos tus sueños van cambiando mogollón. Y, por ejemplo, mi sueño era escribir un libro

pero cuando lo escribes te das cuenta de que los sueños están idealizados y que cuando lo cumples ves que no era para tanto. Mi sueño real es

vivir tranquila. Ese es mi grandísimo sueño: silenciar el coco y ser feliz, pero ser feliz de verdad y no con la felicidad que nos han impuesto... Simplemente estar a gusto.

Lucía Rivera luce bikini de Ysabel Mora, chaqueta de Diesel, pendientes de &otherstories y falda de Calvin Klein Fotografía: Antonio Terrón. Estilismo: Arturo Argüelles. Maquillaje y peluquería: Miguel Tragacete

¿Qué acogida ha tenido tu libro?Muy buena y muy mala. Siempre las cosas en España van así, no puede haber una balanza. La buena fue por personas que obviamente quisieron coger los mensajes buenos. Y la mala fue por los 'cavernícolas' de los que hablo siempre, de esas personas con la mente más cerrada. Realmente creo que el libro está hecho para personas con la mente muy abierta y con ganas de crecer y con ganas de aprender, y hay personas que no

tienen ganas de eso, por desgracia, o que simplemente no han

llegado a ese punto... Quizás algún día les venga bien leerlo.

¿Cuál es la crítica que más te ha podido afectar o doler?La de los medios, porque los medios tienen el poder. Cuando la gente habla de los 'haters' yo contesto que los 'haters' no están en mi vida. Afecta mucho más lo que digan los medios, o mejor dicho las personas que trabajan en ellos, porque son los que dan la información y pueden manipularla, y saben el poder que tienen. No te exagero si te digo que hubo 2.000 noticias, mínimo, dando informaciones falsas sobre mi libro. Esos medios nos deshumanizan completamente y, sobre todo, hay que

tener en cuenta siempre la edad de las personas sobre las que se informa, porque quizás si hablan de mí a los 70 años como hablan ahora, me río. Pero si hablas de una persona de 18 años, como me pasó en su día,

al final acaban ejerciendo poder sobre mí. Los medios establecieron mi vida... Llegué incluso a crear una imagen de mí en base a los medios. Ahora estoy en ese momento de volver a ser lo que soy, aunque es complicadísimo porque ya no sabes ni lo que te gusta ni lo que no te gusta. Los medios tienen la obligación de tratar bien a las personas sobre las que hacen cobertura y gracias a las que viven. Creo que el 'bullying' también lo establecen las 'fake news'.



Llegué a crear una imagen de mí según lo que decían los medios

¿Cómo has vivido el proceso de transformación para aceptarte a ti misma?Creo que ha sido gracias al autoconocimiento. Mi psicóloga me enseñó a ser mi amiga y a sostenerme mí misma, porque va a haber momentos en los que solo estés contigo.

¿Qué te inspira de tu madre?

Esta semana justo tuve una charla con ella en la que me di cuenta de la paciencia que ha tenido todo este tiempo. Cuando vas creciendo vas conectando más con tu madre. Admiro de ella el poder que tiene para que le dé igual lo que digan de ella, y eso en una mujer es un acto de lo más revolucionario.



¿Cuál es el mayor logro del que te sientes orgullosa?

Haber escrito el libro y ser la amiga que soy y la persona que

ha hecho todo desde la bondad, desde la verdad y desde el corazón. Siempre me culpé mucho por haber sido buena, y el mensaje con el que me quedo es que he llegado hasta aquí con la verdad, sin trampas. He empezado desde el principio, incluso siendo 'hija de'. He tenido ayudas obviamente, pero sí que he hecho las cosas como me han ido saliendo. Lo que tengo claro es que he sido siempre fiel a mí misma, siendo buena

con la gente es la manera en la que he sobrevivido

¿Tienes en marcha algún proyecto que te haga ilusión?Quiero hacer un podcast, quiero hacer otro libro, quiero crear una marca de bikinis, quiero hacer muchísimas cosas pero, por ahora, creo que necesito un descanso mental. Al escribir el libro quise estar en primera línea de batalla con el tema del feminismo, por ejemplo, y me ha desgastado mucho, creo que me retiro por unos meses, pero volveré.

Portada del libro 'Nada es lo que parece', de Lucía Rivera Cortesía

De la pasarela a la 'plumilla'

La modelo nació en Gijón (Asturias) en 1998. Con sólo 16 años de edad comenzó su andadura profesional como modelo, y a lo largo de su carrera ha trabajado para importantes marcas de moda como Adidas,

Etam, Anekke, Pronovias, y de belleza como Paco Rabanne perfumes o L’Oréal España. Otra de sus pasiones, más allá del modelaje, siempre fue escribir. Actualmente es columnista en un conocido periódico y ha publicado su primer libro: Nada es lo que parece (19,90 €) de Editorial Espasa - PlanetadeLibros: "Un testimonio sincero y desgarrador que aborda los riesgos de la fama, las relaciones tóxicas, los peligros del mundo de la moda o los problemas de salud mental". Así reza en la contraportada y así lo confirmamos.

