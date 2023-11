Andrea Duro estalla contra las últimas acusaciones de embarazo: "Igual se debería parar de hacer esta pregunta"

Los cánones de belleza en las mujeres son tan cerrados y estrictos que, en cuanto una se sale de ellos, comienzan los señalamientos, habladurías y rumores, sobre todo cuando hablamos del cuerpo de las famosas. Muchas de ellas han visto imágenes suyas en revistas o redes sociales donde se especula de un posible embarazo por tener la tripa algo abultada, titulares que, a algunas de ellas como Taylor Swift, les ha llevado a un trastorno de la conducta alimentaria.

Lady Gaga, Selena Gomez, Amy Schumer, Ashley Graham o Anne Hathaway han tenido que salir a desmentir este tipo de rumores porque los paparazzi las han sacado una foto por la noche, después de comer, en un ángulo diferente o simplemente permitiendo a sus cuerpos no tener un abdomen completamente plano.

La última integrante de este inclemente club ha sido Andrea Duro que, en una de las últimas fotos que ha subido a Instagram donde se lo estaba pasando genial en la boda de unos amigos, varios seguidores han decidido felicitarla "por el bebé" que está esperando. ¿El motivo? El vestido se ajustaba perfectamente a su figura y, después de un día comiendo y bebiendo, estaba hinchado.

El 'derecho' a comentar cuerpos ajenos

Para este momento tan importante para Andrea, la actriz escogió un vestido de Victoria Colección, la firma de invitada de Vicky Martín Berrocal. Se trata del modelo Yiyi (265 €) en color frambuesa de largo midi, manga larga, cuello subido, cuerpo con cortes diagonales drapeados y trabajado de forma artesanal que deja al descubierto parte del escote.

Para muchos, las fotos habrían pasado como unas imágenes normales en los que Duro enseña su look muy favorecedor y lo bien que se lo pasó en la fiesta. Sin embargo, otros notaron que su tripa no estaba completamente plana y no perdieron oportunidad de hacérselo saber a la artista.

"¿Estás embarazada?" o "Felicidades por el bebé" fueron algunos de los comentarios a los que se tuvo que enfrentar Andrea. Sin embargo, en esta ocasión no quiso callarse y decidió contestarles con contundencia.

"¿Por no tener un vientre plano? Igual se debería parar de hacer esta pregunta. Lo primero, porque no sabes si a la persona que le preguntas tiene algún tipo de problema y eso le genera inseguridad. Lo segundo, porque no todo el tiempo estás con el vientre planísimo por muuuuchos factores. Lo tercero, porque no es necesaria… ya el día que vaya a ser mamá (si es que lo soy) os lo cuento yo", respondió la actriz.

¿Bebé o comer?

Portada de revista donde se rumorea sobre el 'embarazo' de Taylor Swift OK US

Durante el documental Miss Americana (que podemos encontrar en Netflix), Taylor Swift habla de cierto episodio en el que una revista afirmó que estaba embarazada porque se le marcaba la tripa con un vestido, siendo uno de los desencadenantes de su trastorno con la comida.

"Cuando alguien decía que parecía que estaba embarazada o algo similar, hacía que pasara hambre y dejase de comer. Pensaba que tenía que sentirme a punto de desmayarme al final de cada concierto o a la mitad de él. Ahora entiendo que mi cuerpo tiene que ser así, El hecho de tener una talla 38 en lugar de una 32, es como mi cuerpo tiene que ser. Esto lo entiendo ahora, pero creo que es algo que antes no comprendía", confesaba la cantante en una de las tomas más desgarradoras de la cinta.

"Siempre va a haber un cánon de belleza que no cumples. Si eres delgada no tienes el trasero que todo el mundo quiere, pero si tienes el peso suficiente como para tener ese trasero, tu vientre no es lo suficientemente plano. Todo es imposible", añadía.

